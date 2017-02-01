Электрический Chevrolet Spark стал историей

Производство Chevrolet Spark EV фактически остановилось еще прошлым летом, выполняя только заказы дилеров. Учитывая то, что маленький электромобиль продавался всего в трех штатах — Орегон, Калифорния и Мэриленд, цифры продаж не удивляют. К тому же, когда в 2015 году компания запустила в производство доступный электромобиль с втрое большим, чем у Spark EV, запасом хода на одной зарядке, Chevrolet Bolt EV, дни малыша были сочтены.
Благодаря выпуску Spark EV, в Chevrolet смогли получить хороший опыт, много необходимой информации от владельцев и диагностической информации для подготовки выпуска более перспективного Bolt. «Мавр сделал свое дело — мавр должен уйти».
amsrus.ru
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