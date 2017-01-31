Ford внедрит современные функции в старые автомобили
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Ford внедрит современные функции в старые автомобили
Январь 31 14:14 2017

Компания Ford планирует начать продавать специальное устройство, которое позволит владельцам предыдущих поколений автомобилей пользоваться современными опциями, такими как дистанционный запуск, точка доступа 4G Wi-Fi, а также оповещения на смартфон.

По заявлению производителя, устройство Ford SmartLink будет подключаться к порту OBD-II автомобилей Ford 2010-2016 годов выпуска, позволяя пользоваться функцией дистанционного запуска двигателя, управлять центральным замком, организовывать 4G Wi-Fi точку доступа для восьми мобильных устройств, а также оповещениями на смартфон о срабатывании сигнализации, его местоположении, а также получения диагностической информации.

Ford-Smart

Покупателям устройства будут доступны мобильное приложение и веб-портал, при помощи которых можно будет управлять всеми функциями.

Ford пока не объявил цен на эти устройства, однако обещает, что Ford SmartLink появится в дилерских центрах Ford и Lincoln уже этим летом.


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AMSRUS
AMSRUS

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3 комментария

  1. Artem Mal'tsev
    Январь 31, 14:43 #1 Artem Mal'tsev

    У меня на форде 2006 года стоял GSM модуль с сигналкой starline, все функции кроме 4g Wi-Fi, что-то форды опоздали не много 😁

    • AMSRUS
      Январь 31, 15:23 AMSRUS

      Так то Старлайн, а то — оффишиал партс, все дела )

    • Artem Mal'tsev
      Январь 31, 15:26 Artem Mal'tsev

      Жить от этого все равно не легче, функции одинаковые 😁

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