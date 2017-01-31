Названы регионы — лидеры вторичного рынка автомобилей в 2016 году 18

Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» по итогам 2016 года провело исследование российского рынка легковых автомобилей с пробегом, по результатам которого был составлен рейтинг 40 крупнейших региональных рынков.

Согласно исследованию, за 2016 год объём вторичного рынка легковых автомобилей в России составил 5 млн 193,2 тыс. единиц, показав тем самым рост на 6% к результату прошлого года (4 млн 897,8 тыс. шт.). Лидирующие позиции здесь традиционно заняли Москва и Московская область, суммарная доля которых превысила 12%. Столичный рынок за этот период показал рост на 5,3% (до 326,9 тыс. шт.), а подмосковный – на 8,7% (до 302,7 тыс. шт.). Третья строчка рейтинга, с долей менее 5%, принадлежит Краснодарскому краю , продажи в котором за год выросли на 4,4% и составили 247,3 тыс. легковых автомобилей с пробегом.

В Санкт-Петербурге объём вторичного рынка увеличился на 9,1% (до 189,6 тыс. шт.), что обеспечило ему четвертую позицию. Замыкает пятерку лидеров Ростовская область (158,3 тыс. шт.; +2,8%). В ТОП-10 также попадают: Свердловская область (153,3 тыс. шт.; +5,5%), Башкортостан (139,3 тыс. шт.; +9,7%), Челябинская область (130,1 тыс. шт.; +7%), Татарстан (127,1 тыс. шт.; +8,2%) и Новосибирская область (126,9 тыс. шт.; +5,3%). Стоит отметить, что по итогам 2016 года на перечисленные 10 регионов приходится свыше 35% российского рынка подержанных легковых автомобилей.

Среди субъектов РФ, входящих в ТОП-40, отрицательная динамика вторичного рынка отмечена в Дагестане (-5,8%) и Калининградской области (-1,5%). В остальных регионах наблюдается рыночный рост, причем самый высокий зафиксирован в Удмуртии (+17%), лидирующей по динамике среди регионов на протяжении последних восьми месяцев.

ТОП-40 РОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ ПО ОБЪЕМУ РЫНКА ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ В 2016 ГОДУ (тыс. шт.)

№№ регион 2016 2015 16/15,% доля, % 1. Москва 326,9 310,5 5,3 6,3 2. Московская область 302,7 278,6 8,7 5,8 3. Краснодарский край 247,3 236,8 4,4 4,8 4. Санкт-Петербург 189,6 173,8 9,1 3,7 5. Ростовская область 158,3 154,0 2,8 3,0 6. Свердловская область 153,3 145,3 5,5 3,0 7. Башкортостан 139,3 127,0 9,7 2,7 8. Челябинская область 130,1 121,6 7,0 2,5 9. Татарстан 127,1 117,4 8,2 2,4 10. Новосибирская область 126,9 120,5 5,3 2,4 11. Красноярский край 115,4 111,0 4,0 2,2 12. Нижегородская область 114,5 105,5 8,6 2,2 13. Самарская область 111,7 102,0 9,5 2,2 14. Приморский край 103,7 96,3 7,7 2,0 15. Ставропольский край 100,9 98,9 2,0 1,9 16. Иркутская область 100,4 94,0 6,8 1,9 17. Алтайский край 94,8 92,8 2,2 1,8 18. Кемеровская область 91,9 83,8 9,7 1,8 19. Воронежская область 86,9 80,2 8,3 1,7 20. Саратовская область 84,8 82,1 3,3 1,6 21. Пермский край 83,6 78,5 6,5 1,6 22. Волгоградская область 80,7 78,6 2,7 1,6 23. Омская область 77,6 73,4 5,7 1,5 24. Дагестан 74,7 79,3 -5,8 1,4 25. Ханты-Мансийский АО 66,7 59,6 12,0 1,3 26. Белгородская область 63,4 57,4 10,5 1,2 27. Оренбургская область 63,4 60,8 4,3 1,2 28. Хабаровский край 61,9 56,1 10,3 1,2 29. Тюменская область 60,3 55,1 9,4 1,2 30. Тульская область 56,6 52,2 8,5 1,1 31. Владимирская область 53,3 49,5 7,6 1,0 32. Ленинградская область 52,0 46,7 11,2 1,0 33. Удмуртия 51,2 43,8 17,0 1,0 34. Тверская область 48,4 47,2 2,6 0,9 35. Калининградская область 46,7 47,4 -1,5 0,9 36. Кировская область 46,3 44,1 5,0 0,9 37. Вологодская область 45,0 40,4 11,4 0,9 38. Пензенская область 43,6 41,1 6,2 0,8 39. Ярославская область 42,7 42,3 0,9 0,8 40. Курская область 42,2 38,6 9,4 0,8 ВСЕГО по России 5193,2 4897,8 6,0 100,0

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