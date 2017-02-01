Электрический Chevrolet Spark стал историей 39

Электрическая версия малолитражки Chevrolet Spark — EV — официально выведена из модельного ряда бренда. За три года было продано 7400 электромобилей.

Производство Chevrolet Spark EV фактически остановилось еще прошлым летом, выполняя только заказы дилеров. Учитывая то, что маленький электромобиль продавался всего в трех штатах — Орегон, Калифорния и Мэриленд, цифры продаж не удивляют. К тому же, когда в 2015 году компания запустила в производство доступный электромобиль с втрое большим, чем у Spark EV, запасом хода на одной зарядке, Chevrolet Bolt EV, дни малыша были сочтены.

Благодаря выпуску Spark EV, в Chevrolet смогли получить хороший опыт, много необходимой информации от владельцев и диагностической информации для подготовки выпуска более перспективного Bolt. «Мавр сделал свое дело — мавр должен уйти».



