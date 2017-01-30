Toyota сертифицировала кроссовер CH-R для России

Компания Toyota получила одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на компактный кроссовер CH-R, сообщает Росстандарт.

Согласно документу, для российского рынка сертифицированы передне- и полноприводная версии Toyota CH-R с двумя четырёхцилиндровыми бензиновыми двигателями — 1,2-литровым 115-сильным под бензин АИ-95 и двухлитровым 148-сильным под бензин АИ-92. В качестве вариантов трансмиссии предусмотрены шестиступенчатая «механика» и вариатор.

Напомним, Toyota CH-R была представлена весной 2016 года. Сборка компактного кроссовера ведётся в Турции. Ранее газета «Авторевю» сообщила , что Toyota сертифицировала CH-R с системой ЭРА-ГЛОНАСС, обязательной с 1 января 2017 года, но пока не определилась с продажами кроссовера на российском рынке.

Коммерсант