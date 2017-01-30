Volkswagen обошел Toyota про мировым продажам авто

В течение первых шести месяцев 2015 года на мировом рынке лидировал Volkswagen, однако позиции компании оказались подорваны «дизельгейтом». Объем продаж VW в результате упал на 2% по сравнению с 2014 годом и составил 9,9 млн транспортных средств. ИА REGNUM .

Итогом 2015 года для General Motors стала продажа 9,8 млн машин — такое значение было для компании рекордным. Toyota и ее подразделения Hino Motors и Daihatsu Motor реализовали в позапрошлом году 10,15 млн автомобилей.