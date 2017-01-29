Shelby Super Snake в честь 50-летнего юбилея модели
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Shelby Super Snake в честь 50-летнего юбилея модели
Январь 29 17:20 2017

Укушенный гадюкой Mustang готов вступить в бой с Hellcat.

Полвека прошло с тех пор, как первый Super Snake, громогласно рыча, выехал из ворот завода Shelby American. Чтобы отметить этот юбилей, компания решила обновить легенду — флагмана. 2017 Shelby Super Snake — это версия Ford Mustang GT с двигателем V8 5.0 литра с компрессором, выдающим куда больше базовых 670 лошадиных сил.

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«В мире, полном безликих стерильных автомобилей, Super Snake возвращает нас к тем временам, когда от вождения получали удовольствие», — сказал Гэри Паттерсон, Президент Selby America.

2017 Super Snake создавался в партнерстве с Ford Performance, Borla, Michelin, Wilwood и многими другими заслуженными американскими производителями. Максимальная мощность двигателя V8 — 750 «лошадей», благодаря компрессорам от Whipple или Kenne Bell. Shelby заявляет, что с автоматической коробкой передач, автомобиль набирает «сотню» за 3.5 секунды, и делает четверть мили за 10,9 секунды на обычных дорожных шинах Michelin.

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Каждый Super Snake оснащается специальной подвеской Shelby: эксклюзивными амортизаторами, модернизированными стабилизаторами поперечной устойчивости, тормозами Wilwood с шестью поршнями спереди и четырьмя — сзади.

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В довершении — эксклюзивный внешний обвес и детали интерьера, которые созданы специально для юбилейной серии. Будет выпущено всего 500 экземпляров 50th Anniversary Edition.

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Напомним, что основатель компании Shelby American, Кэррол Шелби, впервые показал миру заряженную версию Ford Mustang под названием Super Snake в 1967 году и с тех пор компания заслужила уважение и почитание во всем мире спортивных автомобилей.

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