SAAB может окончательно восстать из мертвых
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SAAB может окончательно восстать из мертвых
Январь 29 09:11 2017

Находящийся последнее время в состоянии зомби, шведский бренд SAAB может получить реинкарнацию и ожить в ближайшее время.

Компания National Electric Vehicle Sweden (NEVS), которой принадлежит марка SAAB, сделала еще один шаг для возвращение в мир живых. В глобальных планах компании — стать заметным игроком в сегменте электрокаров. Для этого начат процесс получения разрешения на строительство в Китае завода мощностью до 200.000 автомобилей в год.

Недавно Chinese National Development Reform Commission (NDRC) — Национальной Комиссией Развития и Реформ КНР — была одобрена лицензия NEVS на производство электрических транспортных средств и позволяет им начать производство.

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NEVS, которая представляет собой совместное предприятие, в которое входят инвесторы как из Китая, так и из других стран, является первой компанией, лицензия которой одобрена NDRC. Законы Китая требуют обязательного одобрения для частных компаний, не являющихся резидентами, для инвестиций в автомобильную промышленность страны.

Завод NEVS в китайском Тяньцзине находится еще в стадии строительства, однако по заявлениям компании, должен начать работу в конце 2017 года. Когда завод будет введен в строй и выйдет на полную мощность, он сможет производить до 200.000 электромобилей в год.

Сегмент электромобилей в Китае сейчас находится на подъеме. У NEVS уже есть заказы, которые обеспечат загрузку завода на первые три года работы. Например, компания Panda New Energy, китайская лизинговая компания, занимающаяся продажей электромобилей, в 2015 году разместила заказ на 150.000 электрических седанов SAAB 9-3. По разным данным, сделка оценивается примерно в $12 миллиардов.

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NEVS, которая приобрела активы SAAB в 2012 году сразу объявила, что планирует производить на базе последнего поколения автомобилей SAAB электрические автомобили вначале для китайского рынка, а затем и для продаж во всем мире. Не исключено, что в процессе запуска завода и первых лет работы, внешность знакомых всем SAAB 9-5 и 9-3 может измениться. В любом случае, есть немалая доля уверенности в том, что скоро на рынке электромобилей появится очень серьезный игрок.


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NEVSSAABэлектрические автомобили
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3 комментария

  1. Сергей Стасюк
    Январь 29, 12:18 #1 Сергей Стасюк

    Сергей Степанович,здравия! Ваши подкасты недоступны. Что случилось? Когда сможем послушать?

  2. Vladimir Frolov
    Январь 29, 14:01 #2 Vladimir Frolov

    SAAB forever!!! Я был на первом в 94 и на последнем в 2008 году обучении на заводев Трольхеттене. Надеюсь еще раз посетить славное предприятие.

  3. Илья Фомин
    Январь 29, 20:42 #3 Илья Фомин

    Компановку оставили прежнюю. Вопрос только в ходовой, если будет база типа Delphi — то пропал дом. Жалко ещё что логотип фирменный с грифоном теперь нельзя использовать.

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