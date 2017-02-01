«Учитель» на дороге пал жертвой ученика 1

Уж сколько раз твердили миру — дорога — не место для выяснения отношений, а эмоции — не лучший советчик.

А время идет, Земля крутится, а ситуация меняется мало. Все так же кто-то считает себя более умным, более правым, более сильным и более убедительным. Ситуация, произошедшая на днях на одной из московских улиц, иллюстрирует данный пример более чем показательно.

Руслан, владелец внедорожника Mitsubishi Pajero ехал по своим делам, особенно никуда не спеша. Выехав на главную дорогу с второстепенной он продолжал движение около 10 секунд, после чего его обогнал Volvo XC70 и принялся вовсю «учить», оттормаживаясь перед автомобилем Руслана. Сориентироваться в подобной ситуации было непросто, поэтому произошло вполне логичное — удар передним бампером Pajero в заднюю часть Volvo. Учителя они же как думают — что, увидев их стоп-сигналы все начнут резко тормозить и ничего не произойдет. А когда оба остановятся, можно будет выйти, хлопнув дверью и, с возмущенным видом направиться к нерадивому «ученику» и научить его уму-разуму, потешив свое самолюбие.

Однако после трех последовательных ударов сзади, владелец Volvo видимо пришел в себя и был уже не столь агрессивен, как в самом начале, когда, пылая праведным гневом, разгонял свой универсал, догоняя проказника Руслана (на Volvo XC70 за 10 секунд легко можно разогнаться до 100 км/ч, а на улице, где встретились участники события, ограничение скорости 40 км/ч). В итоге обучение закончилось выплатой компенсации ученику за урок и эпическим выражением: «Твой Бог тебя еще накажет».

Видео процесса (возможна нецензурная лексика по ситуации):

Ссылка на блог Руслана, где эта история описана от первого лица: Учитель на дороге



