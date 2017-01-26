Одним глазком заглянем в конюшню легендарного McLaren P1 GTR 7

Ателье, производящее новый McLaren P1 GTR выложило новые фотографии из своего производственного цеха, также именуемого Автомобильный Рай.

На всякий случай напомню, что McLaren P1 GTR является исключительно трековым гиперкаром с кузовом из карбона и двигателем V8 с двойным турбонаддувом и гибридной установкой, что в сумме дает показатели в 986 лошадиных сил.

Серхлегкая титановая выхлопная система, карбоновый руль и аэродинамические элементы кузова, создающие 550 килограмм прижимной силы на скорости 240 км/ч. Это всего лишь малая часть из всех спортивных «фишек» P1 GTR.

Ателье, расположенное недалеко от штаб-квартры McLaren в английском Уокинге, отвечает за постойку этих гоночных автомобилей, их транспортировку и техническую поддержку на различных гоночных соревнованиях, вплоть до этапов мировых серий.

Это только верхняя часть огромного айсберга сервиса, который получает владелец McLaren P1 GTR. Да да, вы не ошиблись. Это не боксы спортивной команды. Владельцем P1 GTR может стать любой желающий, у которого хватит на это денег. Но в гараж себе его он поставить не сможет. Автомобиль будет храниться в специальных боксах ателье, куда вы позвоните, сообщите время и трассу, на которой вы хотите прокатиться, а дальше команда поддержки подготовит машину и привезет ее к началу вашего трек-дня или соревнований. Обеспечит вас всем необходимым (буквально будет делать вам пит-стопы), а потом проводит вас до машины, а ваш McLaren P1 GTR вернется в Уокинг и будет ждать нового трек-дня или гонки.

Но это еще не все, что получает покупатель этого прекрасного гоночного болида.

Каждый владелец McLaren P1 GTR может создать полностью индивидуальный дизайн и ливрею своего автомобиля при помощи дизайнеров McLaren. А производство уже воплотит их в жизнь при помощи карбона и краски. Бесценно, так ведь? Да, мало того, что он крутой, так он еще может быть и единственным в своем роде!

Становясь владельцем McLaren P1 GTR вы также получаете персонального тренера по физической подготовке, инструктора по вождению и возможность тренироваться на компьютерных симуляторах. Таким образом, владелец гиперкара становится фактически профессиональным гонщиком и может получить от вождения максимальную отдачу и результативность. Все-таки на такой машине навыки езды даже на Porsche 911 — детский лепет.

Теперь к самому увлекательному — к цене.

Для того, чтобы иметь возможность приобрести mcLaren P1 GTR, вы, для начала, должны быть владельцем «обычного» McLaren P1. Если суперкар уже стоит у вас в гараже — тест пройден — оплачивайте счет в $3 357 000 и GTR ваш!

Первая гонка McLaren P1 GTR уже прошло на трассе Формулы-1 — автодроме Барселона-Каталунья в Испании.

«Эти соревнования дали возможность владельцам P1 GTR по полной программе понять, что в действительности могут их автомобили» — сказал главный тест-пилот McLaren Крис Гудвин, «Хотя это было первое мероприятие, однако уже составлен календарь гонок на 2016 год, абсолютное большинство участников первой гонки заявились на весь календарь, а в течение года к нам будут присоединяться и новые владельцы P1 GTR. Мы планируем посетить лучшие трассы мира. Среди них «Трасса Америк» в Техасе, США; Сильверстоун здесь, в Англии; Спа-Франкоршарм в Бельгии и Яс Марина в Абу-Даби»

Всего планируется построить 40 гиперкаров McLaren P1 GTR.



