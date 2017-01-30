Toyota сертифицировала кроссовер CH-R для России
0

Toyota сертифицировала кроссовер CH-R для России
Январь 30 16:13 2017

Компания Toyota получила одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на компактный кроссовер CH-R, сообщает Росстандарт.

Согласно документу, для российского рынка сертифицированы передне- и полноприводная версии Toyota CH-R с двумя четырёхцилиндровыми бензиновыми двигателями — 1,2-литровым 115-сильным под бензин АИ-95 и двухлитровым 148-сильным под бензин АИ-92. В качестве вариантов трансмиссии предусмотрены шестиступенчатая «механика» и вариатор.

28690-v-ukraine-otkryt-predzakaz-na-novoe-pokolenie-toyota-ch-r

Напомним, Toyota CH-R была представлена весной 2016 года. Сборка компактного кроссовера ведётся в Турции. Ранее газета «Авторевю» сообщила, что Toyota сертифицировала CH-R с системой ЭРА-ГЛОНАСС, обязательной с 1 января 2017 года, но пока не определилась с продажами кроссовера на российском рынке.

Коммерсант


На тему:

  Article "tagged" as:
ToyotaToyota CH-R
  Категории:
Новости
больше статей

Автор

AMSRUS
AMSRUS

amsrus.ru

Больше статей
больше статей

Похожие статьи

Каждый восьмой автомобиль — дизельный

Каждый восьмой автомобиль — дизельный 1

Авто не будут дешеветь

Авто не будут дешеветь 0

О Наймане – официально

О Наймане – официально 1

Напишите комментарий

0 Комментариев

Еще нет комментариев

You can be the one to start a conversation.

Только зарегистрированные пользователи могут комментировать.