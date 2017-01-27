1/24 нереального реализма 78

Как вы относитесь к моделям? Да нет, Мы про автомобильные модели! Про очень подробные модели от Майкла Пола Смита .

Elgin Park Майкла Пола Смита начался, как хобби по созданию американских будничных сцен (в масштабе 1/24), начиная с 1920-х до середины 1960-х годов.

Все начиналось, как моделирование и съемка реконструкций родного города Майкла . Фотографии, размещенные на Flickr получили то, что называется «хороший виральный эффект», привлекая миллионы пользователей. Работы Майкла попали в СМИ по всему миру.

Триста с лишним автомобилей из коллекции Майкла серийно выпускались.

Ни на одной фотографии не использованы фоторедакторы (вроде Photoshop). Все они — простой снимок и все.

Это самый классический трюк в спецэффектах печатных медиа: выстраивается модель с соответствующим фоном, а затем просто делается снимок.



