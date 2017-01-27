ŠKODA Octavia понравился немцам 57

ŠKODA Octavia вновь заняла первое место среди иностранных автомобилей в своем классе в читательском конкурсе «Лучшие автомобили 2017 года» немецкого журнала «Auto, Motor und Sport».

Новая ŠKODA Octavia, отличающаяся выразительным дизайном, привлекательным оснащением и инновационными технологиями, появится в дилерских центрах ŠKODA в России 01 апреля.

По данным Федерального управления автотранспорта Германии (German Federal Motor Transport Authority), модель ŠKODA Octavia входит в топ-10 самых популярных автомобилей в стране. Также, на основе статистики регистраций, ŠKODA Octavia является самым популярным иностранным автомобилем в Германии.

Уже в первой половине 2017 года у дилеров бренда появятся новые ŠKODA Octavia. Бестселлер бренда отныне отличается иным оформлением передней и задней частей кузова, а также новейшими технологиями и оснащением. Среди последних: полностью светодиодные передние фары, инновационные решения в области систем помощи водителю, информационно-развлекательных сервисов и возможностей сетевого подключения.

Модели ŠKODA Octavia Scout и ŠKODA Octavia RS также были обновлены. Кроме того, новая ŠKODA Octavia RS, получившая более мощный двигатель 2,0 TSI (169 кВт/230 л.с.), теперь способна развить максимальную скорость 250 км/ч – этот показатель делает модель самым быстрым серийным автомобилем ŠKODA за всю историю бренда.

В этом году читатели известного автомобильного журнала «Auto, Motor und Sport» в 41-й раз приняли участие в голосовании за титул лучших автомобилей года. Всего в конкурсе участвовало 378 моделей, которые были номинированы в 11 категориях.

По результатам голосования ŠKODA Octavia получила 17,5% читательских голосов – это позволило ей не только занять первое место в своем классе, но и стать номером один среди всех автомобилей иностранного производства. Это уже четвертый раз подряд, когда бестселлер чешского бренда празднует триумф в состязании «Лучшие автомобили» издания «Auto, Motor und Sport».



