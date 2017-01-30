Toyota готовит три премьеры к автосалону в Токио. Грядет новая Supra! 42

Похоже, Toyota всерьез решила вернуться в сегмент спортивных автомобилей, из которого вылетела достаточно давно, сосредоточившись на завоевании массового рынка.

В 90х Токийский автосалон служил витриной прогресса, показывая всему миру зажигательные концепты и будущее спортивных автомобилей. С тех пор автосалоны в Пекине и Шанхае получили широкую известность, а на мировой рынок начали активно выходить корейские производители, потеснив японцев. На этом фоне автошоу в Токио отодвинулось на второй план в календаре международных выставок. И даже то, что автосалон в Токио проходит раз в два года, не помогло ему выдвинуться вновь на лидирующие позиции. Однако Токийский Автосалон 2017 года должен стать исключением. Из-за одной премьера — концепта новой Toyota Supra.

Концепт Supra возглавляет трио шоу-каров от Toyota, которое, по данным японского журнала Best Car, включает в себя также концепты Toyota S-FR и Corolla GTI. Впервые мир увидел концепцию дизайна нового поколения Supra в январе 2014 года, когда Toyota показала концепт FT-1. Финальный проект, который мы увидим в октябре 2017 года будет результатом совместной работы штаб-квартиры компании Toyota в Toyota City и калифорнийской студии Calty, также принадлежащей японской компании.

Ожидается, что Supra будет создана на базе разработанной совместно с BMW заднеприводной платформы, как и ожидаемый Z5. Под капотом, скорее всего, будет собственный, 255-сильный 2.0 литровый турбированный четырехцилиндровый двигатель, а также мощный 3.0 литровый 340-сильный V6 в паре с восьмиступенчатым роботом с двумя сцеплениями. 2.5 литровый гибрид, как ожидается, появится в линейке через год после выхода модели, в конце 2018 года. Хоть и являясь пока концептом, Токийская премьера как никогда близка к производству.



