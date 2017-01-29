SAAB может окончательно восстать из мертвых 165

Находящийся последнее время в состоянии зомби, шведский бренд SAAB может получить реинкарнацию и ожить в ближайшее время.

Компания National Electric Vehicle Sweden (NEVS), которой принадлежит марка SAAB, сделала еще один шаг для возвращение в мир живых. В глобальных планах компании — стать заметным игроком в сегменте электрокаров. Для этого начат процесс получения разрешения на строительство в Китае завода мощностью до 200.000 автомобилей в год.

Недавно Chinese National Development Reform Commission (NDRC) — Национальной Комиссией Развития и Реформ КНР — была одобрена лицензия NEVS на производство электрических транспортных средств и позволяет им начать производство.

NEVS, которая представляет собой совместное предприятие, в которое входят инвесторы как из Китая, так и из других стран, является первой компанией, лицензия которой одобрена NDRC. Законы Китая требуют обязательного одобрения для частных компаний, не являющихся резидентами, для инвестиций в автомобильную промышленность страны.

Завод NEVS в китайском Тяньцзине находится еще в стадии строительства, однако по заявлениям компании, должен начать работу в конце 2017 года. Когда завод будет введен в строй и выйдет на полную мощность, он сможет производить до 200.000 электромобилей в год.

Сегмент электромобилей в Китае сейчас находится на подъеме. У NEVS уже есть заказы, которые обеспечат загрузку завода на первые три года работы. Например, компания Panda New Energy, китайская лизинговая компания, занимающаяся продажей электромобилей, в 2015 году разместила заказ на 150.000 электрических седанов SAAB 9-3. По разным данным, сделка оценивается примерно в $12 миллиардов.

NEVS, которая приобрела активы SAAB в 2012 году сразу объявила, что планирует производить на базе последнего поколения автомобилей SAAB электрические автомобили вначале для китайского рынка, а затем и для продаж во всем мире. Не исключено, что в процессе запуска завода и первых лет работы, внешность знакомых всем SAAB 9-5 и 9-3 может измениться. В любом случае, есть немалая доля уверенности в том, что скоро на рынке электромобилей появится очень серьезный игрок.



