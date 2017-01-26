SsangYong объявляет о старте продаж новых моделей Tivoli и XLV в России 68

SsangYong Tivoli – это городской динамичный кроссовер с комфортным салоном, современным внутренним оснащением и просторным багажником. Характерные черты в экстерьере придают модели яркий запоминающийся образ, динамику и элегантность.

Кроссовер Tivoli представлен в двух модификациях: стандартная и удлиненная (XLV). Широкий выбор комплектаций и современное оснащение автомобиля позволяет максимально удовлетворить запросы будущих владельцев в отношении комфорта и удобства эксплуатации.

Автомобиль оснащен мультимедийной системой с сенсорным дисплеем 7 дюймов, настраиваемой подсветкой комбинации приборов в 6-ти вариантах, информативным многофункциональным дисплеем, светодиодной интерьерной подсветкой салона. Дополнительный комфорт достигается за счёт вентилируемого сидения водителя с электроприводом регулировок, подогрева передних и задних сидений, рулевого колеса с подогревом, регулируемой по наклону спинке второго ряда сидений, а также двузонного климат-контроля.

На российском рынке кроссовер представлен с высокотехнологичным 1.6-литровым 128-сильным бензиновым двигателем eXGI, обладающим высокой топливной экономичностью. Мотор комплектуется 6-ступенчатой механической или автоматической коробками передач с тремя интеллектуальными режимами вождения, в сочетании с полным или передним приводами.

SsangYong Tivoli — один из лидеров в плане безопасности и размеров салона в своем классе. Автомобиль оснащается 6-ю подушками безопасности (две фронтальные, две передние боковые, шторки безопасности) и современными системами активной безопасности: ESP, ASR, HBA, ARP, ESS. Объем багажника в зависимости от модификации составляет от 423 до 720 литров.

С момента выхода на рынок автомобиль Tivoli стремительно завоевал признание и любовь среди покупателей по всему миру, о чем говорят многочисленные награды и премии, такие как – гранд-при «Автомобиль года 2015» в Корее по мнению покупателей, призы за лучший дизайн, звание «лучший автомобиль в сегменте SUV» по итогам 2016 года на корейском рынке. Кроме того модель Tivoli XLV дважды была удостоена звания лучший автомобиль для семьи по мнению автомобильной ассоциации Бельгии по итогам 2015 и 2016 года.

По словам Вадима Швецова, Генерального директора ПАО «СОЛЛЕРС:

«Компания SsangYong Motor Company продолжает оставаться для группы СОЛЛЕРС одним из основных и приоритетных партнеров, с которым нас связывает многолетний успешный опыт сотрудничества. Мы уверены в правильности выбранной стратегии по возобновлению продаж бренда SsangYong на российский рынок, в первую очередь за счет модельной линейки, состоящей из бестселлеров в одном из самых востребованных автомобильных сегментов в России – внедорожников и кроссоверов. Основываясь на предпочтениях российских потребителей, мы ожидаем, что основным драйвером продаж станет SsangYong Tivoli — новая модель для России, рассчитанная на широкий круг потребителей».

Цена на новую модель SsangYong Tivoli стартует с отметки 999.000 рублей. Первые автомобили уже появились в дилерских центрах SsangYong в России.



