Компания Lyft пожертвует миллион долларов на борьбу с иммиграционным законом Трампа 23

Uber и New York Taxi поддержат эту инициативу.

Lyft — частная компания из Сан-Франциско (штат Калифорния, США), позволяющая пользователям находить с помощью интернет-сайта или мобильного приложения водителей, сотрудничающих с сервисом, и готовых подвезти их за умеренную плату. Недавно она разослала всем пользователям сервиса сообщение, в котором озвучила планы пожертвовать в течение четырех лет $1 миллион Американскому Союзу Гражданских Свобод (ACLU), которое борется за отмену распоряжения Президента США Дональда Трампа о запрете на въезд в США беженцев и временном запрете на въезд в США из семи мусульманских стран.

ACLU уже добились в суде отмены распоряжения о высылке из США беженцев и возвращения в пункты отправления мигрантов, находящихся в пути в США, с действующими визами.

Lyft не единственная компания, которая решила поддержать мигрантов в США. Компания Uber объявила о выделении финансовой помощи тем своим водителям, которые не смогут вернуться в США из-за нового распоряжения и окажутся у себя на родине в сложном финансовом положении. По данным Uber, на сегодняшний день около десяти сотрудников находятся в таком положении.

По последней информации, профсоюз работников такси Нью-Йорка провел акцию протеста в субботу вечером. Водители в течение часа не брали плату за проезд. Профсоюз отмечает, что водители такси в большинстве случаев иммигранты и «в подавляющем большинстве мусульмане».



