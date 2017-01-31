А наши масла как?

Александр Стрельников (Главный инженер-механик Автосервис ЦСВ): На моем опыте выделю некоторые компании-производители масел. Первый был Comma, компания Wolf и Bardahl. Wolf и Comma — это средний сегмент, Bardahl, конечно, уже повыше уровнем и ценник повыше. Из плохих однозначно Castrol, были большие проблемы с Motul и с Mobil. 50 на 50, как попадется.
Александр Стрельников Не использовал, только как промывку, больше никак. Опыт принесли масла «Каждый день» из Ашана. Как ни странно, масло показало себя очень неплохо. Производителя мы так и не узнали, но ценник копеечный, рублей 150-200 за литр. Нормальное масло, оказалось.
А. Стрельников: В Opel Astra, двигатель 1.8.
А. Стрельников: 180 тысяч.
А. Стрельников (Главный инженер-механик Автосервис ЦСВ): Катается по дорогам, нормально. Владелец автомобиля решил: «Зачем я буду платить больше за нормальный бренд, лучше куплю фиговенькое масло и буду потихонечку его подливать». Самое интересное, что хорошо себя показывает это масло.
А. Стрельников: Да, масло, купленное в Ашане. Было бы гораздо больше проблем, если это был бы какой-нибудь Castrol.
Сергей Асланян - автоэксперт, Главный редактор AMSRUS
Зашибись товарищи！оказывается покупать масло для машины надо в гастрономе！)))
21-й век, теперь так.
Как это понимать?
Сергей, ну стыдно вообще должно быть этот треш публиковать.
Какое-то предвзятое отношение к Кастролу. На предыдущей машине все 120 000 км лил Castrol EDGE Professional, менял каждые 7-8 тыс. км. Нареканий к маслу нет, двигатель был всегда чистый.
Что-то троллингом попахивает…. А мне господа пофиг, я НЕ ПОКУПАЮ МАСЛО В РОССИИ. НИКАКОЕ.
Иными словами — продолжение того бреда, который был начат ранее. Не буду читать, чтобы не разочароваться в самом ресурсе.
Добрый день, Сергей.
А что это было?
После таких материалов AMSRus, как вариант, получит бюджет от Castrol 🙂
Для старой Короллы вместо Дэкстрона II, заливал Гидромасло марки «А» производства Дэлфин Групп, отлично себя показало, коробка-автомат работала безупречно, я конечно рисковал, но поверил рекомендациям человека и не зря поверил.
На самом деле про Castrol такие разговоры ходят давно. Но, интервью, при всем при этом сыроватое, соглашусь с предыдущими ораторами. Есть множество масел, которые не затронули. Вот например Pentosin. Также интересны те, которые представлены как фирменные, например Форд Формула. Говорят раньше там был Кстрол, а теперь Шелл — правдивы ли разговоры? Вот что об этом думает специалист?
Странное интервью….. Ничем не подкрепленное…..
А ЦСВ это не тот, что рядом с Измайлово?
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