Какое моторное масло лучше, а какое хуже?

Александр Стрельников (Главный инженер-механик Автосервис ЦСВ) Я могу порекомендовать линейку, которой пользуюсь уже больше 10 лет, не очень известное масло в России. В основном используют дальнобойщики — компания Comma. Делают для Volkswagen тоже, 5w30. Я ребятам заливал его, Audi ездит, Volkswagen, нареканий не было. После него двигатель разбираешь — он чистенький, нет отложений, шлама и прочего.
А. Стрельников: Стандарт качества другой.
А. Стрельников: Делают британцы. Весь Castrol, который делается в Германии, делается из отработанного масла. Они его восстанавливают, соответственно очень много потом проблем от этого. Британцы подошли к этому немного по-другому, сказали: «ребята, мы будем делать свое, а вы делайте свое». Состав масла хорошо подобранный, он не оставляет ничего. Даже если масло будет гореть, он не оставляет внутри шлама и после гигантских пробегов в 300-400 тысяч.
А. Стрельников: Но так оно и есть. Большинство производителей не делают масло, они его восстанавливают, по сути дела. Могут даже сами его не делать, а покупать присадки на другом заводе. Например, компания Wolf делает присадки масла для компании Motul.
А. Стрельников (Главный инженер-механик Автосервис ЦСВ): Все это делается в Турции. Было и хорошим масло Mobil, и попадалось плохое, в основном плохое. Тоже отложения, постоянный угар, очень большое количество на угар. Конечно, лучше чем Castrol, но все равно оно имеет место быть.
А. Стрельников: Shell был очень неплохим маслом, его даже все сервисники рекомендовали. Но почему-то не хотят они больше им пользоваться. Честно, не скажу по Shell. Те двигатели, которые я ремонтирую, которые прокатились на Shell, в основном корейские автомобили, были в принципе удовлетворительного качества. Там оно хорошо работало.
А. Стрельников: Castrol, а порекомендовать могу Total, ещё более-менее нормальное.
А. Стрельников: Да-да, это мой личный рейтинг.
А. Стрельников (Главный инженер-механик Автосервис ЦСВ): 12 лет….
...продолжение завтра.
Сергей Асланян - автоэксперт, Главный редактор AMSRUS
Про отработку, по-моему, бред.
Масло Aral заливают лет 5 уже. Что скажете?
Откуда ж Асланян знает, в каком состоянии ваш мотор после пяти лет Арала?)) USB-эндоскоп сейчас стоит копейки, посмотрите в колодцы и расскажите, как вам ваш Арал)
я ваще-то про отзывы на это масло;)
С ума сошёл?роснефть лей)
Шелл лучший, но только линейки Ультра….
Как-то поверхностно и шапко закидательски. Хоть тема любима и избита, но от этого не менее интересная. Удивительно, что человек не сказал, что Castrol делают из греческого оливково, но отбракованного по причине повышенной кислотности…
Вечная тема, залотая)))
Гаражные посиделки под пивко после работы… В каких двигателях работало масло, в каких режимах передвигались владельцы, интервалы замены, донышки поршней, опять же, показать и колечки — свобожно сидят или уже намертво, как во всех новых VAG после 50000км… И легкие выводы из показанного.
Вот что за примитивная джинса. Ну хоть бы продавались, ладно, раз уж такая профессия, но не так тупо-дебильно.
Как можно советовать одно и тоже во все машины. Одним надо A3/C3 другим A5/C5. А это, это на минутку, существенно если не критично. Кому нужна верхняя 30-ка, другим 40-ка. В Москве 5w нормально, за Уралом можно и на 0w посмотреть. Кому можно высокощелочное — чтобы дольше ходило, у других от него катализатору плохеет. Кто готов менять по сезону, кому на круглый год 0w40.
Как можно вообще цепляться к бренду. Если в новый современный двигатель залить 50-ку мобила — это кто будет виноват, что машина на ремонт поедет — мобил или такой вот эксперт, которому «мобил лучше всех»? А что из фордфокуса во все стороны 20-ка начнет хлестать — опять «мобил сильно угорает»? Дебилы продажные.
Простите! Вы то конечно не дибил, но как определилось, что «продажные»?
Это вот кстати, когда такой же Асланян с таким же гонором несет за про уазик, то это такая же чушь
Это нужно такой бред нести 😄мерс и BMV тупые тупые они же не знают мнения нашего «Механика «и льют кастрол 😄просто в России 60% поддельного масла, ещё сказал бы что лучше ЛУКойла ничего нет 👎 заказная статья
Это ж надо такой бред нести? Заказной комментарий. Просто в России 60% комментаторов — поддельные!
😄😂
Как по моему опыту, для обычных пузотерок не принципиально Зик или Тоталь, лижбы не отечественное) а вот для мотиков разница есть. Лил в Джиксер и Мотюль, и Кастрол и Ликви, но больше всего этому зверю понравился Репсол, только его и лью.
Авторитетный гаражный специалист
Нда… а еще надо бабку у подьезда спросить кто в доме преступник, а кто хороший человек).
Кастролл ещё Костёр у нас называют, и не зря, это из личного опыта, ещё могу сказать про мобил 1, пользовался им дольше всего в маздовском 2-х литровом моторе который в Форде стоит, проблем не было, и тут решил я попробовать Лукойл с фордовыми допусками, получил перемерзший сапун кучу масла под капотом и на днище, теперь залил Total 5w30 тоже с допусками форд, его же льют официалы и во вновь приобретенный мной Kia Cee’d SW.
Мне дилер тоже французский Тотал льёт (он же Nissan 5w30). А на палёный Кастрол Магнатек я нарывался (лет 20 назад правда). Мазут потом ложками из двигла выгребали ))) Но двигло выжило. ВАЗ 2108 — военная тачка! 😀
Эти движки и на отработке ездили, лучшего и не знали😁
Тоже Total и тоже в Kia
Дилетантский обзор. Привязываться нужно ни к марке масла, а к составу, из чего оно сделано. Нужно применять масла на основе полиальфаолефинов (ПАО), а дилеры повсеместно заливают гидрокрекинг с гордым названием синтетика на этикетке. Этот специалист сколько анализов свежих и отработанных масел видел?
статья- полный бред. грустно , что это типа «эксперт». лучше ничего не говорить, чем нести такую ахинею!
Кинокамедия…
Mobil пользовался на нескольких авто, нареканий не было.
Лучшее бельгийское из бочки )))
Если масло не поддельное, то в принципе современные масла сильно друг от друга не отличаются, в том числе и отечественные…если конечно движок не переделан под какие либо определенные цели.
Да это разговор ни о чем вот если бы взяли одинаковые автомобили и прогнали бы их на стенде до диапазона 100000 км а потом сравнили это было бы показательно, а так разные марки разные двигатели разные условия эксплуатации… Про отработку по моему бред, на сбор и систематизацию ее уйдет больше чем из нового сырья сделать. Что то Степаныч пиарит какихто самоделкиных, то бензин оболтусы бензин не по методике измеряют, то это «спец» с маслом. Контрольная закупка по сравнению с эти академическое исследование.
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