Volkswagen обошел Toyota про мировым продажам авто
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Volkswagen обошел Toyota про мировым продажам авто
Январь 30 14:30 2017

В 2016 году японская компания Toyota реализовала 10,175 млн автомобилей, впервые за 5 лет потеряв лидерство на мировом рынке. Продажи немецкого концерна Volkswagen за это же время достигли 10,310 млн машин, сообщает агентство Associated Press.

Действительно ли Volkswagen впервые станет мировым лидером, будет известно спустя несколько дней, когда отчет за прошедший год опубликует американская компания General Motors, пишут «Ведомости». GM являлась лидером мирового рынка на протяжении более семи десятков лет, до 2008 года.
Итогом 2015 года для General Motors стала продажа 9,8 млн машин — такое значение было для компании рекордным. Toyota и ее подразделения Hino Motors и Daihatsu Motor реализовали в позапрошлом году 10,15 млн автомобилей.
В течение первых шести месяцев 2015 года на мировом рынке лидировал Volkswagen, однако позиции компании оказались подорваны «дизельгейтом». Объем продаж VW в результате упал на 2% по сравнению с 2014 годом и составил 9,9 млн транспортных средств.

ИА REGNUM.


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