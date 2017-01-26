Лекарство от депрессии
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Лекарство от депрессии
Январь 26 11:24 2017

Там сейчас в интернетах какая-то яростная рубка пошла за едет УАЗ — не едет УАЗ, отвалилась наклейка с ручки КПП — вы сами ее отковыряли, сгорел УАЗ — да кто только весной в степи не горит, купленный блоггер — не купленный журналист.

И это даже начинает трогать и хочется всем все объяснить. Значит тоска одолевает и давно никуда не ездил.

Хотя как давно — месяца не прошло, как зарекался, что «все, хватит, больше только в Анапу и иногда до Ленты», а вот смотришь кино, про то как все было, и опять к гугло-картам прилипаешь.

А про кто там опять сгорел… ну или не выезжай весной в высокую траву или вози с собой три новых огнетушителя. Чего тут еще можно другого-то сказать. Если человек не может этого понять, то пусть горит. Может со второго-третьего раза поймет.

Для наклейки на ручку КПП в каждом киоске есть клей за 20 рублей (для москвичей и нервических интернет-комментаторов в специализированых отделах продается такой же за 200). Дворники за 5000км по любому пора сменить. Если машину трясет, то значит надо вспомнить слово «манометр». Если машина не едет в гору, значит неправильно выбрана передача. Фигня это все.


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УАЗ
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Автор

Сергей
Сергей

Являюсь владельцем УАЗ Патриот с 2012-го года, купил после приезда из США плохо понимая, что именно беру, с мотивацией "хочу русский пикап". Купленный, как фан-мобиль, постепенно превратился в единственную машину на каждый день.

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