Ford Explorer — эта машина для кого и какая? 474

Сегодня разговор о долгожданном автомобиле под названием Ford Explorer.

По нему, как ни странно, очень много вопросов. Из этого следует приятное открытие, что мы с вами любим компанию Ford, которая честно и давно пришла к нам, прилагает много усилий, чтобы мы ездили на хороших автомобилях, построила два завода, в намерениях у неё третий. Ford Explorer, принадлежащий логотипу Sollers, практически это тоже наша машина, вызывающая непонимание — является ли она кроссовером или осталась внедорожником.

Машина считается пятым поколением, хотя это абсолютная неправда, потому что отличить третий и четвертый практически невозможно, как и первое от второго.

Рестайлинг регулярно выдаваемый за новую модель. И если смотреть правде в глаза, то это лишь третье поколение модели Explorer, но официально она считается пятой.

Ford Explorer: V-образная шестерка, 3,5 литра, двигатель Cyclone, 270, 260… слушайте, русские, вам сколько нужно лошадиных сил? Правильно, хорошо, записываем: 249 лошадиных сил, 6-ступенчатая коробка автомат, полный привод, огромный семиместный салон 5 метров длины, 211 миллиметров клиренса, по разным данным 70, 80, 90, 100, 120, 150 литров топлива в баке. Расход топлива, а, какой угодно расход топлива.

Что это за машина, для кого? Зависит ответ на этот вопрос от того, кто вы сами.

Здесь клиент определяет суть автомобиля. На самом деле, если вы городской принц, то на этом белом коне вы прекрасно будете смотреться у парадного подъезда. Вы сможете проехать к себе в коттедж. Но если вы живете за городом и подозреваете, что Explorer — это по-прежнему исследователь, проводник, первопроходец, первооткрыватель, то в данном случае это только метафора.

Для того, чтобы определиться с машиной я поехал на выезд выходного дня, есть у нас в столице несколько прекрасных мероприятий, организованных как раз для того, чтобы в этнографическом порыве постичь окружающую действительность. Есть знаменитые Волок выходные, есть проект «Знать» («знать» в данном случает глагол повелительного наклонения). Есть всякие покатушки клубов, когда на выходные дни, например, мерседесологи выезжают, когда уазоводы, таётники, ниссанщики отправляются куда-нибудь в недалекое путешествие. Есть «Немодный клуб », но он, как правило, экстремален и чуть дальше отправляется.

Всегда есть выбор, я решил, что поеду со «Знатью», у них маневр Тарутинский был, это совсем недалеко от Москвы, а по некоторым параметрам даже практически в Новой Москве. И вот на этом автомобиле я поехал в Новую Москву.

Удивительно, что на дистанции 30 километров от Москвы можно увидеть то, что обычно мы встречаем в Карелии: белые дороги Чистые, укатанный снег, расчищенный. По ним ездят и ни пятнышка грязи. Это удивительно, потому что, как правило, нужно уехать очень далеко от цивилизации, чтобы попасть в подобную чистоту. Да нет, вот оно, у нас здесь, совсем недалеко, в направлении Тарутино можно приехать и всё это увидеть.

Что делает Explorer внедорожником?

Отнюдь не трансмиссионная шайба управления, выбирающая один из четырех возможных режимов. А такелажная петля, которую вы заранее вворачиваете в передний бампер после долгих и матерных поисков ее в багажнике под запасным колесом, которое на самом деле — неполноразмерная тщедушная докатка. Вот как только вы это в бампер поставили, взяли 8-тонный рывковый трос с двумя шаклами, после этого машина превращается в полноценный внедорожник.

Шипованная зимняя резина Hakkapeliitta 8 SUV — лучшее, что может быть в принципе предложено для подобного типа автомобилей.

И почему именно маневры выходного дня, связанные с большой массой машин, выезжающих на какой-то маршрут? Потому что каждый из них — это твой тягач.

У меня в напарниках был уникальный Isuzu VehiCross, редчайшая машина, такое короткобазное спортивное купе с двигателем 3,5, полный привод, бешеные по размеру колеса. При чем эта машина была запасная у экипажа, потому что основной у них Toyota Land Cruiser 70 в этот момент пал смертью храбрых и отправился в ремонт. Нужно было ему то ли одну гайку подкрутить, то ли пару саморезов ввернуть. Они поехали на запасной машине без лебедок, что в наш сценарий взаимоотношений внесло некоторые коррективы, поскольку нужно было соизмерять возможности, в том числе рывковые обоих автомобилей.

Ford Explorer — машина для городского принца, 7-местная, чрезвычайно удобная, она великолепна чем? Тем, что когда ты перед ней не ставишь никаких задач и, например, едешь по городу или в сторону Тарутино по трассе, то ты едешь на замечательном легковом автомобиле.

Это большая, классная, хорошая, по сию пору красивая машина, хотя после рестайлинга она утратила сходство с Range Rover, что пожалуй в минус, а не в плюс.

Кожа, мягкий пластик, очень хорошие тормоза, прекрасный руль, замечательный двигатель во всем диапазоне со своими возвращателями, позволяющий не то что не отставать, а даже доминировать. И 6-ступенчатый автомат. Плюс очень неплохой обзор.

Все это в совокупности и делает машину чрезвычайно приятной. Она как всякий Ford — молодец. Услужливая и ее пять метров длины не являются большой проблемой, хотя по эргономике иногда ты не чувствуешь и не видишь, где у тебя та или иная точка кузова. Приходится как-то на ощупь либо при помощи камер, а камер в этой комплектации избыточно: камера передняя, задняя и две камеры по бокам. То есть можно увидеть практически картинку с вертолета, как именно ты здесь кочевряжишься во дворе, пытаясь объехать углы неприятного металлического забора.

А вот когда ты выезжаешь в паре с Isuzu VehiCross в русские поля глубиной в 1 сантиметр, в 2, в 3, а может быть даже и в 20 сантиметров, вот тут начинаются определенные трудности, которые говорят о том, что метафора названия, конечно, является даже скорей уже ироничным определением данного автомобиля, поскольку никакой он нафиг не первопроходец.

Но тем не менее, ввернул я этот самый такелажный крючок ему в физиономию «и вот нашли большое поле: есть разгуляться где на воле».

До меня здесь был разбит арьергард французской армии, когда Кутузов навязал французам маневр и после этого собственно и началось их отступление. В 1941 году здесь мучились немцы, недалеко они домучились, там была хитрая речка, после которой у них начались совсем большие проблемы и практически на этом плацдарме у них и затупилось острие удара и группы армий «Центр».

После них здесь был я на американской машине, которая с готовностью посмотрела на всё на это и сказала, что, конечно, у меня же интеллектуальный полный привод. Я же на двух колесах езжу не всегда, я могу в принципе ещё два подключить. У меня там такая специальная муфта есть и разгадка на чьей платформе я сделана будет чуть позже открыта, поэтому сейчас решительно грудь колесом вперед вот за этим самым VehiCross.

VehiCross пошел первым, у него были, по-моему, 33-и колеса, это хороший внедорожный аксессуар. Тропиночку топтать было необязательно, поскольку перед нами тут когда-то катались снегоходы. То есть некое направление все-таки определено, чуть-чуть примято и по температуре где-то в районе небольшого минуса 3-х, 4-х, 5-и, наст держит.

Ну, ушел VehiCross, а вот тут во всей красе за ним пошел настоящий интеллектуал и внедорожник, белый конь для городского принца — Explorer. Метров, наверно, 25 он все-таки проехал. Очень красиво, великолепно веером разбрызгивая снег во все стороны!

Это было впечатляющее зрелище, фееричное. Несколько зрителей вокруг роняли свои грибные корзинки. Ой, это была на самом деле скульптурная композиция занесенная снегом. Ну, и пара лыжников, которые тоже, конечно, палками аплодировали.

Потом произошло неизбежное. Кроссовер может хорохориться ровно до тех пор, пока он пузом не ложится на грунт. Как только он залипает об русскую действительность, он превращается в совершенно беспомощное и в данном случае перетяжеленное изделие, которое нужно таскать.

VehiCross подкрался сзади, развернулся в нужную сторону, потому что задним ходом таскать бесполезно и начал делать две вещи. Первое — прокладывать колею, чтобы самому зацепиться, второе — нас, как морковочку, выдергивать.

Explorer весит практически как КАМАЗ

— то ли 60 тонн, то ли 280, поэтому он и влип капитально, и раскорячился хорошо так, фундаментально, и дергать его сложно. Но маленький VehiCross, который в 2 раза меньше, при чем архаичный, с огромным стажем существования и сопоставимой биографией бренда, как всё японское, имеющей точкой отсчета что-то потерявшееся в веках.

У любой японской современной корпорации спроси: «Сколько лет вашему бренду?», вам скажут что-то типа 15 веков, 17, 25 веков. А Isuzu это как раз основоположник японского автомобилестроения, это та самая Ishikawajima, которая первой в Японии додумалась делать автомобили, по-моему, основана где-то в XV веке до нашей эры.

Ну и сам по себе этот VehiCross был 1812 года выпуска, чем вызывал некоторые опасения. Но, во-первых, там сидел Ваня мастер с Эвелиной мастерицей и они вдвоем прекрасный слаженный экипаж, который знает как тянуть американскую морковку из русского проселка. Так потихонечку мы его выдергивали, при этом я, конечно, помогал всеми трансмиссионными возможностями.

А вот шайба контроллера чем хороша, тем, что она не является указанием для автомобиля, это не ты назначаешь ему как именно подключиться, чтобы половчее выехать из подобной ситуации. Она является подсказкой. На ней пиктограммки и ты рисуешь и говоришь:

«Машинка, эй, интеллектуал, ау! Вот это русская дорога, шоссе называется» и ставишь шайбу в нужное положение — «шоссе».

Потом говоришь: «Не, мы с тобой в Африке» и ставишь положение «Африка», там кактус нарисован и машина вальяжно отдыхающая под кактусом. Это грезы фордовские, он думает: «О… наконец-то песочек, понежусь, согреюсь… ой, что-то я примерз».

И ещё есть два варианта, которые определяют наличие снега. Да, эта машина готова к снегу. И другой режим-подсказка, сухой песок, мелкий гравий, представляете: сухой песок, мелкий гравий… тоже романтика… Explorer.

Я ему, на всякий случай сказал: «Мы находимся на снегу, ты это учти, дорогой». Он подрыгался, подрыгался всеми колесиками, а потом начал пиктограммками меня развлекать. Он сказал:

«полный привод временно выключен, система не работает, спуск с горы не работает», тормоза, кстати, отказали. И что мне понравилось больше всего, он сказал: «автоматический парковщик тоже не работает, вот в этом поле я не знаю как тебя, хозяин, припарковать, я потерялась, давай подождем».

В совокупности 5 систем у него отрубилось, самая из них интересная — это, конечно, полный привод. Эта морковка стала потихонечку врастать в землю, потому что «тянем-потянем, вытянуть не можем» и это уже не морковка, это уже репка, для спасения которой нужна целая семья.

VehiCross за всю семью справился и эту штуковину все-таки выдернул. Дергал он ее целый час.

Приехал УАЗик наш экспедиционный, понюхал эту ситуацию, понял, что он, наверно, тоже не справится, тем более VehiCross такой трудяжка. Он сказал: «Ладно, ребят, вы тут сами» и уехал.

А VehiCross выдернул, после чего Ford расправил плечи: он опять боевой Буцефал того самого гамадрилы, который, если надо, может и в Африку поехать. У него тут же, кстати, приросли задние колеса, он сказал: «С этой системой всё нормально, у меня высохло здесь, в том месте, где подмокло с перепугу. И да, припарковаться я могу между этими тремя березами, если что я настоящий внедорожник, умеющий парковаться среди трех тополей на Плющихе. Ещё какие будут задачи?»

Собственно никаких особых задач после этого уже нет. Остается протереть видеокамеры и спокойно ехать к следующей точке, потому что брод впереди, предназначенный нам по маршрутной карте, мы брать не стали. Там и немцы в общем-то не справились и у Гудериана были трудности, а уж Explorer и подавно. Хотя VehiCross был готов протащить нас на веревочке туда, тем более, что все атрибуты внедорожности мы соблюли, а именно такелажную петлю в физиономию ввернули.

А вот если не выезжать за пределы городской среды обитания, то да, удобно, да, здорово. И что самое приятное, американцы они ведь не боятся перетяжелить никакую конструкцию. Они могут спокойно взять легковую платформу, попытаться довести ее по прочности, в том числе и на удар, до параметров грузовика: здесь косыночку, здесь усилитель, тут распорочку. А потом все это снивелировать очень мощным мотором.

Поэтому чудовищная по массе машина идет великолепно.

Она очень хороша в динамике благодаря мотору и если надо, можно же еще взять EcoBoost, который озверел до 345 лошадиных сил, хотя на других рынках он и 370, и 380 имеет.

Ну, у нас налоговые, что считается 345 якобы послабление, хотя его в действительности нет. Но машина после этого совсем становится пушинкой. У меня-то был Cyclone 249, тоже хватает выше головы, замечательный двигатель.

Отгадка в том, что

сделан Ford Explorer на платформе S80, легковая Volvo S80 стала донором для автомобиля Ford Explorer.

И нижняя точка касания грунта об русскую действительность — гофра выпускной системы, которая уже вся излохматилась. Я когда машину на подъемник вздернул, она уже вся распушилась, даже ещё более обширно, чем моя прическа, стоящая дыбом всегда. Понятно, что под замену. Ездила машина в Карелию, обо что-то приложилась и ещё через некоторое время начнет удивлять журналистов странным звуком.

Это говорит о том, что внедорожник она совсем условный.

Защита заводская железная прикручена, прикрывает только двигатель, все остальные жизненно важные узлы и агрегаты открыты. И здесь был очень большой риск, поскольку можно было даже в той ситуации, когда мы ее тянули задним ходом против снега, как ковшом начать грести снег защитой. Не говоря о том, чтобы найти какую-нибудь неприятность, закопанную аборигенами, типа окаменелой бутылки, банки или камня и пробить что-нибудь жизненно важное.

Этого не произошло, поэтому мы спокойно совершили тот же самый Тарутинский маневр, после которого французы подались восвояси и мы с этим американцем тоже подались восвояси.

Какие есть увеселения у этого автомобиля, достижения и каков он, если не обращать внимания на то, что на русском проселке делать ему нечего?

Колоссальная заслуга этого автомобиля в том, что всегда чистые брюки. У него дверь закрывает собой порог, ни при каких обстоятельствах не испачкаешься. А блондинка, с легким изяществом впрыгивающая на довольно высоко расположенное сидение тем более это оценит, поскольку ни шубку высоко задирать не надо, хотя ах-ах, посмотрите, тут есть, на что полюбоваться, давайте шубку все-таки задерем, под ней мини-юбка. Либо мужик, который в костюме засаживается на это сидение, всегда остается абсолютно стерильным, что говорит об аккуратности принца, способного после этого встать на колени и дарить цветы своей прекрасной даме.

Помимо этого, на задних сидениях у машины два надувных ремня безопасности. То есть люди, которые сидят справа и слева имеют возможность в случае столкновения получить как минимум на одну травму меньше. Синяка на груди не будет и если ты уперся головой в подголовник водителя или пассажира, то на груди у тебя никаких следов не останется. Здорово, редкая опция, чрезвычайно полезная, дай бог никому никогда не познать насколько хорошо она работает.

Есть у машины на брелке кнопочка, нажимаешь на него два раза — двигатель запускается. Черта с два! Два раза нажал — два раза облом.

Открываешь инструкцию, там написано: «С интервалом в 3 секунды нажмите три кнопки: вот эту, эту и эту». Отсчитываю 3 секунды — нажимаю, раз, два, три — нажимаю, раз, два, три — нажимаю. Это уже тройной облом. Особенности технического перевода, все наоборот: нужно уложиться в 3 секунды, интервал пол секунды. Раз, два, три бррынь… завелась… как хорошо, приятно, работает все-таки эта система исправно.

Сидения второго ряда складываются вручную, третий ряд полностью электрифицирован, он управляется из багажника. Если мама мечтает заткнуть своих вопящих детей, она подкрадывается, нажимает на кнопку электрического открывания багажника, иногда не открывается. Нажимает на боковую кнопочку складывания сидений и дети, которые только что орали, кричали: «Мама, хочу морожено… м…». Уже невнятно мычат, потому что сидение их аккуратно упаковало.

И в этот момент вы получаете по башке крышкой багажника. Она иногда без предупреждения начинает закрываться по какой-то причине, вежливая попискивая: «Хозяин, сейчас по голове получишь». И действительно

получаешь по голове, потому что она не останавливается, упираясь в твое лысое препятствие. «А чего бы мне не закрыться, когда хочется».

Сидения второго ряда не раскладываются. Там схемка нарисована: подходите, открываете дверь, аккуратно дергаете рычажок — спинки складываются. Дальше, на третий ряд только ползком, потому что согласно схеме нужно этот рычажок дернуть ещё раз. Дернули — ничего не происходит, ещё раз — ничего не происходит.

Я даже на мужиках из ремзоны проверял. Говорю: «Ребят, на третий ряд кто проникнет?». Они этот рычаг дергали очень долго, смотрели на схему и говорили: «Ну, наверно сломалась, наверно электромагнитный замок, наверно алгоритм не такой».

Там рывок рассчитан на штангиста. Человек, который умеет сразу легко одной левой поднимать тонну, сможет аккуратно открыть доступ на третий ряд. Все остальные — обломись, не получится.

Либо нужно придавить, то есть каратистский такой удар локтем: ия!… по ней, чтобы прижать подушку сидения и после этого резко дернуть рычаг, как последнюю гранату в своей жизни, когда ты идешь на фашистский танк. Вот тогда, сиденье аккуратно откидывается вперед, есть доступ на третий ряд и вы можете спокойно ехать дальше. Опция не для всех, некоторые скорей всего так и не узнают о проникновении на третий ряд.

Внутренняя рециркуляция не работает. Есть кнопочка, нажимаешь на нее, подъезжаешь к КАМАЗу — запах родины проникает в салон, ну, не работает. И салонный фильтр не работает. Нет, на самом деле работает, не всегда. У меня заработал ровно через неделю.

Первые 6 дней она говорила: «Меня тут нет», а на седьмой: «А что ты мной не пользовался, вот у меня индикация есть, да я всегда пожалуйста, какие проблемы, я тут круглосуточно, я жду команды». Проверил, действительно работает и КАМАЗом уже не пахнет.

Конечно, самое глобально достижение — это система SYNC. Не думайте, что это производная от экстремистов сикхов. Эта страшная аббревиатура SYNC — мультимедийный комплекс, на котором завязано большое количество других функций.

Это уже SYNC 2, на предыдущих вариантах было написано гордо «by Microsoft». Там, где Microsoft, там подстава, там проблема и там нихрена не работает. Наконец-то они полностью переосмыслили этот SYNC и он заработал! А потом послали нафиг Microsoft и сейчас уже SYNC 3, который опять заработал.

Когда Ford Explorer вышел на рынок Америки, то Consumer Reports сказал:

«Не покупайте, вы никогда не разберетесь с тем, как работает система SYNC. Не надо, потому что на нее много чего завязано. Если для вас важно нажимание на кнопочки — все, это не ваша машина. Если просто ехать — замечательно: двигатель, колеса, руль, сидения, переключение передач — это работает. SYNC — нет».

Климат: как работает климат, куда он дует, нужно читать инструкцию. Это, наверно, первая за последние 25 лет машина, к которой в обязательном порядке нужно читать инструкцию. Во-первых, она вам даст некое представление о том, как это работает… оно не работает, но представление получите. Во-вторых, из инструкции вы узнаете много того, о чем даже не догадывались.

Например, у Ford Explorer есть специальная кнопка регулировки педалей: вы можете их сделать поближе, можете подальше.

Кабы не инструкция — вы бы даже не узнали, что это есть в машине.

Где-то в этой машине есть подогрев руля. Когда вы прочитаете инструкцию, ну, может быть, вы догадаетесь, где это. Как правило, не догадаетесь, но он есть!

И еще в этой машине точно есть круиз-контроль, за него даже, кстати, можно доплатить. Я не знаю, работает он или нет, я не нашел. Не только в силу того, что моя природная ограниченность не позволяет понимать подобные вещи, но и в силу того, что этот алгоритм запредельный.

Вообще, на руле у Explorer в этой комплектации 24 кнопки.

Я не воспользовался ни одной. Во-первых, потому что не понял что это такое, а во-вторых, потому что нет возможности разгадывать этот многоступенчатый ребус.

Для того, чтобы активировать нужную функцию вам необходимо делать вот это, потом вон то, потом подтвердить, здесь нажать и тогда оно заработает. А вот уже телеграфный столб, а вот уже три КАМАЗа сгрудились и смотрят на тебя внимательно и тебе уже не до того. То есть все, что было на руле, абсолютно все мимо.

Но с климатом разобраться можно. Часть нужных кнопок выведена мимо SYNC на бороду и там можно потыкать пальцами, кроме распределения потоков. И когда проникаешь в это меню, открываешь картинку и пиктограммы, видишь, куда назначены потоки, понимаешь, что они не назначены никуда. Куда ж ты дуешь-то тогда, дорогая моя, ты чего обогреваешь в этот момент?

Хотя, несмотря на то, что это потоки никуда… то есть у тебя не включен обогрев в ноги, на стекла, в салон, ничего этого нет, она заблокирована. Она как-то пыхтит и вроде даже в салоне не холодно. Правда, лютых морозов я не хлебнул, возможно, грел теплотой своего человеческого сердца.

Помимо всего прочего, у климатической системы есть еще одна приятная особенность — она полностью аннулирует смысл шумоизоляции.

Спрашивается, зачем тебе прекрасная шумоизоляция, если ты печку переорать не можешь?

Она ж голосит, как баба на рынке, у нее ж только что украли кошелек, она же орет так, что не слышно в принципе ничего.

Если в этот момент тебе кто-то вежливо, как скорая помощь сзади подкравшаяся, рекомендует уступить дорогу — ты даже не догадаешься об этом. Пока не начали стрелять — ты не услышишь.

Помимо этого, система SYNC отвечает за — о чудо! — воспроизведение музыки! Самый странный алгоритм изо всех, с которым я в жизни сталкивался, по запоминанию радиостанций. Черта с два ты это сделаешь в два клика, нужно еще несколько усилий.

Нужно выбрать, потом назначить, нажать, потом нужно держать, а потом долго считать, сколько ты держишь. И после этого она говорит: «Да, действительно, все по новой, ты не угадал, сколько нужно держать. Еще разочек найди, долго покрути вот здесь, понажимай тут, а потом догадайся, сколько раз нужно нажать на это и сколько времени нужно держать, чтобы я запомнила эту станцию. Ха, опять не угадал, давай еще разочек».

Я вставляю туда флешку, чтобы послушать свою музыку. Эта штуковина начинает воспроизводить все сразу. Я думаю, ну, наверно где-то здесь стоит специальная функция, когда в беспорядочной последовательности это слушается. Нет, не назначена, оказывается, у меня все разложено по альбомам, по папкам. Не хочет она по папкам.

В конце концов, я нашел папку, нашел альбом, включаю его. С какого трека она начинает воспроизведение музыки? С седьмого! Почему? Ну, 7 — это ведь счастливое число.

И так до первого, при чем не с первого раза. То есть на каждую клавишу, например перемотки на начало следующего трека, нужно нажать раз шесть. Можешь нежно, можешь кулаком, как угодно, можешь при этом материться, можешь песни петь вместо нее. С третьего раза не будет, с шестого — будет.

Она начинает как-то воспроизводить, при чем она половину не видит. У тебя в папке лежит подборка альбомов одной группы: 2 альбома она видит, остальные 8 — нет. Но в конце концов ты заставляешь ее увидеть все 8. Она начинает их воспроизводить в произвольном порядке. Почему? Неизвестно.

Самое гениальное было, когда система SYNC чрезвычайно остроумно взяла и подарила мне группу Alabama. У меня такой группы нет, я точно знаю, что никогда не записывал группу Alabama, не знаю о ее существовании, я не уверен в том, что она есть. И вдруг у меня в плей-листе появляется группа Alabama, целый альбом.

При чем — о чудо! — SYNC, она же настолько высокоинтеллектуальна и настолько превосходит систему не менее интеллектуального полного привода, что даже обложку альбома сама сгенерировала. Я разглядывал эту картинку, где были какие-то слова, знаки, узорчики — это настоящая, полноценная обложка для альбома несуществующей и незаписанной мной группы Alabama.

В этом альбоме всего 2 трека, давайте послушаем. Первый трек оказался Экимян, второй Сфирис — это два моих любимых композитора. Почему они вдруг стали в группе Alabama вместе, знает только SYNC by Microsoft, «чиорт побьери» три раза подряд. Зато же работает.

Кстати, сама по себе голова, она Sony — замечательно звучит, очень хорошая акустика: басы, высокие, низкие, пожалуйста, как хочешь. То есть работа Sony — замечательная, тут пришел пират Microsoft с напильником и все отшлифовал под себя.

В сидениях есть многоступенчатая регулировка поясничного подпора. Три сегмента: нижний сегмент поясницы, там где хвост, средний, там где радикулит и верхний там, где ничего не болит. Работает только средний. Сегодня. Завтра — только нижний. Послезавтра работают все три, а, извините, ни одного, зайдите в понедельник.

В целом, оно есть и показывается очень красивая картинка. Смотришь и думаешь: «Сегодня у меня не работает вот это, ну, ладно, радикулита нет, ничего страшного». Но это же тоже нюанс.

Дворники. Два подрулевых рычажка. Как вы думаете, в скольких направлениях правый рычажок можно использовать? Обычно в четырех: вверх, вниз, от себя, к себе. Нет, только «вниз», на весь подрулевой рычажок возложена одна функция короткого первичного взмаха.

Остальное — это две крутилки, соответственно передние и задние дворники. В задние дворники я не попал ни разу. Неделя грязищи, ездил по Москве, иногда нужно было понять, кто там догоняет меня сзади, дует в спину, пытался включить дворники — с первой попытки ни разу.

Ну, ладно, я кривой, что делать, я родился в горах, долгая система адаптации, спускался с гор, ампутация хвоста, изучение русского языка. Добрался, руки-то корявые остались. Проверил на других людях, они говорят:

«Что, задний дворник включается?!» — «Не поверите, вот этой крутилкой». — «Где? Покажи!»

А по поводу того, чтобы совершить омовение лобового стекла — я позвонил в сервис: «Скажите, старому, потрепанному, никчемному, как все-таки стеклышко-то сполоснуть?» — «Кнопочка на торце рычажка, нажмите — писнет». Нажал — писнула. Здорово! Я в восторге, оно работает!

Как вы думаете, что в таком случае на левом подрулевом рычажке? На нем тоже есть кнопка и я на нее нажал. Включилась система отслеживания полосы: при помощи двух видеокамер, которые ничего не видят, потому что они в зеркалах, а они уже запачкались, поэтому активироваться она не может.

Среди всего этого мебельного многообразия нужно было специальную кнопку выводить на подрулевой рычажок, чтобы она просто удерживала меня подсказками в полосе, не работая в нашей русской грязи? Может, что-нибудь пополезнее туда воткнуть… А это так важно, что у нее должна быть своя отдельняая кнопка и она там есть и она там не работает. Она тоже часть того искусственного разума и это тоже здорово.

Все это в совокупности требует от вас такой гибкости ума, которой обладают не все. Возвращаясь к вопросу «эта машина для кого и какая?». Она такая и для того, каким вам хотелось бы и нужно, чтобы она была. Для горожанина — это очень удобный городской универсал. Для селянина — это кроссовер без внедорожных возможностей.

Тот же самый принцип, по которому мальчик мечтает в детстве из дедушкиного Запорожца сделать внедорожник. Достался ему автомобиль и он думает: «Полный привод бы подкатить, движочек V8 воткнуть». Понятно, что будет другая машина.

Именно это и сделали конструкторы Ford. Взяли платформу Volvo S80, подкатили под нее полный привод, сделали высокий клиренс, кузов универсал, 7 мест. Получился хороший городской автомобиль.

В чем прелесть Ford? Несмотря на все эти удивительные порывы системы SYNC изгадить, испортить — она очень удобная.

Она рассчитана по эргономике так, что любое количество людей, которых ты туда закидал лопатой найдет себе место. Угнездится, пристегнется, получит свой подбутыльник, подлокотник, подстаканник, свою дозу климатической установки, свою розетку либо на 12 Вольт, либо на 220. Потому что там есть конвертер и вы можете зарядить свой ноутбук или пулемет Гатлинга, который тоже, как вы знаете, с электрическим приводом. Если батарейки сели, пулемет не стреляет, в отличие от нашей советской системы Вулкан. Этих удобств очень много, это чисто американский подход.

Toyota Highlander, Nissan Pathfinder, Honda Pilot — это прямые конкуренты именно этого автомобиля. Они все построены по одному принципу: большой кузов, классный мотор, а дальше — как повезет.

Среди недавно мной опробованных Nissan Pathfinder и Honda Pilot, как раз Ford понравился больше всего.

Несмотря на то, что к SYNC я отношусь очень настороженно, ну, армяне не понимают Microsoft, по крайней мере в моем лице.

Как автомобиль он интересный и по своим хозяйственным функциям, он прекрасно их выполнил. И багажник у него может получится большой, если детей придавить третьим рядом. И сидеть удобно всем, кто смог разложить сидения второго ряда, пробиться на третий, сесть на том же втором, обняться очень нежно вокруг шеи надувным ремнем безопасности. Спереди тем более все здорово.

Понятно, что американцы, которые работали над этой машиной имели ввиду, конечно же, не Тарутинский маневр, где погибла не одна армия. Они имели ввиду американцев, живущих в чистоте, в другом климате.

Им полный привод нужен как раз для управляемости, хорошего динамичного прохождения поворота, чтобы с редким снежком побороться на равных. Она и на летней резине сможет со своим мощным интеллектом сообразить какое колесо должно крутиться в данный момент и в каком направлении. Лучше, конечно, все в одну сторону, но для разнообразия можно и в другую. Электронный разум все-таки по принципу ABS построен, не значит, что все многообразие задач он выполнит.

В остальном, интересно, очень здорово, едет хорошо и мотор искупает огрехи SYNC. Для тех, кто понимает ценность его, как автомобиля, а не девайса, они по-прежнему имеют возможность в качестве собеседника, соратника, получить именно автомобиль.

Автомобиля в нем много. Это чудовище электронное, которое туда засажено, чтобы конкуренты ржали в голос, оно не может испортить инженерной работы, потому что она выполнена на 5.

Спрашиваете: «Chevrolet Tahoe, надо думать, поскольку выше — он и проходимей?». Нет, у него передняя губа такая, что только Мочалов может с этим справиться.

«Explorer — очень странный автомобиль — огромный снаружи, маленький внутри. По удобству на основных 5 местах ничем не превосходит Skoda Octavia. Присматривал ей на замену, но оказалось слишком маленькое расстояние между передним и задним рядом. За высоким человеком не помещается детская люлька или сидение с ребенком 3-х лет в положении «голова у спящего не падает». Двери толстенные, салон узкий»,

— пишет Борис из Москвы.

Определенной похвалы Explorer 98-го года, хотя и у него подвеска была козлячая, но та машина была настоящим внедорожником, имела право «дрыгнуть хвостом». Здесь подобного не происходит, «лежачего полицейского» вы проходите на любой скорости: на 20-ти, 30-ти, 40-ка, 50-ти, на 80-ти.

За исключением тех случаев, когда полицейский всё понял и убежал. Тогда не имеет смысла гоняться по дворам, поскольку машина широковата и чтобы все-тики сделать его лежачим и переехать, нужно будет бороться с теми, кто неправильно припарковал свою машину. Для этого у нас теперь есть пожарные, скорая помощь и все остальные, кто пытается получить право давить, таранить и топтать.

В сухом остатке, если бы я выбирал между Honda Pilot и Nissan Pathfinder, я выбрал бы Ford Explorer,

несмотря на то, что система SYNC раздражает чрезвычайно.



