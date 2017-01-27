Audi A3 тоже понравился немцам! 30

Audi A3 одержал победу в премии Best Cars 2017 в номинации «Лучший компактный автомобиль» по результатам опроса читателей журнала «auto motor und sport». Церемония награждения состоялась 26 января в Штутгарте.

Руперт Штадлер (Rupert Stadler), председатель Совета директоров Audi AG, прокомментировал: «Победа в престижном международном конкурсе Best Cars 2017 дает нам отличный импульс для нового трудового года. Этот успех доказывает, что мы движемся верным курсом и поддерживаем на должном уровне тот энтузиазм, который так необходим для создания лучших автомобилей. Это придает нам уверенность в правильности выбранного нами пути». Дитмар Фоггенрайтер (Dietmar Voggenreiter), член Правления AUDI AG, ответственный за продажи и маркетинг, добавил: «Audi A3 сочетает в себе все достоинства марки Audi. Мы ожидаем, что спрос на городскую мобильность премиум-класса продолжит расти».

Церемония награждения победителей журнала «auto motor und sport» в этом году проводилась уже в 41-й раз. Читатели известного журнала выбирают своих фаворитов из 378 моделей в одиннадцати категориях. В каждой категории определяется абсолютный победитель и лучший иностранный производитель. В категории «Лучший компактный автомобиль» 17,1% читателей выбрали Audi A3.

Кроме того, в категории «Большой внедорожник» второе место завоевала модель Audi Q7, набравшая 10,4% голосов.

Третье место в четырех категориях поделили между собой модели Audi A4 в сегменте «Лучший среднеразмерный автомобиль»,

Audi A6 ― «Лучший в премиальном сегменте среднеразмерных автомобилей»,

Audi R8 Spyder в номинации «Лучший кабриолет» и

Audi Q2 в классе «Компактный внедорожник».



