Ford внедрит современные функции в старые автомобили 35

Компания Ford планирует начать продавать специальное устройство, которое позволит владельцам предыдущих поколений автомобилей пользоваться современными опциями, такими как дистанционный запуск, точка доступа 4G Wi-Fi, а также оповещения на смартфон.

По заявлению производителя, устройство Ford SmartLink будет подключаться к порту OBD-II автомобилей Ford 2010-2016 годов выпуска, позволяя пользоваться функцией дистанционного запуска двигателя, управлять центральным замком, организовывать 4G Wi-Fi точку доступа для восьми мобильных устройств, а также оповещениями на смартфон о срабатывании сигнализации, его местоположении, а также получения диагностической информации.

Покупателям устройства будут доступны мобильное приложение и веб-портал, при помощи которых можно будет управлять всеми функциями.

Ford пока не объявил цен на эти устройства, однако обещает, что Ford SmartLink появится в дилерских центрах Ford и Lincoln уже этим летом.



