Лекарство от депрессии 59

Там сейчас в интернетах какая-то яростная рубка пошла за едет УАЗ — не едет УАЗ, отвалилась наклейка с ручки КПП — вы сами ее отковыряли, сгорел УАЗ — да кто только весной в степи не горит, купленный блоггер — не купленный журналист.

И это даже начинает трогать и хочется всем все объяснить. Значит тоска одолевает и давно никуда не ездил.

Хотя как давно — месяца не прошло, как зарекался, что «все, хватит, больше только в Анапу и иногда до Ленты», а вот смотришь кино, про то как все было, и опять к гугло-картам прилипаешь.

А про кто там опять сгорел… ну или не выезжай весной в высокую траву или вози с собой три новых огнетушителя. Чего тут еще можно другого-то сказать. Если человек не может этого понять, то пусть горит. Может со второго-третьего раза поймет.

Для наклейки на ручку КПП в каждом киоске есть клей за 20 рублей (для москвичей и нервических интернет-комментаторов в специализированых отделах продается такой же за 200). Дворники за 5000км по любому пора сменить. Если машину трясет, то значит надо вспомнить слово «манометр». Если машина не едет в гору, значит неправильно выбрана передача. Фигня это все.



