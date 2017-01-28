Когда женщина узнала об освобождении водителя, ей стало хуже
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Когда женщина узнала об освобождении водителя, ей стало хуже
Январь 28 11:32 2017

Мужчина, жену и 2-летнего ребенка которого избил таксист, рассказал, что, когда его супруга узнала о том, что водителя выпустили на свободу, ей стало хуже. По словам мужчины, ребенок находится под присмотром врачей, осложнений пока нет.

РЕН ТВ сообщает: что в результате нападения таксиста 2-летний малыш получил сотрясение мозга. Отец ребенка сообщил, что в настоящий момент не идет речи об оперативном вмешательстве, однако последствия у этой травмы определенно будут.

Напомним, что водитель такси, на котором пострадавшая везла к педиатру своего 2-летнего сына, начал возмущаться тем, что ребенок запачкал сиденье, начал хватать и избивать. В результате у мальчика – сотрясение мозга, а у его матери, которая ждет второго малыша, – угроза выкидыша. Женщина рассказала, что водитель начал требовать от нее почистить салон уже в самом конце поездки. После этого водитель вышвырнул женщину из машины, подтолкнул и она упала.

Выяснилось, что агрессивный водитель является уроженцем Средней Азии, а в Москве занимался извозом с помощью агрегатора «Яндекс.Такси».

Представитель сервиса заверил «Газету.Ru», что агрессивный водитель уже заблокирован в системе.

«Мы узнали об инциденте через СМИ, жалобы от пострадавших к нам не поступало. Нам удалось установить водителя и таксопарк, в котором он зарегистрирован».


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  Article "tagged" as:
происшествиеТакси
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8 комментариев

  1. Илья Филиппков
    Январь 28, 12:05 #1 Илья Филиппков

    При такой политике агрегаторов, в такси только наркоманы будут работать, к сожалению такие случаи будут только учащатся

  2. Майк Захер
    Январь 28, 12:35 #2 Майк Захер

    Беспредел увд.

  3. Игорь Скоркин
    Январь 28, 12:40 #3 Игорь Скоркин

    Вопрос в другом, кто допустил животное к управлению автотранспортным средством и, более того, к извозу на нём?

    • Николай Смирнов
      Январь 28, 14:26 Николай Смирнов

      Создаётся впечатление что они там через одного такие

  4. Дмитрий Осиновский
    Январь 28, 12:56 #4 Дмитрий Осиновский

    Для них женщина несколько не то что для нас.

  5. Владимир Негутор
    Январь 28, 13:11 #5 Владимир Негутор

    Своих жён они используют, как рабынь, вот и попросил вытереть сиденье. Для них существо женского пола обладает правами, как, например, табуретка или коза, которая даёт молоко. Если бы мужики на месте вступились и его рожу превратили в гниющий омлет, тогда, возможно, мировоззрение этого таксиста поменялось бы. А так — «нэ буду бэз адваката…» Вступится за него диаспора и отпустят, как всегда — «онижедети».
    Грустно всё это скотство наблюдать у нас дома…

  6. Shchukin Denis
    Январь 28, 14:21 #6 Shchukin Denis

    А что ж в таком случае наша доблестная прокуратура сама не подключается?!! Или не было указки свыше?!!

  7. Elena Grigorieva
    Январь 28, 20:57 #7 Elena Grigorieva

    А у отца, видимо, нет друзей, способных превратить его рожу в гниющий омлет

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