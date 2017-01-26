Прошедший год для завода Nissan в России был на редкость удачным 23

Компания Nissan подвела итоги работы своего завода в Санкт-Петербурге, а также выделил ключевые события, произошедшие в 2016 году.

Общий объем производства за 2016 год на Санкт-Петербургском заводе Nissan составил 36 464 автомобиля, что на 8% превышает показатели 2015 года (33 822 произведенных автомобилей). Это связано со стартом производства двух ключевых для российского рынка моделей: Nissan Qashqai и нового поколения Nissan Murano.

Вице-президент и Генеральный директор завода Nissan Дмитрий Михайлов, комментируя итоги прошедшего года, сказал:

«Десятилетие завода мы отметили в непростой экономической ситуации, в затянувшийся период падения продаж. Тем не менее, мы предприняли несколько важных шагов для обеспечения стабильной загрузки производства и постоянно стараемся оптимизировать производственные процессы, чтобы оперативно отреагировать на возможные позитивные изменения на рынке. Мы надеемся на восстановление спроса и рассчитываем, что объем производства 2017 года станет не меньше или даже немного превзойдет результаты прошедшего года».

10 лет с момента основания собственного производства в России

В июне компания Nissan отметила 10 лет с момента основания собственного производства в России. На торжественной церемонии в честь юбилея присутствовали сотрудники завода, Вице-президент и Генеральный директор завода Nissan Дмитрий Михайлов, Старший вице-президент по производству, управлению поставками и закупками Nissan в Европе Колин Лоутер, а также Вице-президент Nissan Восток Филипп Сайяр.

Колин Лоутер, присутствовавший на церемонии, сказал:

«Прежде всего я поздравляю своих коллег в Санкт-Петербурге, чья отличная работа является неотъемлемой частью стратегии Nissan по укреплению своих позиции на российском автомобильном рынке. Мы стремимся стать сильным и надёжным партнёром для российской экономики, одновременно соответствуя ожиданиям потребителей и поклонников бренда».

Реализация проекта по строительству завода началась в 2006 году с подписания Меморандума о взаимопонимании между правительством Санкт-Петербурга и Nissan Motor Co Ltd. В рамках Меморандума компания взяла на себя обязательства выполнить все условия, необходимые для присвоения проекту статуса Стратегического инвестиционного проекта Санкт-Петербурга. Все требования были выполнены и заводу Nissan в Санкт-Петербурге присвоен статус Стратегического инвестиционного проекта.

Старт производства нового флагманского кроссовера Nissan Murano

21 июня на заводе Nissan в Санкт-Петербурге стартовало производство третьего поколения кроссовера Nissan Murano, являющегося флагманом линейки кроссоверов Nissan в России.

Локальное производство имеет множество преимуществ, включая возможность существенного снижения издержек и затрат, а также внесение конструктивных изменений в соответствии с местными условиями эксплуатации автомобиля. Перед постановкой на конвейер в Санкт-Петербурге был произведен целый ряд работ по адаптации модели к российским условиям. Процесс настройки осуществлялся российскими инженерами Nissan в течение года на полигонах и дорогах общего пользования в России и Европе. В рамках локализации на новом Nissan Murano были установлены четыре уникальные стойки, а также новые задние пружины, что позволило повысить сопротивление току жидкости на малых скоростях перемещения штоков амортизаторов. За счет этого автомобиль отличается большей стабильностью на дороге, а настройки подвески способствуют более комфортному преодолению неровностей дорожного покрытия, что в целом отразилось на комфорте водителя и пассажиров. Это лишь часть проведенных изменений, в результате которых автомобиль был отлично адаптирован к российским дорожным условиям, с целью соответствовать требованиям российских потребителей. Кроме того, Murano стал первой моделью в продуктовой линейке Nissan, на которую устанавливается система ЭРА-ГЛОНАСС.

Реализации проекта экспорта запасных частей в Европу

В сентябре этого года компания Nissan объявила о реализации проекта экспорта запасных частей в Европу. Завод Nissan в Санкт-Петербурге приступил к экспорту передних и задних бамперов на Nissan X-Trail собственного производства, что позволило значительно сократить стоимость деталей по сравнению с их аналогами, которые до этого момента поставлялись из Японии.

Качество бамперов российского производства полностью соответствует международным стандартам качества японских деталей, что было подтверждено соответствующими аудиторскими проверками. Для отливки бамперов используется импортный материал, закупаемый в Нидерландах, где находится площадка по производству гранулята.

Бамперы поставляются на европейский центральный склад запчастей в Амстердаме, который занимается консолидацией всех запасных частей для европейского рынка для дальнейшей продажи дилерам по всей Европе.

Российский завод Nissan производит 8 разновидностей бамперов для российских дилеров марки на протяжении двух лет. В настоящее время завод поставляет на российский рынок от 4 до 5 тысяч бамперов в год. Это запчасти для всех 4 моделей, производимых на заводе: X-Trail, Qashqai, Pathfinder и Murano.

Среди значимых событий за прошедший год стоит отметить награждение победителей ежегодного международного соревнования по основным ключевым показателям деятельности (KPI) цехов пластика заводов компании Nissan за 2015 год. В этом году команда цеха пластика Санкт-Петербургского завода заняла 2 место в общем зачете среди 18 заводов компании, значительно улучшив результат 2014 года (9 место).

Также рекордных показателей достигла команда цеха штамповки, который был открыт в августе 2015 года. За относительно короткое время существования цеха удалось добиться рекордных показателей. Одним из основных показателей эффективности работы линии штамповки является SPH (Stroke per hour) – «количество ударов в час», который определяет, как ритмично с линии выходит готовая продукция. Команде цеха штамповки удалось добиться показателя более 500 SPH, это около 4000 ударов за одну смену. В этом году Санкт-Петербургский цех штамповки продолжит оптимизацию внутренних процессов, чтобы оставаться конкурентным внутри Альянса Renault-Nissan.

Выпуск юбилейного 250 000-го автомобиля на заводе в Санкт-Петербурге

В декабре на заводе Nissan в Санкт-Петербурге был выпущен 250 000-й серийный автомобиль. Для преодоления этого рубежа на завод в Санкт-Петербург было привезено более 375 миллионов деталей, более 2 000 тонн лакокрасочных материалов и затрачено около 28,3 тысяч рабочих часов.

Честь стать юбилейным автомобилем компании досталась Nissan Qashqai 2.0L 4WD CVT – легендарному городскому кроссоверу, производство которого для российского рынка переместилось из Сандерленда на завод в Санкт-Петербург в октябре 2015 года. Это решение стало очередным шагом компании Nissan, направленным на локализацию модельной линейки на российском рынке. С началом производства Qashqai в Санкт-Петербурге доля собираемых в России автомобилей Nissan для местного рынка достигла 95%.

Со знаковым событием завод поздравил партнер бренда, футбольный клуб «Зенит». Ведущие игроки команды приняли участие в съемках эксклюзивного ролика, в котором каждый из них вносит вклад в создание юбилейного автомобиля, но в свойственной им манере.



