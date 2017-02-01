Новый суперкар McLaren P14 вышел на публику боком 0

McLaren опубликовал первую официальную фотографию своего нового суперкара на ходу. Пока он носит кодовое название P14 и дебютирует на Женевском автосалоне в марте 2017 года.

Новая модель — считающаяся преемником 650S — станет первым в линейке второго поколения Super Series и одной из 15 новых моделей, озвученных в стратегии McLaren Track22.

Генеральный директор McLaren Automotive, Майк Флюитт, сказал: «Впервые в истории компании мы меняем всю линейку автомобилей и новый Super Series будет полностью соответствовать новаторскому духу McLaren, сделав революционный скачок вперед как для нашего бренда, так и для всего сегмента суперкаров.»

Ожидается, что новый автомобиль будет оборудован модернизированной системой гидравлической подвески MP4-12C, которая устанавливается на 650S с переключением различных режимов: Comfort, Sport или Track. Компьютеризированная система управления Proactive Chassis Control II использует на 12 датчиков больше, чем 650S для получения большого количества данных и измерений, в том числе данных в реальном времени о коэффициенте сцепления каждой шины с дорогой, крутящего момента на каждой ступице, по которым автоматически изменяются параметры подвески.

Новинка также будет оборудована загадочным устройством McLaren Variable Drift Control. На главном сенсорном экране будет отображена специальная шкала, проводя по которой пальцем, водитель сможет изменять воздействие систем стабилизации буквально максимально тонко, в отличие от предустановленных настроек, как это было раньше.

Монокок нового McLaren будет полностью карбоновый, что сделает суперкар еще легче (раньше помимо карбона использовался и алюминий). Сухой вес P14 в итоге получится 1283 килограмма — на 18 килограмм легче 650S.

Самое интересное — двигатель. Ожидается. что в новом суперкаре будет использован модернизированный 3.8 литровый V8 с двумя турбинами, который сейчас стоит во всех моделях McLaren. На выходе от этого двигателя можно получить от 641 до 655 лошадиных сил.

Первый автомобиль новой линейки Super Series будет презентован 7 марта на автосалоне в Женеве.

Как мы сообщали ранее, McLaren начал сотрудничество с BMW с целью разработки двигателя нового поколения. Именно такой двигатель должен лечь в основу линейки силовых агрегатов нового модельного ряда британской компании.



