Одним глазком заглянем в конюшню легендарного McLaren P1 GTR
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Одним глазком заглянем в конюшню легендарного McLaren P1 GTR
Январь 26 12:16 2017

Ателье, производящее новый McLaren P1 GTR выложило новые фотографии из своего производственного цеха, также именуемого Автомобильный Рай.

На всякий случай напомню, что McLaren P1 GTR является исключительно трековым гиперкаром с кузовом из карбона и двигателем V8 с двойным турбонаддувом и гибридной установкой, что в сумме дает показатели в 986 лошадиных сил.

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Серхлегкая титановая выхлопная система, карбоновый руль и аэродинамические элементы кузова, создающие 550 килограмм прижимной силы на скорости 240 км/ч. Это всего лишь малая часть из всех спортивных «фишек» P1 GTR.

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Ателье, расположенное недалеко от штаб-квартры McLaren в английском Уокинге, отвечает за постойку этих гоночных автомобилей, их транспортировку и техническую поддержку на различных гоночных соревнованиях, вплоть до этапов мировых серий.

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Это только верхняя часть огромного айсберга сервиса, который получает владелец McLaren P1 GTR. Да да, вы не ошиблись. Это не боксы спортивной команды. Владельцем P1 GTR может стать любой желающий, у которого хватит на это денег. Но в гараж себе его он поставить не сможет. Автомобиль будет храниться в специальных боксах ателье, куда вы позвоните, сообщите время и трассу, на которой вы хотите прокатиться, а дальше команда поддержки подготовит машину и привезет ее к началу вашего трек-дня или соревнований. Обеспечит вас всем необходимым (буквально будет делать вам пит-стопы), а потом проводит вас до машины, а ваш McLaren P1 GTR вернется в Уокинг и будет ждать нового трек-дня или гонки.

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Но это еще не все, что получает покупатель этого прекрасного гоночного болида.
Каждый владелец McLaren P1 GTR может создать полностью индивидуальный дизайн и ливрею своего автомобиля при помощи дизайнеров McLaren. А производство уже воплотит их в жизнь при помощи карбона и краски. Бесценно, так ведь? Да, мало того, что он крутой, так он еще может быть и единственным в своем роде!

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Становясь владельцем McLaren P1 GTR вы также получаете персонального тренера по физической подготовке, инструктора по вождению и возможность тренироваться на компьютерных симуляторах. Таким образом, владелец гиперкара становится фактически профессиональным гонщиком и может получить от вождения максимальную отдачу и результативность. Все-таки на такой машине навыки езды даже на Porsche 911 — детский лепет.

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Теперь к самому увлекательному — к цене.
Для того, чтобы иметь возможность приобрести mcLaren P1 GTR, вы, для начала, должны быть владельцем «обычного» McLaren P1. Если суперкар уже стоит у вас в гараже — тест пройден — оплачивайте счет в $3 357 000 и GTR ваш!

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Первая гонка McLaren P1 GTR уже прошло на трассе Формулы-1 — автодроме Барселона-Каталунья в Испании.
«Эти соревнования дали возможность владельцам P1 GTR по полной программе понять, что в действительности могут их автомобили» — сказал главный тест-пилот McLaren Крис Гудвин, «Хотя это было первое мероприятие, однако уже составлен календарь гонок на 2016 год, абсолютное большинство участников первой гонки заявились на весь календарь, а в течение года к нам будут присоединяться и новые владельцы P1 GTR. Мы планируем посетить лучшие трассы мира. Среди них «Трасса Америк» в Техасе, США; Сильверстоун здесь, в Англии; Спа-Франкоршарм в Бельгии и Яс Марина в Абу-Даби»

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Всего планируется построить 40 гиперкаров McLaren P1 GTR.

 


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McLaren P1 GTR
  Категории:
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Автор

Александр Наконечный
Александр Наконечный

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