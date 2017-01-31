Дальний Восток пожаловался на ГЛОНАСС 301

Минпромторг может разрешить ввоз подержанных иномарок без ЭРА-ГЛОНАСС

Как стало известно «Газете.Ru», Минпромторг уже во вторник может дать важные разъяснения по работе системы ЭРА-ГЛОНАСС, из-за которой в Россию оказался фактически заблокирован импорт подержанных иномарок. Губернатор Приморского края на фоне тысяч жалоб жителей уже заявил, что попросит правительство разобраться в ситуации с внедрением этой системы, из-за которого около тысячи купленных в Японии машин застряли на таможне.

Внедрение системы экстренного реагирования при авариях ЭРА-ГЛОНАСС уже ударила не только по автопроизводителям, которым приходится перестраивать производство, но и по автомобилистам, покупающим иномарки за границей и ввозящих их в Россию.

С 2017 года растаможка таких машин без наличия оборудования ЭРА-ГЛОНАСС невозможна, а установить оборудование водители не могут просто физически — сертифицированных устройств и центров по их установке на подержанные машины в стране просто нет. Сделать это до ввоза в Россию также невозможно.

В результате на Дальнем Востоке сотни водителей не могут получить со складов таможни свои автомобили.

По словам начальника Дальневосточного таможенного управления (ДВТУ) Юрия Ладыгина, по состоянию на конец января, через его ведомство с начала года было ввезено более 1,2 тыс. иномарок, однако только около 450 владельцев получили ПТС на свои машины. Речь идет о тех собственниках, кто представил свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС), выписанные до 31 декабря 2016 года.

«На складах еще находятся 769 машин, на которые не подавали декларации. Какова их судьба, трудно сказать. Будет нормально оформлено СБКТС, значит, да (будет выдан ПТС. — «Газета.Ru»), будут установлены кнопки (система ЭРА-ГЛОНАСС. — «Газета.Ru») — значит, да», — заявил он местным СМИ несколько дней назад.

Столкнувшись с проблемой ввоза автомобилей, жители Дальнего Востока, исторически крайне болезненно реагирующие на различные государственные ограничения в автомобильной сфере, начали собирать тысячи подписей под петициями в интернете с требованием либо разъяснить, где можно легально установить нужное оборудование или вовсе отменить поправки. Граждане также отмечают, что внедрение ЭРА-ГЛОНАСС целиком ложится на кошелек потребителя, а эффективность системы находится под вопросом, так как она может работать некорректно после интеграции в штатную электронику машины.

Протестная активность наблюдается и на Камчатке, и в различных городах Приморья. Одновременно с этим тысячи недовольных граждан стали бомбардировать письменными жалобами администрацию региона.

«Я знаю об этой проблеме. У нас, к сожалению, часто хорошее дело могут плохим исполнением испоганить, — заявил губернатор Приморского края Владимир Миклушевский в программе «Ответы» на местном телеканале «ОТВ-Прим», отвечая на вопрос об обращениях жителей. — Конечно, это должно быть продумано для внедрения. Должны быть пункты, где они устанавливаются, правила, как это делается. Это, к сожалению, еще не сделано. Я, безусловно, буду обращаться в правительство, буду просить полпреда президента вмешаться, с тем чтобы последовали разъяснения, чтобы люди не мучились с постановкой машин на учет».

Проблема пока актуальная для жителей именно Дальнего Востока. Как сообщили «Газете.Ru» в Калининградском таможенном управлении, на складах ведомства находится всего одна-единственная иномарка, у которой нет экстренной кнопки.

«У нас в целом поток иномарок в последнее время снизился, а в преддверии вот этих событий, связанных с внедрением системы ЭРА-ГЛОНАСС, упал еще больше. Возможно, люди у нас просто были лучше информированы и заняли выжидательную позицию. Во всяком случае, проблема эта у нас вообще не стоит», — отметила пресс-секретарь Калининградской областной таможни Наталия Каданцева.

Как выяснила «Газета.Ru», проблема с подержанными иномарками может разрешиться уже на этой неделе. Во вторник в Минпромторге пройдет рабочее совещание по вопросу внедрения ЭРА-ГЛОНАСС. Там могут быть даны разъяснения для автомобилистов, которые сейчас не могут растаможить свои автомобили.

Информированный источник «Газеты.Ru» в отрасли отметил, что основная проблема в случае с подержанными иномарками связана с формулировками в техническом регламенте Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», на основании которого они и внедряются.

«В тексте сказано, что установка прибора с 2017 года должна осуществляться на все новые автомобили, но написано это так «криво», что прочитать это можно совершенно иначе, а именно как впервые ввозимые, впервые получающие ПТС, а под это уже попадают и подержанные иномарки. Но «автор» совершенно точно имел в виду только новые машины. Поэтому я думаю, что в самое ближайшее время Минпромторг даст на этот счет четкие разъяснения и проблема с подержанными иномарками будет решена . Я думаю, что уже завтра мы услышим от ведомства определенное заявление на этот счет», — отметил собеседник.

По словам источника «Газеты.Ru», в России сейчас нет сертифицированных устройств ЭРА-ГЛОНАСС, которые могли бы быть установлены в автомобиль за пределами конвейера. Отсутствуют и специализированные центры, где такое оборудование могло бы устанавливаться.

«Вообще, вопросов и нерешенных проблем очень много. К примеру, с 1 января этого года ЭРА-ГЛОНАСС должна была устанавливаться на все, даже подержанные школьные автобусы. Но не смогли, и срок перенесли на 1 июля. К тому же, если речь идет о б/у технике, то этот прибор работает только наполовину — в случае аварии он подаст сигнал, только если вручную нажать кнопку, а если сделать это будет некому, то информация в МЧС не будет передаваться», — отметил он.

В самом Минпромторге отказались уточнить конкретные вопросы, которые будут обсуждаться на совещании, сославшись на то, что встреча рабочая. «Мы пришлем пресс-релиз», — пообещали в пресс-службе ведомства.

Ранее на проблемы с неясностью по запуску системы ЭРА-ГЛОНАСС «Газете.Ru» пожаловались многие автопроизводители. Они столкнулись с расплывчатыми формулировками в новом техрегламенте и отсутствием официальных пояснений от российских чиновников в течение 2016 года. В итоге большинству автокомпаний под угрозой срыва поставок автомобилей в Россию пришлось инвестировать средства в оснащение автомобилей этой системой, хотя формально закон этого и не требует.

Газета.ru



