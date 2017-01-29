Лимузины Президентов. Трамп, Обама, ДеГолль и многие другие 59

Дональд Трамп принял президентскую присягу в Вашингтоне. Самое время рассказать про автомобили, на которых передвигались и передвигаются лидеры разных стран в разные времена.

Трамп не только получил во владение ключи от Белого Дома, но и планирует в ближайшее время сформулировать требования к новому президентскому Cadillac. Так уж повелось, что Президент США должен передвигаться на одном из самых безопасных автомобилей в мире, поэтому ожидается, что новый Caddy будет чем-то экстраординарным. Но Трамп совсем не одинок в своем желании создать для себя особый автомобиль — большинство первых лиц государств старались и стараются подобрать себе что-то особенное. Давайте посмотрим, с кем из мировых лидеров придется конкурировать Трампу в теме Автомобиля №1.

Тереза Мэй — Премьер-министр Великобритании

Выборы Президента Трампа были не единственным потрясением последнего года. В 2016м, после решения британцев на референдуме о выходе из ЕС, Дэвид Кэмерон оставил пост Премьер-министра, уступив его Терезе Мэй. Вместе с должностью она получила и ключи от автомобиля Премьера. Теперь ее будут возить в бронированном Jaguar XJ Sentinel с 5.0 литровым наддувным V8. Благодаря мощной броне, автомобиль способен выдержать взрыв, эквивалентный 15 кг тротила. Однако, несмотря на броню, от обычных повреждений он не застрахован — не так давно его неплохо помяли о бордюр в Лондоне.

Хосе Мухика — бывший Президент Уругвая

Если кого-то и выбирать антиподом шикарной жизни Трампа, так лучшей кандидатуры, чем Хосе Мухика — экс-президента Уругвая, не найти. Когда он вступал в должность, его окрестили «беднейшим Президентом в мире» — на тот момент все его богатство составлял VW Beetle 1987 года — больше никакой собственности у него просто не было. Уходя в отставку в 2015 году, он уже стал легендой — живя на ветхой ферме, он жертвовал 90% своего президентского заработка и продвигал прогрессивную социальную политику в Уругвае. В течение этих пяти лет Мухика всюду передвигался на этом «Жуке». Недавно за эту машину ему предложили миллион долларов.

Шарль Де Голль — бывший Президент Франции

22 августа 1962 года Президент Франции Шарль Де Голль с супругой ехал на заднем сидении автомобиля Citroen DS, когда вооруженные боевики расстреляли по нему 140 патронов, в знак протеста предоставления Францией независимости Алжиру. Жизнь Де Голля спасла инновационная гидропневматическая подвеска автомобиля, стабилизировавшая машину и позволившая простреленным колесам не потерять сцепления с дорогой, предотвратив занос. После покушения Де Голль стал еще большим поклонником Citroen и когда в 1969 году Fiat пытался купить французского производителя, Де Голль настаивал на сохранении француского управления компанией.

Муаммар Каддафи — бывший правитель Ливии

Еще в 2009 году бывший правитель Ливии заявил, что в стране создан свой собственный автомобиль, получивший название Libyan Rocket (Ливийская Ракета). Проект полковника Каддафи был назван его министрами «самым безопасным автомобилем в мире». Внешне он как раз и выглядит как ракета. Однако планы по производству автомобиля в Триполи пошли прахом после событий 2011 года. В том же году, после ливийского кризиса, Каддафи передвигался на кастомном Fiat 500, стоимостью примерно $200.000.

Хассанал Болкиах — султан Брунея

Скромность не входит в число благодетелей королевской семьи маленького, но богатого нефтью государства Бруней. В собственности монаршей семьи находится по разным данным от 2500 до 7000 автомобилей. Султан Брунея, Хассанал Болкиах, является рекордсменом Книги Рекорда Гиннеса, как обладатель самой большой в мире коллекции автомобилей Rolls-Royce — 500 экземпляров. Его коллекция включает и этот Silver Spur, покрытый 24-каратным золотом, а также целое собрание болидов Formula-1, вплоть до 1980-х годов. У султана также есть личный Boeing 747, который он сам же и пилотирует.

Теодоро Обианг Нгема Мбасого — Вице-Президент Экваториальной Гвинеи



Как и в случае с Брунеем, правящая семья Экваториальной Гвинеи также извлекла немало пользы из нефтяных запасов. Президент, Теодоро Обианг Нгема, дольше всех правителей Африки находится на своем посту, захватив власть в 1979 году. Не так давно он назначил своего сына, Теодоро Обианга, Вице-Президентом. Обианг-младший, однако, сейчас находится под судом во Франции по обвинению в коррупции и хищениях. В результате следственных действий, власти Франции изъяли в общей сложности 11 его автомобилей, в том числе Bugatti Veyron, Maserati MC12 и четыре Ferrari.

Барак Обама — 44й Президент США.

Этот 2009 Cadillac Presidental Limousine увез Барака Обаму с его инаугурации в 2009 году и стал постоянным автомобилем 44 американского Президента для поездок по всему миру. Бронированный кузов, защищенный от пуль и взрывов, со стеклами 13 сантиметровой толщины, имеет всего одно опускающееся окно — водительское. Иначе как он сможет оплатить проезд по платной трассе?

По слухам, Дональд Трамп также обратился к компании Cadillac и его новый лимузин будет готов в апреле 2017 года.



