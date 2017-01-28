Когда женщина узнала об освобождении водителя, ей стало хуже 173

Мужчина, жену и 2-летнего ребенка которого избил таксист, рассказал, что, когда его супруга узнала о том, что водителя выпустили на свободу, ей стало хуже. По словам мужчины, ребенок находится под присмотром врачей, осложнений пока нет.

РЕН ТВ сообщает : что в результате нападения таксиста 2-летний малыш получил сотрясение мозга. Отец ребенка сообщил, что в настоящий момент не идет речи об оперативном вмешательстве, однако последствия у этой травмы определенно будут.

Напомним, что водитель такси, на котором пострадавшая везла к педиатру своего 2-летнего сына, начал возмущаться тем, что ребенок запачкал сиденье, начал хватать и избивать. В результате у мальчика – сотрясение мозга, а у его матери, которая ждет второго малыша, – угроза выкидыша. Женщина рассказала, что водитель начал требовать от нее почистить салон уже в самом конце поездки. После этого водитель вышвырнул женщину из машины, подтолкнул и она упала.

Выяснилось, что агрессивный водитель является уроженцем Средней Азии, а в Москве занимался извозом с помощью агрегатора «Яндекс.Такси».

Представитель сервиса заверил «Газету.Ru» , что агрессивный водитель уже заблокирован в системе.

«Мы узнали об инциденте через СМИ, жалобы от пострадавших к нам не поступало. Нам удалось установить водителя и таксопарк, в котором он зарегистрирован».



