Вы нас не слышите тут, так мы вам напишем! 89

Прямо за дверью нашей студии начинаются кулуары Эха Москвы. Как-то встретил я в кулуарах Михаила Веллера, подошел к нему и сказал: «Ваша книга «Гонец из Пизы» просто гениальная, она очень сильно выделяется из всего того, что вы написали. Я подарил всем своим друзьям по печатному экземпляру этой книги с дарственной надписью. Я написал там, что когда в нашей стране начнется 37 год, то всех расстреляют просто так, а нас с вами только за то, что мы прочитали книгу «Гонец из Пизы»». Михаил Веллер, я думаю, в один из немногих в своей биографии случаев, не нашел, что ответить, но вежливо кивнул головой.

В числе прочего в этой книге написано о том, какую страшную тайну пытались выпытать у Мальчиша-Кибальчиша проклятые буржуины, и насмерть его замучили, а страшная тайна в том, что Красная Армия всегда опаздывает. Опаздывает не только Красная Армия, опаздывают и другие государственные институты, поэтому когда отцвела система RDS в наших радиоприемниках, причем как вы помните, она принудительно включалась, поэтому не была добровольной и некоторые ее игнорировали. С опозданием лет в 10 вдруг у нас просыпается МЧС и предлагает вторгаться работу этой системы для того, чтобы оповещать людей о приближении машин Скорой Помощи.

Понятно, что возникло это на волне ситуации в Петропавловске-Камчатском, в котором водитель абсолютно ни в чем не виноват и как написали мне слушатели из других городов, в частности Оксана из Санкт-Петербурга, работающая на Скорой Помощи: «У наших водителей такая корона на голове, что странно как они в принципе в той ситуации себя скромно вели, всего-навсего просто ругались». Конечно бывают разные полюсы одной и той же профессии.

Но тут у нас просыпается МЧС, который, как вы заметили в последнее время, становится все больше министерством и все меньше ЧС, но если вот просто вслушаетесь в порядок слов и в звон меди «Управление связи оповещение автоматизированных систем департамента обороны по чрезвычайным ситуациям пожарной безопасности Москвы» после этого хочется встать по стойке смирно, грохоту сколько. Неужели подобная структура может спокойно надзирать, она должна, как говорил в свое время Медведев, на вызовы времени отвечать адекватно, поэтому если в Петропавловске-Камчатском водитель скорой помощи был не прав настолько, что вместе со всей своей бригадой они похоронили клиента, то здесь у нас в Москве вызывается специальный начальник, который говорит, что у нас здесь идет совместная работа, мы департамент.

Знаете, мы должны на эти вызовы времени как-то отвечать. А что у нас есть? Патефонов у людей уже нет, поэтому мы не можем например с самолетов сбрасывать патефонные пластинки с оповещениями не получится. Что еще есть? Бумажные самолетики. Бумага снег, не долетят. Еще у нас есть военкоматы, а военкоматах у нас есть специальная курьерская служба, такие резервисты типа Сергея Асланяна, они например по боевому предписанию должны явиться в военкомат, получить депеш и разнести по окрестным домам, куда скажут. Тоже вариант. А есть еще такая старая система, которой уже никто не пользуется и радио мало, кто слушает RDS называется, мы вот тут в отчете недавно прочитали поработаем-ка в этом направлении, да кстати в других тоже, потому что техника на этом не исчерпывается, но задача вот какая.

Едут люди не уважают они власть и мажоров не пропускают, вот даже Сечина, который так если посмотреть правде в глаза, в нашей табели о рангах, несмотря на то, что зам наместника Господа Бога, тем не менее все-таки никто, мигалка ему не полагается, о чем его пресс-секретарь вольный в парламентских выражениях честно объяснил журналистам. Так вот не пропускают, вот гады, а что сделать с гадами? Гадов надо дрессировать, а еще гадам нужно объяснять, ну и поскольку все-таки мы стадо, мы же не индивидуальности, которых в данном городе живет 22 миллиона, мы люди, нуждающиеся в управлении, а у нас есть специальное управление и это управление работает над системами оповещения. Поэтому если мы по неизвестной совершенно причине слепые и глухие ведем машину и не видим и не слышим не мигалку не сирену, то наверное мы слушаем радио, а что нам еще делать в машине, но если мы не слушаем радио, то будет предписание. Например, МЧС издаст специальный указ о том, чтобы все автомобили страны получили не только «ЭРА-Глонасс», но и радиоприемник например одноканальный, он будет работать только на МЧС, ну или эта система RDS, которую отключать нельзя, а за отключение штраф. И тогда вы едете, сзади к вам подкрадывается предположим Сечин и его пулеметчики под прикрытием и сверху вертолет, а вы не замечаете.

Или вот как Сережа Аслалян вы едете на своей машине, а к вам сзади сенатор подлетает на BMW с мигалкой, начинает орать убери машину, вправо возьми, а Асланян человек пугливый начинает метаться и его это BMW только справа, а он с испугу раз и тоже вправо, она ему а ну уберите машину, она только влево, а Асланян же пугливый, что с него с лысого старого взять, он раз и тоже влево и так 10 минут, ну не проехал сенатор на совещание, не смог он нагадить нашей стране в том объеме, в котором собирался своей подписью.

Вот чтобы этого не произошло матюгальник должен быть встроен в машину, поэтому те люди, которые без совести, те люди, которые слепые и глухие, посмотрите внимательно на Асланяна человек в очках, что с него взять, да и глуховат же, в наушниках же кстати сидит. Поэтому мы получим принудительно в качестве альтернативы система РДС, которая будет оповещать нас о том, что сзади едет скорая помощь. Затратно, чрезвычайно интересно, очень перспективно. Интересно Ротенберг успеет подсуетиться и получить госзаказ, ну какой-нибудь финансирование. Понятно, что министерство работает над этим, минкомсвязи там есть специалисты, они тоже эту тему поднимают, это все-таки знаете ли ответственность, когда речь идет о здоровье граждан, мы готовы расстрелять любое количество людей.

То же самое как сколько имеет право задавить скорая помощь, которая спешит вместе с пожарными на вызов, вот пожарные сколько они имеют право задавить, когда они идут на таран? Пожарные это люди, которые спешат спасти, а тут бабушка какая-то под колесами давите ее, а тут какой-то чайник типа Асланяна на Жигулях едет, давите его, спасть же едем, не куда-нибудь, мы же не в баню.

Скорая помощь то же самое, ведь дискуссия не на пустом месте возникла имеет ли скорая помощь таранить, если она едет оказывать помощь? Сколько человек должна убить скорая помощь для того, чтобы оказать кому-то помощь? А если например человек дает сдачи, то нужно ли к нему применять какие-то особые средства, предположим вызывает СОБР, спецназ, второй украинских фронт, Т-34, шестой американский флот и ровняем эту деревню в ноль, потому что там жители по какой-то причине не сориентировались этот застрял, тот утонул, та что-то поперек встала, а мы едем спасать, а нам очень нужно, а нам очень важно, а мы государственные люди, а вы знаете мы клятву давали, мы присягу давали, поэтому мы не можем оставить вас с беде, мы должны до вас достучаться, мы должны до вас доораться.

В советское время это было просто решено, потому что на каждом столбе висели матюгальники и они рассказывали стране, что такое хорошо и что такое плохо. Там Молотов обращался к народу и говорил о том, что на нас вероломно напали в результате наших же действий, но это он правда опустил. И любая другая коммуникация была как раз вот такая нормальная, односторонняя, тебе сверху со столба гаркнули, ты там внизу встал по стойке смирно. Причем вы может быть уже как-то не в курсе, но во время войны у людей изымали радиоприемники из квартир, потому что именно приемник не сетевой громкоговоритель, а именно приемник, мог поймать например вражеский голос, какой-нибудь германский ахтунг, поэтому НКВЭД прошлось по квартирам и отобрали приемники, чтобы слушали только то, что матюгальник вам скажет.

Вот эта же самая идея она сейчас реализуется, но уже на другом техническом уровне. Как изобрели патефон, давайте мы его еще раз изобретем. У нас был матюгальник, мы привыкли к тому, что власть четко совершенно скажет что вам делать, что вам не делать, а в машине вы музыку слушаете, а мы вам предпишем, а РДС? Что никакого РДС нет? А мы вас заставим, потому что вы обязаны. И департамент мчсовский, он еще объясняет могут быть другие жизненные ситуации, например, это не скорая помощь, а что-то не наименее важное или предположим мы вас предупреждаем впереди затор, сзади западня и вот нужно, чтобы оказать помощь. Тогда мы локально, но не на всю же Москву, вторгаемся в ваши приемники, в ваше подсознание и говорим товарищи, а есть ли среди вас врачи давайте срочно машину на обочину, на платную стоянку, вы ее не оплачивайте потом со штрафстоянке выкупите ее, ну там Ликсутов, это его дела, бегите на помощь, мы не успеваем, мы не успеваем задавить вас всех, вставших поперек нам для оказания помощи тому несчастному, ради которого должны бросить все свои ресурсы, поэтому вы идите на помощь. Это тоже нормально.

Мы почему с собой аптечки все возим? Потому что мы же все младшие помощники фельдшера, мы же знаем, что помощи не будет, у нас же нет федеральной целевой программы по оказанию помощи на дорогах, ее нет ни при какой власти, ни при каких обстоятельствах, потому что власть прекрасно понимает она не может декларировать нам гарантированные Конституцией спасение, здоровье и лечение, потому что нечем обеспечить.

Это тоже самое как 1972 году обсуждался вопрос введения карточной системы и в 1975 тем более. Карточки не ввели не потому, что это позор, а потому что обеспечения под них не было. Если государство напечатало карточки на сливочное масло, а сливочного масла в этой стране нет, то это еще хуже, чем просто сделать вид, что нет масла, потому что масла нет это ты не нашел, а когда мы по карточке пришел в свой магазин и его нет, это значит уже государство виновато. Именно поэтому у нас не существует никаких федеральных программ по спасению людей на дорогах. Подумаешь погиб, подумаешь сгорел заживо, у тебя же огнетушитель для этого был. Если тебя зажало в Жигулях за рулем, ты должен достать из багажника огнетушитель, потушить себя сам, оказать себе первую помощь, в крайнем случае все остальные вокруг, государство тебе ничего не должно. Нет нигде никакого нормативного документа, из которого следует что государство тебе чего-то должно в этой ситуации.

А вот теперь МЧС берется за эту проблему и оно собирается ее решать. И понятно, что у этой идеи у нее есть великолепные варианты продолжения, потому что количество подсказок, в которым мы нуждаемся от государства, оно не исчерпывается только оказанием первой помощи на дороге, мы можем замешкаться в каких-то других очень жизненно важных ситуациях.

Предположим, государство штурмует ваш дом, потому что у вас в подвале на мешке гексогена сидит террорист, выкурить его оттуда не получается, боеголовка она в принципе уничтожит еще и через три квартала живущего например вашего какого-нибудь олигарха, тоже неудобно, а он бедный замешкался и не успевает сориентироваться и отбыть в родной Куршавель. Поэтому мы должны сравнять с землей ваш дом, другого способа же нет. Значит, мы вас быстренько предупреждаем товарищи, все из окон начиная с 16 и заканчивая 32 этажом прыг, а всех остальных мы из крупнокалиберного пулемета и прицельный артиллерийский огонь прямо по подъезду. Террорист должен быть уничтожен, ну да некоторое количество издержек, ведь всегда же существует процентное отношение гражданских погибших в момент зачистки, в момент антитеррористической операции.

Помните Норд-Ост? Это же наша победа. Мы победили супостат, ну да там были некоторые недоработки. В следующий раз, когда у нас будет Норд-Ост, типун мне на язык, когда в центре Москвы что-нибудь такое захватят, то мы уже будем знать какие антидоты применять для этого, но операция то блистательная, герои же получили свои награды, потому что они обезвредили террористов. То, что они еще обезвредили половину зрителей, ну знаете ли была же комиссия, которая расставила все точки над I, никто не виноват. Были бы виноваты, мы бы конечно наказали, а так не было виноватых. И в Беслане тоже не было виноватых. И наш оплод совести Торшин именно по этому поводу и провел расследование и сказал: «Нет в Беслане виноватых, никто из гранатометов по детям не стрелял, ничего подобного». Вранье конечно и бесланцы там привирают, но террористов мы обезвредили в результате.

Поэтому вот едете вы за рулем, не успеваете сориентироваться — у вас какая перспектива? Вас может например задавить пожарная машина, потому что она спешит или скорая помощь прорывается, а вы вот та самая треклятая тетка из Петропавловска-Камчатского и не можете сориентироваться. В правилах дорожного движения написано, что вы обязаны уступить, если есть такая возможность, а у вас этой возможности нет, поэтому мы сначала вам по мозгам из RDS, а потом уже непосредственно бампером по голове, чтобы вы на обочине тихо лежали и мы тогда кстати через те же самые приемники, через это же самый РДС скажем там вот эта вот курица из Петропавловска-Камчатского она лежит раздавленная на обочине, потому что она не уступила спецтранспорту дорогу, пожалуйста если есть такая возможность пожалуйста поставьте свои машины на платные стоянки под угрозой эвакуатора и окажите ей первую помощь. Это и есть государственная забота. Вот именно так и должно быть.

Но если кто-то замешкался у себя дома, мы в таком случае не через матюгальник, а через другие системы вторжения вам расскажем. Помните анекдот в советское время, когда человек включает первый канал, а там наша советская поэтесса товарищ Ильич Брежнев выступает, он переключается на второй, а там Брежнев выступает, он переключается на третий, а там Брежнев, он переключается на четвертый, а там полковник КГБ говорит Я тебе попереключаюсь!

Вот чтобы власть была в своих указах неотвратима и однозначно понята, подойдет для начала РДС. Сейчас разомнемся на этой системе, потом пойдем дальше потому что вы в обязательном порядке должны получить от нас правильную установку, верную подсказку, четкую команду что делать, вы сами не сообразите. И не ставится вопрос, что например люди за рулем автомобиля не соблюдают правила дорожного движения, потому что они видят от власти обратный пример. Знаете, если сын Иванова задавил бабушку на пешеходном переходе, то власть, как врут очевидцы, может перерисовать место этой зебры, чтобы потом в материалах дела, где указан метраж от точки торможения до точки убийства метраж то остался, а вот уже наземного пешеходного перехода не остается, это не пример для населения и у нас существует окрик сверху почему вы не уважаете власть, а почему вы депутата не уважаете, а почему воров в законе, простите, губернаторов не уважаете.

Да, бывает, что не уважаем, но на дороге мы видим пример того нигилистического поведения, которое недопустимо в том числе для людей представляющих собой власть, для людей обслуживающих власть и имитирующих власть. Вы помните такого одиозного персонажа с шикарной фамилией Бардюжа, который по сию пору у нас большой генерал и он у нас между Россией и Белоруссией занимается дружбой, налаживанием отношений, как только он из КГБ явился миру первое, что он сделал это он обругал гаишников, которых обещал сразу лишить погон за то, что они его остановили.

И мы не должны подобным образом обращать внимания на данные примеры, здесь пример не нам, здесь пример тем, кому можно, мы должны как предписано ехать 60, уступать дорогу Сечину, потому что у него мигалка, должны уступать дорогу Михалкову, потому что он Михалков, мы должны, мы должны. И Президент, который зачистил город в ноль и кортеж, который едет 200км/ч. Где у нас можно ездить по Москве со скоростью, особенно в центре города по Новому Арбату выше 60км/ч, кому это, с какой стати? В правилах на эту тему ничего не написано, но знаете ли это нам не пример для поведения, пример нам будет из радиоприемника, там четко скажут, что нужно делать.



