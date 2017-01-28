Лыжи, санки, Lamborghini 20

Чувак из Юты с друзьями решили использовать 520 лошадей для зимних видов спорта.

Что бы вы сделали, если бы у вас был Lamborghini Gallardo, наступила зима и выпал хороший мягкий снежок?

Если вас зовут Джеймс Кондон или The Stradman, вы позовете своих друзей, прицепите за своим Lambo сноуборд, лыжи или тюбинг, прокатитесь, снимете на видео и выложите все на YouTube.

Кондон копил деньги 11 лет, чтобы купить автомобиль своей мечты. Он сказал в одном из своих интервью, что купил подержанный Gallardo 2006 года с пробегом всего 9500 миль. 5.0 литровый V10 оснащен шестиступенчатой механической коробкой передач.

Оставалось только добавить крутой камуфляж и бокс для лыж на крышу — и тачка была готова к приключениям.

Сегодня пробег Gallardo уж 32000 миль, ведь Джеймс использует его как повседневный автомобиль. Да что там говорить, он у него единственный. Что не мешает ему отрываться по полной программе.



