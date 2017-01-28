Когда женщина узнала об освобождении водителя, ей стало хуже

РЕН ТВ сообщает: что в результате нападения таксиста 2-летний малыш получил сотрясение мозга. Отец ребенка сообщил, что в настоящий момент не идет речи об оперативном вмешательстве, однако последствия у этой травмы определенно будут.
Напомним, что водитель такси, на котором пострадавшая везла к педиатру своего 2-летнего сына, начал возмущаться тем, что ребенок запачкал сиденье, начал хватать и избивать. В результате у мальчика – сотрясение мозга, а у его матери, которая ждет второго малыша, – угроза выкидыша. Женщина рассказала, что водитель начал требовать от нее почистить салон уже в самом конце поездки. После этого водитель вышвырнул женщину из машины, подтолкнул и она упала.
Выяснилось, что агрессивный водитель является уроженцем Средней Азии, а в Москве занимался извозом с помощью агрегатора «Яндекс.Такси».
Представитель сервиса заверил «Газету.Ru», что агрессивный водитель уже заблокирован в системе.
«Мы узнали об инциденте через СМИ, жалобы от пострадавших к нам не поступало. Нам удалось установить водителя и таксопарк, в котором он зарегистрирован».
amsrus.ru
При такой политике агрегаторов, в такси только наркоманы будут работать, к сожалению такие случаи будут только учащатся
Беспредел увд.
Вопрос в другом, кто допустил животное к управлению автотранспортным средством и, более того, к извозу на нём?
Создаётся впечатление что они там через одного такие
Для них женщина несколько не то что для нас.
Своих жён они используют, как рабынь, вот и попросил вытереть сиденье. Для них существо женского пола обладает правами, как, например, табуретка или коза, которая даёт молоко. Если бы мужики на месте вступились и его рожу превратили в гниющий омлет, тогда, возможно, мировоззрение этого таксиста поменялось бы. А так — «нэ буду бэз адваката…» Вступится за него диаспора и отпустят, как всегда — «онижедети».
Грустно всё это скотство наблюдать у нас дома…
А что ж в таком случае наша доблестная прокуратура сама не подключается?!! Или не было указки свыше?!!
А у отца, видимо, нет друзей, способных превратить его рожу в гниющий омлет
Только зарегистрированные пользователи могут комментировать.