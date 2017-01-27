Новый DFM AX7 выйдет на российский рынок в 2017 году 25

На полигоне Научно-исследовательского центра по испытания и доводке автомототехники (НИЦИАМТ ФГУП «НАМИ») состоялся сертификационный краш-тест кроссовера DFM AX7, оборудованного устройством ЭРА-ГЛОНАСС — российской системы экстренного реагирования.

В соответствии с техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» установка устройства экстренного реагирования ЭРА-ГЛОНАСС стала обязательной для всех новых автомобилей, начиная с 1 января 2017 года.

DFM AX7 успешно прошел финальное сертификационное испытание (скорость 56 км\ч, перекрытие — 40%). Все системы автомобиля, включая блок экстренного реагирования ЭРА-ГЛОНАСС, сработали штатно, что позволило подтвердить соответствие автомобиля требованиям технического регламента и действующим стандартам и получить одобрение типа транспортного средства (ОТТС).

DFM AX7 оснащается двумя мощными бензиновыми двигателями – 2-литровым агрегатом, развивающим 140 л.с. и 200 Н▪м крутящего момента, и 2,3-литровым мотором, мощность которого составляет 171 л.с., а крутящий момент – 230 Н▪м. Более мощная версия предлагается с 6-ступенчтатой автоматической трансмиссией, базовый AX7 – с 5-ступенчатой МКП.

В конструкции использована передняя подвеска на стойках Макферсон, задняя – на двойных поперечных рычагах. При колесной базе 2712 мм AX7 обладает достаточно компактными размерами – 4690 мм в длину и 1850 мм в ширину. Габаритные размеры и богатое оснащение уже в базовой комплектации делают его идеальным кроссовером для города.

Новинка появится в шоу-румах российских дилеров DFM в первой половине 2017 года.



