Toyota инвестирует $600 млн в модернизацию собственного завода в США

Отмечается, что также будут созданы 400 новых рабочих мест, что приведёт к повышению производства до 40 тыс. автомобилей в год начиная с осени 2019 года.
На заводе в Принстоне выпускаются автомобили Highlander, Sequoia SUV и Sienna.
Ранее концерн Fiat Chrysler сообщил, что инвестирует $1 млрд в модернизацию заводов в США.
В начале января Дональд Трамп раскритиковал компанию General Motors, которая беспошлинно ввозит в США производимые в Мексике автомобили.
RT
amsrus.ru
Заменят «дорогие» вариаторы на цепные переключатели скоростей Шимано от горных велосипедов, сократят количество железа в обвесных элементах кузова и укоротят длинну проводов разместив все кнопки управления прямо на аккумуляторе. Вот и вся модернизация по Тойотовски.)))
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