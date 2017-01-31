Ford Explorer 2019 — 5 фактов, которые мы уже знаем 68

Когда дело доходит до среднеразмерных внедорожников, лучше, чем Ford Explorer, мало кто продается. Особенно на родине марки — в США. Популярный пяти- и семиместный внедорожник был и остается одним из основных продуктов в линейке американского автопроизводителя с 90х годов. И сейчас ведутся активные разработки модели шестого поколения.

Хотя он и поступит в продажу как автомобиль 2019 модельного года (на рынок США, скорее всего, выйдет уже осенью 2018 года), тем не менее, уже сейчас известно кое-что о предстоящем поколении, а фотографы-шпионы уже отловили тестовые прототипы на ходовых испытаниях.

Новая платформа

2019 Ford Explorer, как ожидается, будет базироваться на новой платформе D6. Нынешнее, пятое, поколение Explorer делит платформу D4 с Ford Flex и Lincoln MKT. Скорее всего, новая платформа будет создана с использованием легких материалов, таких как алюминий, как и у нового F-150. Инсайдеры говорят, что передний привод будет идти в базовой комплектации, а полный привод будет доступен в качестве опции и в топовых комплектациях. Задний привод уже даже не слух, а, скорее призрак.

Двигатели.

Скорее всего, Explorer в шестом поколении потеряет свой атмосферный V6, как и обновленный Ford Mustang. Скорее всего, останутся четырехцилиндровый 2.3 литровый двигатель и 3.5 литровый V6 EcoBoost, модернизированные под новые требования экологии и расхода топлива.

Презентация.

Есть все шансы увидеть 2019 Ford Explorer на Автосалоне в Лос Анджелесе в этом году, однако, скорее всего, покажут его в Детройте в 2018-м. В любом случае, в продажу в США он должен поступить в конце лета 2018 года, как модель 2019 года, а в Россию приехать весной 2019-го.

Внешность.

Экстерьер нового Explorer будет скорее эволюционным, чем революционным. Хотя и сложно под камуфляжем разглядеть что-то более конкретное, чем общие контуры, тем яснее, что кардинальных изменений внешности ждать не стоит. Основное обновление коснется использования алюминия для облегчения веса, улучшение характеристик эффективности двигателей, а также использование преимуществ новой платформы.

Перспективы.

Нет никаких оснований считать, что Ford Explorer 2019 модельного года будет продаваться хуже нынешнего, пятого поколения. К тому же ощутимого скачка цен после обновления не предвидится. Все будет зависеть в большей степени от конкурентов, которые, естественно, попытаются представить в этом классе и ценовой категории новые интересные предложения. Учитывая то, что ничего экстраординарного при смене поколений не появится, у конкурентов есть шанс откусить долю рынка побольше. И в большей степени это касается корейских производителей, проявляющих невиданную активность на рынке кроссоверов последние годы.



