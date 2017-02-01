«Учитель» на дороге пал жертвой ученика

А время идет, Земля крутится, а ситуация меняется мало. Все так же кто-то считает себя более умным, более правым, более сильным и более убедительным. Ситуация, произошедшая на днях на одной из московских улиц, иллюстрирует данный пример более чем показательно.
Руслан, владелец внедорожника Mitsubishi Pajero ехал по своим делам, особенно никуда не спеша. Выехав на главную дорогу с второстепенной он продолжал движение около 10 секунд, после чего его обогнал Volvo XC70 и принялся вовсю «учить», оттормаживаясь перед автомобилем Руслана. Сориентироваться в подобной ситуации было непросто, поэтому произошло вполне логичное — удар передним бампером Pajero в заднюю часть Volvo. Учителя они же как думают — что, увидев их стоп-сигналы все начнут резко тормозить и ничего не произойдет. А когда оба остановятся, можно будет выйти, хлопнув дверью и, с возмущенным видом направиться к нерадивому «ученику» и научить его уму-разуму, потешив свое самолюбие.
Однако после трех последовательных ударов сзади, владелец Volvo видимо пришел в себя и был уже не столь агрессивен, как в самом начале, когда, пылая праведным гневом, разгонял свой универсал, догоняя проказника Руслана (на Volvo XC70 за 10 секунд легко можно разогнаться до 100 км/ч, а на улице, где встретились участники события, ограничение скорости 40 км/ч). В итоге обучение закончилось выплатой компенсации ученику за урок и эпическим выражением: «Твой Бог тебя еще накажет».
Видео процесса (возможна нецензурная лексика по ситуации):
Ссылка на блог Руслана, где эта история описана от первого лица: Учитель на дороге
В 1980 году в Москве проводилась Олимпиада, и мои родители не смогли этого не отметить, даже находясь в 600 километрах от столицы. Поэтому летом появился я. Однако спортсменом не стал, решив посвятить себя автомобилям и всему, что с ними связано.
С 2002 по 2008 годы я переводил модный в то время фильм "Форсаж" на язык российской провинции, организовывая сначала нелегальные, ну а потом вполне законные любительские автомобильные соревнования под знаменем "Липецкой Лиги Уличных Гонок" и общественной организации "Липецкий Автомобильный Клуб". После этого занимался развитием "BMW Клуба Черноземья" и проведением соревнований по автомногоборью на трассе "Белый Колодец", которые получили международный уровень, благодаря участникам из стран СНГ.
Сейчас пишу про автомобили и автомобильные события, перевожу статьи американских изданий, и занимаюсь тюнингом американских пикапов.
Контент-редактор портала AMSRUS.
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