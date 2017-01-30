Рекламный ролик нового Mercedes-AMG GT Roadster сняли братья Коэны 58

Питер Фонда, легендарный Капитан Америка из фильма 1969 года «Беспечный Ездок», исполнил главную роль в новом рекламном ролике Mercedes-AMG GT Roadster, который сняли братья Коэны.

5 февраля, на стадионе Релайант, в Хьюстоне (штат Техас), пройдет 51й СуперКубок — финальный матч по американскому футболу на звание Чемпиона Национальной Футбольной Лиги США. Этот матч уже стал де-факто национальным праздником в США и привлекает огромную аудиторию на телетрансляцию (что и говорить, что места на стадионе всегда забронированы намного заранее).

Стоимость рекламного времени во время трансляции достигает космических цифр. Например, размещение 30 секундного ролика обходится около $4 миллионов.

Стоит ли говорить, что это время стало использоваться с нереальной эффективностью и в последнее десятилетие не только команды соревнуются на поле, но и рекламодатели за самый крутой ролик. Поэтому зрители трансляции оценивают не только игру, но и то, что им подготовили ведущие мировые компании.

Отдельное место в рекламных блоках СуперКубка занимают автопроизводители. Они буквально снимают целые фильмы. Мы обязательно посвятим отдельный материал автомобильным роликам с СуперКубка этого года, а пока нас слегка удивил Mercedes.

Mercedes-Benz отмечает в этом году 50 летие своего бренда AMG и, в честь этого события, решил посвятить ролик новому Mercedes-AMG GT Roadster, который появится в продаже нынешним летом. Рекламный ролик, больше похожий на короткометражный фильм или трейлер к хорошему боевику, сняли знаменитые братья Коэны, а главную роль сыграл культовый актер Питер Фонда. Слоган ролика — «Built to be Wild» можно перевести по-разному (подождем, пока это сделает маркетинговое подразделение Mercedes в России), однако факт, что это будет воистину породистый, неистовый жеребец из конюшни AMG — неоспорим.



