Какое моторное масло лучше, а какое хуже? 2 173

Сергей Асланян: А по маслу какие-нибудь рекомендации есть?

Александр Стрельников (Главный инженер-механик Автосервис ЦСВ) Я могу порекомендовать линейку, которой пользуюсь уже больше 10 лет, не очень известное масло в России. В основном используют дальнобойщики — компания Comma. Делают для Volkswagen тоже, 5w30. Я ребятам заливал его, Audi ездит, Volkswagen, нареканий не было. После него двигатель разбираешь — он чистенький, нет отложений, шлама и прочего.

С. Асланян: Почему?

А. Стрельников: Стандарт качества другой.

С. Асланян: А кто делает?

А. Стрельников: Делают британцы. Весь Castrol, который делается в Германии, делается из отработанного масла. Они его восстанавливают, соответственно очень много потом проблем от этого. Британцы подошли к этому немного по-другому, сказали: «ребята, мы будем делать свое, а вы делайте свое». Состав масла хорошо подобранный, он не оставляет ничего. Даже если масло будет гореть, он не оставляет внутри шлама и после гигантских пробегов в 300-400 тысяч.

С. Асланян: Заявление о том, что Castrol в Европе делает свое масло из отработки, довольно сильное.

А. Стрельников: Но так оно и есть. Большинство производителей не делают масло, они его восстанавливают, по сути дела. Могут даже сами его не делать, а покупать присадки на другом заводе. Например, компания Wolf делает присадки масла для компании Motul.

С. Асланян: А по поводу Mobil какие есть мнения?

А. Стрельников (Главный инженер-механик Автосервис ЦСВ): Все это делается в Турции. Было и хорошим масло Mobil, и попадалось плохое, в основном плохое. Тоже отложения, постоянный угар, очень большое количество на угар. Конечно, лучше чем Castrol, но все равно оно имеет место быть.

С. Асланян: Вообще, в целом по маслам, у нас на рынке есть же ещё и Shell, например. Про него что?

А. Стрельников: Shell был очень неплохим маслом, его даже все сервисники рекомендовали. Но почему-то не хотят они больше им пользоваться. Честно, не скажу по Shell. Те двигатели, которые я ремонтирую, которые прокатились на Shell, в основном корейские автомобили, были в принципе удовлетворительного качества. Там оно хорошо работало.

С. Асланян: Самое хорошее и самое плохое масло, из тех, которые известны обывателю? Вот данное масло твое британское не очень известно, а из тех, которые на слуху, рейтинг. Хуже всех кто?

А. Стрельников: Castrol, а порекомендовать могу Total, ещё более-менее нормальное.



С. Асланян: То есть рейтинг следующий: 1 место — Total, последнее место — Castrol, остальные посерединке.

А. Стрельников: Да-да, это мой личный рейтинг.

С. Асланян: Исходя из какого опыта, сколько лет опыта за плечами?

А. Стрельников (Главный инженер-механик Автосервис ЦСВ ): 12 лет….

...продолжение завтра.



