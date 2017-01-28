Eagle Spyder GT — Jaguar E-Type почти за миллион 18

Если вы хотите себе такой, то лучше уже начинать откладывать деньги.

Компания Singer Vehicle Design занимается не только восстановлением «под ключ» заслуженной классики. Eagle — это новый проект, который занимается восстановлением и модернизацией Jaguar E-Type ограниченными сериями. Недавно парни представили свою новую модель, которая выглядит очень достойно. Eagle GT Spyder — это модернизированная версия родстера E-Type, укомплектованная современными тормозами и подвеской, а также со слегка видоизмененным кузовом.

Spyder GT создан на базе уже существующего Speedster Eagle, только со складным мягким верхом. Он также получил более мощный двигатель от спортивного купе Eagle Low Drag GT — рядная «шестерка» Jaguar XK 4.7 литра с двойным распредвалом, выдающая 330 «лошадей», агрегатированная с пятиступенчатой механической коробкой передач. Привод классический — задний. Вес автомобиля — 1029 килограмм, благодаря повсеместному использованию алюминия и прочим методам снижения веса.

Специальные серии E-Type от Eagle — это не совсем реставрация старых автомобилей. На выходе, по сути, исходный E-Type настолько модифицирован, что оригинальным олдтаймером его назвать уже язык не повернется. Полностью алюминиевый кузов, расширенные колесные арки, слегка измененные линии кузова, эксклюзивные 16 дюймовые диски.

Подвеска изготавливается и настраивается также индивидуально — спереди двойные поперечные рычаги, сзади — нижние поперечные. Регулируемые амортизаторы Öhlins и стабилизаторы поперечной устойчивости улучшают плавность хода и управляемость. На каждом колесе — дисковые тормоза AP Racing.

Базовая цена за такой автомобиль — около $875.000, без учета налогов. Хотя это все-таки меньше $1.000.000 с небольшим за восстановленный придворным ателье Jaguar E-Type в оригинальном состоянии.



