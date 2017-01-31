А наши масла как?
529

Январь 31 09:15 2017

Александр Стрельников (Главный инженер-механик Автосервис ЦСВ): На моем опыте выделю некоторые компании-производители масел. Первый был Comma, компания Wolf  и Bardahl. Wolf  и Comma — это средний сегмент, Bardahl, конечно, уже повыше уровнем и ценник повыше. Из плохих однозначно Castrol, были большие проблемы с Motul и с Mobil. 50 на 50, как попадется.

Сергей Асланян: А наши масла как?

Александр Стрельников Не использовал, только как промывку, больше никак. Опыт принесли масла «Каждый день» из Ашана. Как ни странно, масло показало себя очень неплохо. Производителя мы так и не узнали, но ценник копеечный, рублей 150-200 за литр. Нормальное масло, оказалось.

Сергей Асланян: Вы его во что залили?

А. Стрельников: В Opel Astra, двигатель 1.8.

С. Асланян: Пробег был какой у машины на тот момент?

А. Стрельников: 180 тысяч.

С. Асланян: А сейчас она где?

А. Стрельников (Главный инженер-механик Автосервис ЦСВ): Катается по дорогам, нормально. Владелец автомобиля решил: «Зачем я буду платить больше за нормальный бренд, лучше куплю фиговенькое масло и буду потихонечку его подливать». Самое интересное, что хорошо себя показывает это масло.

С. Асланян: Машина ездит на бензо-масляной смеси и все в порядке.

А. Стрельников: Да, масло, купленное в Ашане. Было бы гораздо больше проблем, если это был бы какой-нибудь Castrol.

 


На тему:

  Article "tagged" as:
BardahlCastrolMobilMotulWolfмасломоторное маслоСтрельников
  Категории:
ВидеоИнтервьюОбсуждениеслайдер
больше статей

Автор

Сергей Асланян
Сергей Асланян

Сергей Асланян - автоэксперт, Главный редактор AMSRUS

Больше статей
больше статей

Похожие статьи

Автомобили каких ценовых диапазонов популярны на вторичном рынке?

Автомобили каких ценовых диапазонов популярны на вторичном рынке? 0

Эволюция Jeep

Эволюция Jeep 0

Дешевые автомобили закончатся зимой

Дешевые автомобили закончатся зимой 4

Напишите комментарий

13 комментариев

  1. Alex Zhukov
    Январь 31, 09:23 #1 Alex Zhukov

    Зашибись товарищи！оказывается покупать масло для машины надо в гастрономе！)))

    • Roman Rolan
      Январь 31, 11:14 Roman Rolan

      21-й век, теперь так.

  2. Павел Волков
    Январь 31, 09:25 #2 Павел Волков

    Как это понимать?

  3. Alexey Tarasov
    Январь 31, 09:42 #3 Alexey Tarasov

    Сергей, ну стыдно вообще должно быть этот треш публиковать.

  4. Mikhail Rachkov
    Январь 31, 09:45 #4 Mikhail Rachkov

    Какое-то предвзятое отношение к Кастролу. На предыдущей машине все 120 000 км лил Castrol EDGE Professional, менял каждые 7-8 тыс. км. Нареканий к маслу нет, двигатель был всегда чистый.

  5. Sergey Mayer
    Январь 31, 10:10 #5 Sergey Mayer

    Что-то троллингом попахивает…. А мне господа пофиг, я НЕ ПОКУПАЮ МАСЛО В РОССИИ. НИКАКОЕ.

  6. Тимур Богданов
    Январь 31, 10:20 #6 Тимур Богданов

    Иными словами — продолжение того бреда, который был начат ранее. Не буду читать, чтобы не разочароваться в самом ресурсе.

  7. S.r. Step
    Январь 31, 10:26 #7 S.r. Step

    Добрый день, Сергей.
    А что это было?

  8. Кирилл Комаров
    Январь 31, 10:54 #8 Кирилл Комаров

    После таких материалов AMSRus, как вариант, получит бюджет от Castrol 🙂

  9. Roman Rolan
    Январь 31, 11:17 #9 Roman Rolan

    Для старой Короллы вместо Дэкстрона II, заливал Гидромасло марки «А» производства Дэлфин Групп, отлично себя показало, коробка-автомат работала безупречно, я конечно рисковал, но поверил рекомендациям человека и не зря поверил.

  10. Sergey Bobrik
    Январь 31, 12:35 #10 Sergey Bobrik

    На самом деле про Castrol такие разговоры ходят давно. Но, интервью, при всем при этом сыроватое, соглашусь с предыдущими ораторами. Есть множество масел, которые не затронули. Вот например Pentosin. Также интересны те, которые представлены как фирменные, например Форд Формула. Говорят раньше там был Кстрол, а теперь Шелл — правдивы ли разговоры? Вот что об этом думает специалист?

  11. Igor Kuznetsov
    Январь 31, 13:44 #11 Igor Kuznetsov

    Странное интервью….. Ничем не подкрепленное…..

  12. Sergey Kuzmenko
    Январь 31, 15:02 #12 Sergey Kuzmenko

    А ЦСВ это не тот, что рядом с Измайлово?

Только зарегистрированные пользователи могут комментировать.