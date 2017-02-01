Uber и Mercedes-Benz — вместе к беспилотному такси 39

Один из крупнейших в мире агрегаторов такси договорился с компанией Mercedes-Benz о включении беспилотных автомобилей немецкого производителя в будущий сервис беспилотных такси.

Последние два года Uber активно работает над созданием сервиса такси автономных автомобилей. Для этого в прошлом году совместно с Volvo были проведены испытания автономных автомобилей Volvo XC90 в Питтсбурге и Аризоне. А Ford Fiesta (в России — Mondeo) Hybrid с установленным оборудованием и программным обеспечением Uber, проходили испытания также на улицах Питтсбурга.

Дело в том, что Uber не только создает сервис такси, но и инвестирует в разработку собственной программно-аппаратной платформы для автономных транспортных средств. Производители автомобилей, у которых есть соглашение с Uber, получат доступ к этим разработкам, что, возможно, поможет ускорить появление одобренных властями беспилотников на улицах городов.

Соглашение с Mercedes не носит эксклюзивного характера для обеих сторон, однако Uber заранее занимает первое место в очереди за свежими беспилотными автомобилями и старается оказывать всяческую поддержку производителям. Благо, к парням из Силиконовой долины компьютеры уже обращаются на «вы»



