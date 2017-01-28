Самая большая в мире карта Индии в исполнении Nissan GT-R 22

Именно так Nissan решил отметить национальный праздник Индии — День Республики.

Nissan GT-R продолжает собирать самую большую среди автомобилей коллекцию мировых рекордов. Не так давно был, например, самый быстрый в мире дрифт. Теперь суперкар вознамерился замахнуться на более глобальный рекорд — начертить самую большую в мире карту страны.

В рамках празднования 68й годовщины независимости Индии, Nissan начертил контуры страны на дне озера Самбхар в Раджастане. На мягком слое почвы на дне пересохшего озера Nissan GT-R смог начертить вполне четкие линии, которые и засняли с дронов, летающих над площадкой.

Профессиональный раллист Рахул Кантрай добестно справился с этой крайне сложной задачей. На высокой скорости, по GPS, рисовать сложные контуры общей длиной 14.7 километра — это не каждому дано. Сам рисунок получился 3 километра в длину и 2.8 километра в ширину.

На мероприятии присутствовали представители индийского аналога Книги Рекордов Гиннеса — Книги Рекордов Лимка (Limca Book of Records), которые зафиксировали попытку GT-R установить новый мировой рекорд. Это событие будет внесено в новое издание Книги Рекордов Лимка в новом издании в 2018 году.

А вот и видео:



