А наши масла как? 529

Александр Стрельников (Главный инженер-механик Автосервис ЦСВ): На моем опыте выделю некоторые компании-производители масел. Первый был Comma, компания Wolf и Bardahl. Wolf и Comma — это средний сегмент, Bardahl, конечно, уже повыше уровнем и ценник повыше. Из плохих однозначно Castrol, были большие проблемы с Motul и с Mobil. 50 на 50, как попадется.

Сергей Асланян: А наши масла как?

Александр Стрельников Не использовал, только как промывку, больше никак. Опыт принесли масла «Каждый день» из Ашана. Как ни странно, масло показало себя очень неплохо. Производителя мы так и не узнали, но ценник копеечный, рублей 150-200 за литр. Нормальное масло, оказалось.

Сергей Асланян: Вы его во что залили?

А. Стрельников: В Opel Astra, двигатель 1.8.

С. Асланян: Пробег был какой у машины на тот момент?

А. Стрельников: 180 тысяч.

С. Асланян: А сейчас она где?

А. Стрельников (Главный инженер-механик Автосервис ЦСВ ): Катается по дорогам, нормально. Владелец автомобиля решил: «Зачем я буду платить больше за нормальный бренд, лучше куплю фиговенькое масло и буду потихонечку его подливать». Самое интересное, что хорошо себя показывает это масло.

С. Асланян: Машина ездит на бензо-масляной смеси и все в порядке.

А. Стрельников: Да, масло, купленное в Ашане. Было бы гораздо больше проблем, если это был бы какой-нибудь Castrol.



