Eagle Spyder GT — Jaguar E-Type почти за миллион

Компания Singer Vehicle Design занимается не только восстановлением «под ключ» заслуженной классики. Eagle — это новый проект, который занимается восстановлением и модернизацией Jaguar E-Type ограниченными сериями. Недавно парни представили свою новую модель, которая выглядит очень достойно. Eagle GT Spyder — это модернизированная версия родстера E-Type, укомплектованная современными тормозами и подвеской, а также со слегка видоизмененным кузовом.
Eagle E-Type Spyder GT
Spyder GT создан на базе уже существующего Speedster Eagle, только со складным мягким верхом. Он также получил более мощный двигатель от спортивного купе Eagle Low Drag GT — рядная «шестерка» Jaguar XK 4.7 литра с двойным распредвалом, выдающая 330 «лошадей», агрегатированная с пятиступенчатой механической коробкой передач. Привод классический — задний. Вес автомобиля — 1029 килограмм, благодаря повсеместному использованию алюминия и прочим методам снижения веса.
Специальные серии E-Type от Eagle — это не совсем реставрация старых автомобилей. На выходе, по сути, исходный E-Type настолько модифицирован, что оригинальным олдтаймером его назвать уже язык не повернется. Полностью алюминиевый кузов, расширенные колесные арки, слегка измененные линии кузова, эксклюзивные 16 дюймовые диски.
Подвеска изготавливается и настраивается также индивидуально — спереди двойные поперечные рычаги, сзади — нижние поперечные. Регулируемые амортизаторы Öhlins и стабилизаторы поперечной устойчивости улучшают плавность хода и управляемость. На каждом колесе — дисковые тормоза AP Racing.
Базовая цена за такой автомобиль — около $875.000, без учета налогов. Хотя это все-таки меньше $1.000.000 с небольшим за восстановленный придворным ателье Jaguar E-Type в оригинальном состоянии.
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