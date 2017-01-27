Таксист вытолкнул ребенка из машины

«В полицию поступила информация, что в медицинское учреждение был доставлен мальчик 2014 года рождения с телесными повреждениями», — сказал сотрудник пресс-службы.
По его словам, травмы ребенок получил на Воронцовской улице, когда вместе с матерью ехал в такси.
«В дороге между водителем и пассажиркой возник конфликт, поводом для которого послужило то, что ребенок испачкал ногами сиденье автомобиля. Водитель вышел из автомашины и вытолкнул мать вместе с ребенком, при этом мальчик упал и ударился головой о землю», — сказал сотрудник пресс-службы.
По его словам, водитель был доставлен в территориальный орган внутренних дел для разбирательства, возбуждено уголовное дело по ст.16 УК РФ (побои).
amsrus.ru
Первый вопрос, который возникает: «А в такси были соблюдены все правила перевозки детей». Что там с креслом-то для 3-х летнего?
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