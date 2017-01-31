Ford внедрит современные функции в старые автомобили

По заявлению производителя, устройство Ford SmartLink будет подключаться к порту OBD-II автомобилей Ford 2010-2016 годов выпуска, позволяя пользоваться функцией дистанционного запуска двигателя, управлять центральным замком, организовывать 4G Wi-Fi точку доступа для восьми мобильных устройств, а также оповещениями на смартфон о срабатывании сигнализации, его местоположении, а также получения диагностической информации.
Покупателям устройства будут доступны мобильное приложение и веб-портал, при помощи которых можно будет управлять всеми функциями.
Ford пока не объявил цен на эти устройства, однако обещает, что Ford SmartLink появится в дилерских центрах Ford и Lincoln уже этим летом.
amsrus.ru
У меня на форде 2006 года стоял GSM модуль с сигналкой starline, все функции кроме 4g Wi-Fi, что-то форды опоздали не много 😁
Так то Старлайн, а то — оффишиал партс, все дела )
Жить от этого все равно не легче, функции одинаковые 😁
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