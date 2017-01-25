Toyota инвестирует $600 млн в модернизацию собственного завода в США 22

Японский автопроизводитель Toyota инвестирует $600 млн в увеличение производственных мощностей собственного завода в Принстоне, штат Индиана. Об этом сообщает USA Today.

Отмечается, что также будут созданы 400 новых рабочих мест, что приведёт к повышению производства до 40 тыс. автомобилей в год начиная с осени 2019 года.

На заводе в Принстоне выпускаются автомобили Highlander, Sequoia SUV и Sienna.

Ранее концерн Fiat Chrysler сообщил, что инвестирует $1 млрд в модернизацию заводов в США.

В начале января Дональд Трамп раскритиковал компанию General Motors, которая беспошлинно ввозит в США производимые в Мексике автомобили.

RT



