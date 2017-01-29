Shelby Super Snake в честь 50-летнего юбилея модели 26

Укушенный гадюкой Mustang готов вступить в бой с Hellcat.

Полвека прошло с тех пор, как первый Super Snake, громогласно рыча, выехал из ворот завода Shelby American. Чтобы отметить этот юбилей, компания решила обновить легенду — флагмана. 2017 Shelby Super Snake — это версия Ford Mustang GT с двигателем V8 5.0 литра с компрессором, выдающим куда больше базовых 670 лошадиных сил.

«В мире, полном безликих стерильных автомобилей, Super Snake возвращает нас к тем временам, когда от вождения получали удовольствие», — сказал Гэри Паттерсон, Президент Selby America.

2017 Super Snake создавался в партнерстве с Ford Performance, Borla, Michelin, Wilwood и многими другими заслуженными американскими производителями. Максимальная мощность двигателя V8 — 750 «лошадей», благодаря компрессорам от Whipple или Kenne Bell. Shelby заявляет, что с автоматической коробкой передач, автомобиль набирает «сотню» за 3.5 секунды, и делает четверть мили за 10,9 секунды на обычных дорожных шинах Michelin.

Каждый Super Snake оснащается специальной подвеской Shelby: эксклюзивными амортизаторами, модернизированными стабилизаторами поперечной устойчивости, тормозами Wilwood с шестью поршнями спереди и четырьмя — сзади.

В довершении — эксклюзивный внешний обвес и детали интерьера, которые созданы специально для юбилейной серии. Будет выпущено всего 500 экземпляров 50th Anniversary Edition.

Напомним, что основатель компании Shelby American, Кэррол Шелби, впервые показал миру заряженную версию Ford Mustang под названием Super Snake в 1967 году и с тех пор компания заслужила уважение и почитание во всем мире спортивных автомобилей.



