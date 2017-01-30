Какое моторное масло лучше, а какое хуже?
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Январь 30 09:10 2017

Сергей Асланян: А по маслу какие-нибудь рекомендации есть?

Александр Стрельников (Главный инженер-механик Автосервис ЦСВ) Я могу порекомендовать линейку, которой пользуюсь уже больше 10 лет, не очень известное масло в России. В основном используют дальнобойщики — компания Comma. Делают для Volkswagen тоже, 5w30. Я ребятам заливал его, Audi ездит, Volkswagen, нареканий не было. После него двигатель разбираешь — он чистенький, нет отложений, шлама и прочего.

С. Асланян: Почему?

А. Стрельников: Стандарт качества другой.

С. Асланян: А кто делает?

А. Стрельников: Делают британцы. Весь Castrol, который делается в Германии, делается из отработанного масла. Они его восстанавливают, соответственно очень много потом проблем от этого. Британцы подошли к этому немного по-другому, сказали: «ребята, мы будем делать свое, а вы делайте свое». Состав масла хорошо подобранный, он не оставляет ничего. Даже если масло будет гореть, он не оставляет внутри шлама и после гигантских пробегов в 300-400 тысяч.

С. Асланян: Заявление о том, что Castrol в Европе делает свое масло из отработки, довольно сильное.

А. Стрельников: Но так оно и есть. Большинство производителей не делают масло, они его восстанавливают, по сути дела. Могут даже сами его не делать, а покупать присадки на другом заводе. Например, компания Wolf делает присадки масла для компании Motul.

С. Асланян: А по поводу Mobil какие есть мнения?

А. Стрельников (Главный инженер-механик Автосервис ЦСВ): Все это делается в Турции. Было и хорошим масло Mobil, и попадалось плохое, в основном плохое. Тоже отложения, постоянный угар, очень большое количество на угар. Конечно, лучше чем Castrol, но все равно оно имеет место быть.

С. Асланян: Вообще, в целом по маслам, у нас на рынке есть же ещё и Shell, например. Про него что?

Engine Oil моторное маслоА. Стрельников: Shell был очень неплохим маслом, его даже все сервисники рекомендовали. Но почему-то не хотят они больше им пользоваться. Честно, не скажу по Shell. Те двигатели, которые я ремонтирую, которые прокатились на Shell, в основном корейские автомобили, были в принципе удовлетворительного качества. Там оно хорошо работало.

С. Асланян: Самое хорошее и самое плохое масло, из тех, которые известны обывателю? Вот данное масло твое британское не очень известно, а из тех, которые на слуху, рейтинг. Хуже всех кто?

А. Стрельников: Castrol, а порекомендовать могу Total, ещё более-менее нормальное.

С. Асланян: То есть рейтинг следующий: 1 место — Total, последнее место — Castrol, остальные посерединке.

А. Стрельников: Да-да, это мой личный рейтинг.

С. Асланян: Исходя из какого опыта, сколько лет опыта за плечами?

А. Стрельников (Главный инженер-механик Автосервис ЦСВ): 12 лет….

...продолжение завтра.


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CastrolCommaMobilMotulShellTotalмасломоторное масло
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Сергей Асланян
Сергей Асланян

Сергей Асланян - автоэксперт, Главный редактор AMSRUS

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30 комментариев

  1. Mikhail Rachkov
    Январь 30, 09:25 #1 Mikhail Rachkov

    Про отработку, по-моему, бред.

  2. Александр Чернышенко
    Январь 30, 09:48 #2 Александр Чернышенко

    Масло Aral заливают лет 5 уже. Что скажете?

    • Ivo Ammondt
      Январь 30, 11:10 Ivo Ammondt

      Откуда ж Асланян знает, в каком состоянии ваш мотор после пяти лет Арала?)) USB-эндоскоп сейчас стоит копейки, посмотрите в колодцы и расскажите, как вам ваш Арал)

    • Александр Чернышенко
      Январь 30, 11:12 Александр Чернышенко

      я ваще-то про отзывы на это масло;)

    • Виктор Голенский
      Январь 30, 13:34 Виктор Голенский

      С ума сошёл?роснефть лей)

  3. Aleksandr Oksenenko
    Январь 30, 10:10 #3 Aleksandr Oksenenko

    Шелл лучший, но только линейки Ультра….

  4. Alexander Novopashin
    Январь 30, 10:12 #4 Alexander Novopashin

    Как-то поверхностно и шапко закидательски. Хоть тема любима и избита, но от этого не менее интересная. Удивительно, что человек не сказал, что Castrol делают из греческого оливково, но отбракованного по причине повышенной кислотности…

  5. Ivan Charmosov
    Январь 30, 10:36 #5 Ivan Charmosov

    Вечная тема, залотая)))

  6. Ivo Ammondt
    Январь 30, 11:06 #6 Ivo Ammondt

    Гаражные посиделки под пивко после работы… В каких двигателях работало масло, в каких режимах передвигались владельцы, интервалы замены, донышки поршней, опять же, показать и колечки — свобожно сидят или уже намертво, как во всех новых VAG после 50000км… И легкие выводы из показанного.

  7. Сергей
    Январь 30, 11:19 #7 Сергей

    Вот что за примитивная джинса. Ну хоть бы продавались, ладно, раз уж такая профессия, но не так тупо-дебильно.

    Как можно советовать одно и тоже во все машины. Одним надо A3/C3 другим A5/C5. А это, это на минутку, существенно если не критично. Кому нужна верхняя 30-ка, другим 40-ка. В Москве 5w нормально, за Уралом можно и на 0w посмотреть. Кому можно высокощелочное — чтобы дольше ходило, у других от него катализатору плохеет. Кто готов менять по сезону, кому на круглый год 0w40.

    Как можно вообще цепляться к бренду. Если в новый современный двигатель залить 50-ку мобила — это кто будет виноват, что машина на ремонт поедет — мобил или такой вот эксперт, которому «мобил лучше всех»? А что из фордфокуса во все стороны 20-ка начнет хлестать — опять «мобил сильно угорает»? Дебилы продажные.

    • Алексей Буряк
      Январь 30, 13:40 Алексей Буряк Админ

      Простите! Вы то конечно не дибил, но как определилось, что «продажные»?

  8. Сергей
    Январь 30, 11:20 #8 Сергей

    Это вот кстати, когда такой же Асланян с таким же гонором несет за про уазик, то это такая же чушь

  9. Andrey Starokozhev
    Январь 30, 11:48 #9 Andrey Starokozhev

    Это нужно такой бред нести 😄мерс и BMV тупые тупые они же не знают мнения нашего «Механика «и льют кастрол 😄просто в России 60% поддельного масла, ещё сказал бы что лучше ЛУКойла ничего нет 👎 заказная статья

    • AMSRUS
      Январь 30, 12:55 AMSRUS

      Это ж надо такой бред нести? Заказной комментарий. Просто в России 60% комментаторов — поддельные!

    • Andrey Starokozhev
      Январь 30, 13:05 Andrey Starokozhev

      😄😂

    • AMSRUS
      Январь 30, 13:06 AMSRUS
  10. Alex Zhukov
    Январь 30, 11:48 #10 Alex Zhukov

    Как по моему опыту, для обычных пузотерок не принципиально Зик или Тоталь, лижбы не отечественное) а вот для мотиков разница есть. Лил в Джиксер и Мотюль, и Кастрол и Ликви, но больше всего этому зверю понравился Репсол, только его и лью.

  11. Сергей Карпенко
    Январь 30, 12:06 #11 Сергей Карпенко

    Авторитетный гаражный специалист

  12. Andrey Drukker
    Январь 30, 12:13 #12 Andrey Drukker

    Нда… а еще надо бабку у подьезда спросить кто в доме преступник, а кто хороший человек).

  13. Artem Mal'tsev
    Январь 30, 13:10 #13 Artem Mal'tsev

    Кастролл ещё Костёр у нас называют, и не зря, это из личного опыта, ещё могу сказать про мобил 1, пользовался им дольше всего в маздовском 2-х литровом моторе который в Форде стоит, проблем не было, и тут решил я попробовать Лукойл с фордовыми допусками, получил перемерзший сапун кучу масла под капотом и на днище, теперь залил Total 5w30 тоже с допусками форд, его же льют официалы и во вновь приобретенный мной Kia Cee’d SW.

    • Андрей Кошкин
      Январь 30, 13:19 Андрей Кошкин

      Мне дилер тоже французский Тотал льёт (он же Nissan 5w30). А на палёный Кастрол Магнатек я нарывался (лет 20 назад правда). Мазут потом ложками из двигла выгребали ))) Но двигло выжило. ВАЗ 2108 — военная тачка! 😀

    • Artem Mal'tsev
      Январь 30, 13:21 Artem Mal'tsev

      Эти движки и на отработке ездили, лучшего и не знали😁

    • Buryak Alexey
      Январь 30, 13:22 Buryak Alexey

      Тоже Total и тоже в Kia

  14. Игорь Шевчук
    Январь 30, 13:55 #14 Игорь Шевчук

    Дилетантский обзор. Привязываться нужно ни к марке масла, а к составу, из чего оно сделано. Нужно применять масла на основе полиальфаолефинов (ПАО), а дилеры повсеместно заливают гидрокрекинг с гордым названием синтетика на этикетке. Этот специалист сколько анализов свежих и отработанных масел видел?

  15. Andrey Filimonenko
    Январь 30, 14:20 #15 Andrey Filimonenko

    статья- полный бред. грустно , что это типа «эксперт». лучше ничего не говорить, чем нести такую ахинею!

  16. Андрей Смолянинов
    Январь 30, 14:43 #16 Андрей Смолянинов

    Кинокамедия…

  17. Антон Гун-ин
    Январь 30, 15:35 #17 Антон Гун-ин

    Mobil пользовался на нескольких авто, нареканий не было.

  18. Vladimir Vishvanyuk
    Январь 30, 16:17 #18 Vladimir Vishvanyuk

    Лучшее бельгийское из бочки )))

  19. gonox
    Январь 30, 16:57 #19 gonox

    Если масло не поддельное, то в принципе современные масла сильно друг от друга не отличаются, в том числе и отечественные…если конечно движок не переделан под какие либо определенные цели.

  20. Leonid Markin
    Январь 30, 17:04 #20 Leonid Markin

    Да это разговор ни о чем вот если бы взяли одинаковые автомобили и прогнали бы их на стенде до диапазона 100000 км а потом сравнили это было бы показательно, а так разные марки разные двигатели разные условия эксплуатации… Про отработку по моему бред, на сбор и систематизацию ее уйдет больше чем из нового сырья сделать. Что то Степаныч пиарит какихто самоделкиных, то бензин оболтусы бензин не по методике измеряют, то это «спец» с маслом. Контрольная закупка по сравнению с эти академическое исследование.

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