Toyota инвестирует $600 млн в модернизацию собственного завода в США
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Toyota инвестирует $600 млн в модернизацию собственного завода в США
Январь 25 21:07 2017

Японский автопроизводитель Toyota инвестирует $600 млн в увеличение производственных мощностей собственного завода в Принстоне, штат Индиана. Об этом сообщает USA Today.

Отмечается, что также будут созданы 400 новых рабочих мест, что приведёт к повышению производства до 40 тыс. автомобилей в год начиная с осени 2019 года.

Toyota_Motor_Manufacturing_Indiana_Front_Entrance

На заводе в Принстоне выпускаются автомобили Highlander, Sequoia SUV и Sienna.

Ранее концерн Fiat Chrysler сообщил, что инвестирует $1 млрд в модернизацию заводов в США.

В начале января Дональд Трамп раскритиковал компанию General Motors, которая беспошлинно ввозит в США производимые в Мексике автомобили.

RT


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AMSRUS
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1 комментарий

  1. михаил отрешко
    Январь 26, 00:23 #1 михаил отрешко

    Заменят «дорогие» вариаторы на цепные переключатели скоростей Шимано от горных велосипедов, сократят количество железа в обвесных элементах кузова и укоротят длинну проводов разместив все кнопки управления прямо на аккумуляторе. Вот и вся модернизация по Тойотовски.)))

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