Последний Rolls-Royce Phantom сошел с конвейера
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Последний Rolls-Royce Phantom сошел с конвейера
Февраль 01 12:14 2017

Последний Rolls-Royce Phantom седьмого поколения сошел с конвейера. Phantom по праву считается одной из старейших моделей на автомобильном рынке.

Седьмое поколение Phantom дебютировало 13 лет назад, но история самой модели насчитывает более 90 лет, чем могут похвастаться единицы моделей за всю историю автомобилестроения. Этот, последний, Phantom был заказан коллекционером автомобилей Rolls-Royce. Выполнен автомобиль в морской тематике: синий оттенок кузова, синие детали интерьера, а также потрясающий хронометр на панели приборов, отображающий все 24 часовых пояса.

the_last_phantom_vii_-_rear

Восьмое поколение Phantom продолжит историю модели уже в нынешнем году как модель 2018 года. Базироваться оно будет уже на новой алюминиевой платформе. Пока о новом поколении известно совсем немного, но определенно, оно будет и дальше гордо нести флаг самого роскошного автомобиля в мире. Естественно, под капотом будет V12, а сам кузов вряд ли претерпит значительные изменения.

Final-Phantom


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AMSRUS
AMSRUS

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