Чемпионы Euro NCAP 45

Volvo S90 и V90 получили высшую оценку по защите пешеходов в краш-тестах Euro NCAP

Результаты S90 и V90 превзошли лучшие показатели любой другой модели, прошедшей испытания в прошлом году (Мы только недавно писали о сравнении их с тестами Ford Mustang). В итоге модели вошли в тройку лидеров, возглавивших список самых безопасных автомобилей по программе Euro NCAP.

Впервые топ-лист Euro NCAP представлен исключительно моделями Volvo.

Модели S90 и V90 идут по стопам внедорожника XC90, который стал первым автомобилем из всех представленных для краш-тестов моделей других автопроизводителей, заработавший максимальные баллы в испытаниях системы автономного аварийного торможения при наезде на автомобиль впереди (тест в городе и тест вне города). S90 и V90 отлично показали себя, как и ожидалось, в серии краш-тестов 2017 года, заработав максимальные 5 звезд. Достичь этого удалось во многом благодаря высокому уровню оснащения системами безопасности – инновационные технологии устанавливаются уже в базовые версии новых автомобилей.

«Мы прикладываем массу усилий для того чтобы наши автомобили соответствовали всем требованиям безопасности и проходили все процедуры испытаний, которые проводят рейтинговые агентства. Но нашей главной целью всегда была и остается реальная безопасность на дорогах. Системы автономного аварийного торможения, такие как City Safety, представляют собой серьезный шаг на пути создания полностью автономных автомобилей, которые, как мы считаем, смогут сократить уровень смертности и количество несчастных случаев с людьми на дорогах»,

— считает Малин Экхольм (Malin Ekholm), директор Центра по безопасности Volvo Car в Volvo Car Group.

Успех Volvo в тесте систем автономного аварийного торможения обусловлен передовой технологией City Safety, которой в стандарте оснащены все новые модели Volvo. City Safety способна обнаружить потенциально опасные объекты перед автомобилем, включая другие транспортные средства, пешеходов и велосипедистов в определенных ситуациях, причем работает система как днем, так и ночью.

Тестирование систем автономного аварийного торможения для защиты пешеходов в рамках программы Euro NCAP призвано проверить работу систем обнаружения пешеходов. Тестирование проводится по трем сценариям проезда перекрестка с присутствием пешехода, каждый из которых должен был бы закончиться фатально для пешехода в случае отказа системы автономного торможения. Испытания повторяют типичные и опасные ситуации, которые часто приводят к серьезным повреждениям для пешеходов в реальной жизни:

Взрослый человек выбегает на дорогу перед автомобилем со стороны водителя

Взрослый человек выходит на дорогу со стороны пассажира (для этого сценария проводятся два теста)

Ребенок выбегает на дорогу между двух припаркованных автомобилей со стороны пассажира

Volvo Cars реализует стратегию, согласно которой к 2020 году люди не должны будут погибать или получать серьезные травмы в новых моделях Volvo. Модели S90 и V90 еще раз доказывают, что Volvo прилагает огромные усилия и удерживает лидерство в автомобильной отрасли в области безопасности.



