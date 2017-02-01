Hyundai поддержал питерский каршеринг 31

Компания «Хендэ Мотор СНГ» поддержала запуск сервиса поминутной аренды транспортных средств «Делимобиль» в Санкт-Петербурге.

Для запуска проекта компания в рамках контракта поставила 100 автомобилей Hyundai Solaris и подтвердила готовность увеличить этот объем до 300 автомобилей этой модели до конца первого квартала 2017 года для расширения парка петербургского каршеринга.

Система поминутной аренды автомобилей (каршеринга) была запущена в Москве 10 сентября 2015 года оператором «Делимобиль» при поддержке Правительства Москвы и участии компании «Хендэ Мотор СНГ», укомплектовавшей парк московского каршеринга «Делимобиль» 1 000 автомобилями Hyundai Solaris – самой успешной моделью иностранного происхождения в России. В настоящий момент общий автопарк «Делимобиль» составляет 1 100 единиц, это автомобили Hyundai Solaris 2015 и 2016 г.в.



