Автослесарь нагрел Госдеп США более чем на $500.000 51

Департамент Юстиции США объявил, что сотрудник сервисной компании в Вирджинии признал свою вину в мошенничестве с запчастями и транспортными средствами Государственного Департамента США.

В частности, он продал 12 Chevrolet Suburban, Hummer, а также дисков и шин на сумму $7500. Он признал себя виновным в хищении государственной собственности и мошенничестве. Он проведет от 18 до 20 месяцев в тюрьме, заплатит штраф от $4000 до $40000, а также уже согласился компенсировать $416200 деньгами и имуществом.

По данным Министерства Юстиции, сотрудник сервиса, Джеймс Рэтклифф, совместно с владельцем бизнеса и неназванным сотрудником Государственного Департамента, организовали бизнес по торговле имуществом автопарка государственной организации. Все началось с шин и дисков, которые закупались для нужд автопарка и реализовывались через сервисный центр, где работал Рэтклифф. Автомобили (Chevy Suburban и Hummer) были проданы в 2011-2013 годах. Рэтклифф и владелец сервисного центра забирали большую часть прибыли и делились с сотрудником ГосДепа.

В дополнение к проданным автомобилям, чиновник также предоставил сообщникам пару Suburban для личного использования. Министерство Юстиции США оценили общую стоимость внедорожников в $96400. В общей сложности, было присвоено государственного имущества на $512.420



