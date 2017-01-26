В Россию возвращается Toyota Prius 56

Главным сюрпризом весны нынешнего года на российском автомобильном рынке станет возвращение в дилерские центры Toyota гибридного седана Prius.

Продавался в России Prius с 2009 года, однако со временем (и началом кризиса) продажи практически остановились, поэтому сначала гибрид убрали из региональных дилерских центров, а с лета 2016 года и из столичных. Продажи, собственно, не прекращались, однако дилеры перешли целиком на поставку Toyota Prius под заказ со сроками поставки от 3-4 месяцев.

Являясь самым продаваемым гибридным автомобилем в мире, да и в целом — родоначальником серийного гибридостроения, Prius, тем не менее, в ряде стран вызывает неоднозначную реакцию. В частности, в России. Начиная с того, что внешность гибрида с каждым поколением становится все более необычной, можно даже сказать, провокационной, заканчивая самой концепцией гибридного силового агрегата, которая у многих наших соотечественников вызывает прямо таки суеверный ужас, ввиду того, что АвтоВАЗ никогда ничего подобного не производил, а значит, в гараже отверткой и скотчем, если что, его не починить и у знакомого слесаря не спросить.

Причиной практически единичных продаж Prius (с 2009 по 2016 год в общей сложности, было продано около 900 машин), скорее всего, является пассивная образовательная и маркетинговая политика бренда по отношению к гибридным моделям, несмотря на то, что, по сути, они являются по сути, гордостью производителя, как положившие начало целому сегменту, который активно развивается за океаном, в Европе и на цивилизованном Востоке, из которого фактически выросли электромобили. В итоге в нашей стране о гибридах ходят настолько противоречивые слухи, что сотрудникам дилерских центров бороться с устоявшимися суевериями невероятно сложно. И, конечно, инертность основной массы покупателей, элементарно опасающихся пробовать что-то новое (при достаточно высокой цене за Prius, которая не располагает к экспериментам).

Уже в начале этой весны в Россию приедет новое четвертое поколение Приусов. Оно дебютировало еще в конце 2015 года в рамках международного автосалона во Франкфурте.

Новый Приус, созданный по мотивам водородной модели Mirai, оснащен бензиновым 1,8-литровым двигателем мощностью 98 лошадиных сил, который работает в паре с 72-сильным электромотором. Суммарная отдача силовой установки достигает 150 лошадиных сил.

Примечательно, что новый Prius стал первой моделью компании, которая построена на новой модульной платформе Toyota New Global Architecture (TNGA). Впоследствии эта архитектура позволит производителю собирать новые модели из уже существующих модулей.

Появление этой платформы также позволило компании создать более удачную компоновку с низким центром тяжести. По словам самого производителя, эта платформа делает автомобили более управляемыми, а также позволяет экономить топливо. К примеру, платформа GA-C, которую как раз построили на основе TNGA и используют в новом Приусе, позволила оснастить новичка кузовом, который стал на 60% жестче предшественника, а центр тяжести переместился на 25 мм. Кроме того, платформа позволяет сделать автомобиль немного ниже и улучшить обзорность за счет снижения линии капота на 52 миллиметра.

В завершении — пара гениальных роликов, специально созданных Toyota USA для нового Prius в рамках новой маркетинговой стратегии #GoPriusGo. Эти ролики показывали в самой рейтинговой трансляции 2016 года в США — Суперкубок SUPERBOWL 2016.

Если бы Prius продвигали в России при помощи подобных роликов, возможно, у Prius была бы несколько другая судьба в нашей стране.



