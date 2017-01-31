Названы регионы — лидеры вторичного рынка автомобилей в 2016 году

Согласно исследованию, за 2016 год объём вторичного рынка легковых автомобилей в России составил 5 млн 193,2 тыс. единиц, показав тем самым рост на 6% к результату прошлого года (4 млн 897,8 тыс. шт.). Лидирующие позиции здесь традиционно заняли Москва и Московская область, суммарная доля которых превысила 12%. Столичный рынок за этот период показал рост на 5,3% (до 326,9 тыс. шт.), а подмосковный – на 8,7% (до 302,7 тыс. шт.). Третья строчка рейтинга, с долей менее 5%, принадлежит Краснодарскому краю, продажи в котором за год выросли на 4,4% и составили 247,3 тыс. легковых автомобилей с пробегом.
В Санкт-Петербурге объём вторичного рынка увеличился на 9,1% (до 189,6 тыс. шт.), что обеспечило ему четвертую позицию. Замыкает пятерку лидеров Ростовская область (158,3 тыс. шт.; +2,8%). В ТОП-10 также попадают: Свердловская область (153,3 тыс. шт.; +5,5%), Башкортостан (139,3 тыс. шт.; +9,7%), Челябинская область (130,1 тыс. шт.; +7%), Татарстан (127,1 тыс. шт.; +8,2%) и Новосибирская область (126,9 тыс. шт.; +5,3%). Стоит отметить, что по итогам 2016 года на перечисленные 10 регионов приходится свыше 35% российского рынка подержанных легковых автомобилей.
Среди субъектов РФ, входящих в ТОП-40, отрицательная динамика вторичного рынка отмечена в Дагестане (-5,8%) и Калининградской области (-1,5%). В остальных регионах наблюдается рыночный рост, причем самый высокий зафиксирован в Удмуртии (+17%), лидирующей по динамике среди регионов на протяжении последних восьми месяцев.
ТОП-40 РОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ ПО ОБЪЕМУ РЫНКА ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ В 2016 ГОДУ (тыс. шт.)
Автостат
amsrus.ru
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