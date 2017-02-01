«Учитель» на дороге пал жертвой ученика
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«Учитель» на дороге пал жертвой ученика
Февраль 01 19:17 2017

Уж сколько раз твердили миру — дорога — не место для выяснения отношений, а эмоции — не лучший советчик.

А время идет, Земля крутится, а ситуация меняется мало. Все так же кто-то считает себя более умным, более правым, более сильным и более убедительным. Ситуация, произошедшая на днях на одной из московских улиц, иллюстрирует данный пример более чем показательно.

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Руслан, владелец внедорожника Mitsubishi Pajero ехал по своим делам, особенно никуда не спеша. Выехав на главную дорогу с второстепенной он продолжал движение около 10 секунд, после чего его обогнал Volvo XC70 и принялся вовсю «учить», оттормаживаясь перед автомобилем Руслана. Сориентироваться в подобной ситуации было непросто, поэтому произошло вполне логичное — удар передним бампером Pajero в заднюю часть Volvo. Учителя они же как думают — что, увидев их стоп-сигналы все начнут резко тормозить и ничего не произойдет. А когда оба остановятся, можно будет выйти, хлопнув дверью и, с возмущенным видом направиться к нерадивому «ученику» и научить его уму-разуму, потешив свое самолюбие.

Однако после трех последовательных ударов сзади, владелец Volvo видимо пришел в себя и был уже не столь агрессивен, как в самом начале, когда, пылая праведным гневом, разгонял свой универсал, догоняя проказника Руслана (на Volvo XC70 за 10 секунд легко можно разогнаться до 100 км/ч, а на улице, где встретились участники события, ограничение скорости 40 км/ч). В итоге обучение закончилось выплатой компенсации ученику за урок и эпическим выражением: «Твой Бог тебя еще накажет».

Видео процесса (возможна нецензурная лексика по ситуации):

Ссылка на блог Руслана, где эта история описана от первого лица: Учитель на дороге


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Автор

Наконечный Александр
Наконечный Александр

В 1980 году в Москве проводилась Олимпиада, и мои родители не смогли этого не отметить, даже находясь в 600 километрах от столицы. Поэтому летом появился я. Однако спортсменом не стал, решив посвятить себя автомобилям и всему, что с ними связано. С 2002 по 2008 годы я переводил модный в то время фильм "Форсаж" на язык российской провинции, организовывая сначала нелегальные, ну а потом вполне законные любительские автомобильные соревнования под знаменем "Липецкой Лиги Уличных Гонок" и общественной организации "Липецкий Автомобильный Клуб". После этого занимался развитием "BMW Клуба Черноземья" и проведением соревнований по автомногоборью на трассе "Белый Колодец", которые получили международный уровень, благодаря участникам из стран СНГ. Сейчас пишу про автомобили и автомобильные события, перевожу статьи американских изданий, и занимаюсь тюнингом американских пикапов. Контент-редактор портала AMSRUS.

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