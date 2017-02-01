Toyota – первая в Google 15

Toyota, хоть и потеряла статус самого продаваемого в мире бренда, отдав корону первенства Volkswagen, но застолбила свое первенство в другой категории – поиске Google.

Британская сеть Quickco, специализирующаяся на продаже автомобильных запчастей, провела исследование, которое показало, что Toyota является самым запрашиваемым брендом в поисковике Google, лидируя среди всех автомобильных брендов в 74 странах мира. Второе место занимает BMW, которую чаще всего ищут в 51 стране мира, в то время как Hyundai чаще всего ищут всего в 17 странах.

По данным исследования Quickco, эти три бренда составляют 73% всех популярных запросов по всему миру. Это исследование показывает также, что в странах, откуда родом бренды, в поисковиках их запрашивают реже. Только четыре страны чаще всего ищут своих отечественных производителей: Германия(BMW), Франция (Renault), Италия (Fiat) и Швеция (Volvo).

Интересно заметить, что ни один из крупнейших американских производителей не входит в топ поиска в США. Вместо этого американцы чаще всего вводят в Google бренд Toyota. В то время, как в родной для Toyota Японии пальму поискового первенства захватил BMW.

Есть один нюанс. Дело в том, что во многих странах Google не обязательно является основным поисковиком. В России, Китае и Южной Корее, например, наряду с Google или вместо них, используются отечественные поисковики, вроде нашего российского Яндекс. Так что, если бы были изучены данные и этих поисковиков, возможно, результаты были бы иными.



