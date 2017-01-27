Таксист вытолкнул ребенка из машины
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Таксист вытолкнул ребенка из машины
Январь 27 12:04 2017

В Москве возбуждено уголовное дело по факту травмирования малолетнего ребенка, которого таксист вместе с матерью вытолкнул из своей машины, сообщили в четверг «Интерфаксу» в пресс-службе столичного главка полиции.

«В полицию поступила информация, что в медицинское учреждение был доставлен мальчик 2014 года рождения с телесными повреждениями», — сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, травмы ребенок получил на Воронцовской улице, когда вместе с матерью ехал в такси.


«В дороге между водителем и пассажиркой возник конфликт, поводом для которого послужило то, что ребенок испачкал ногами сиденье автомобиля. Водитель вышел из автомашины и вытолкнул мать вместе с ребенком, при этом мальчик упал и ударился головой о землю», — сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, водитель был доставлен в территориальный орган внутренних дел для разбирательства, возбуждено уголовное дело по ст.16 УК РФ (побои).


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происшествиеТакси
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1 комментарий

  1. Никита Хромов
    Январь 27, 13:10 #1 Никита Хромов

    Первый вопрос, который возникает: «А в такси были соблюдены все правила перевозки детей». Что там с креслом-то для 3-х летнего?

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