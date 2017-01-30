Незнание прогноза погоды не освобождает от оплаты вертолета 54

Премию Дарвина выписать можно не только из-за того, что человек решил плюнуть на законы природы, но и за игнорирование прогноза погоды.

26 января, благодаря сильному ветру и штормовому морю, в заливе Гумбольдта, Северная Калифорния, образовался красочный пейзаж. С утра на побережье уже собралась изрядная толпа, чтобы полюбоваться прекрасным видом. В это время на пирс выехал красный внедорожник Nissan с номерами штата Арканзас.

Накануне и с раннего утра Национальная Метеорологическая Служба предупреждала о сильных волнах, высотой до 10 метров. Однако внедорожник двигался вперед, пока его вдруг не накрыло волной и не начало бросать туда-сюда по пирсу.

Наблюдатели на берегу увидели бедственное положение водителя и вызвали службу спасения, которой пришлось эвакуировать незадачливого любителя красивых видов на вертолете. Вариантов особо не было, потому что из-за сильных волн спасателям не удалось подобраться к бедняге ни по суше, ни на катере. Человека спасли, однако Nissan остался на пирсе и, его, скорее всего, смыло волнами. Вишенкой на торте ситуации является еще и счет от $8000 до $15000, который предъявят спасатели за вызов вертолета.



