Столичных автомобилистов готовят к знаковой реформе 103

Столичные власти определились с дизайном и местами установки новых дорожных знаков. В ближайшее время в центре города появятся, в частности, новые указатели платной парковки. Кроме того, исчезнут все информационные таблички, частично будут убраны знаки о запрете стоянки. Эксперты считают, что нововведения могут водителей запутать.

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) утвердил новый вид дорожных знаков, которые для начала в качестве эксперимента установят в центре Москвы. На Большой Никитской улице и в Гранатном и Брюсовом переулках стандартные знаки «Остановка запрещена» и «Парковка» (размером 700х700 мм) поменяют на аналогичные меньшего размера — 500×500 мм. На Малой Никитской и в Скарятинском переулке будут применяться знаки уже размером 400×400 мм.

С этих улиц исчезнут также все информационные таблички, регулирующие дорожное движение. Сейчас, напомним, для обозначения платной парковки применяется комбинация знака «Парковка» и табличек «Способ постановки машины» и «Платные услуги». В пилотной зоне применят новый объединенный знак (см. рисунок). В ЦОДД «Ъ» пояснили, что, согласно ПДД, если нет таблички «Способ постановки машины на стоянку», автомобиль требуется парковать по умолчанию параллельно тротуару — 90% парковочных мест в Москве организовано таким образом.

Новые знаки уже отправлены в печать (это займет семь—десять дней), в ближайший месяц их установят. В рамках эксперимента уберут (пока только в Гранатном переулке) часть знаков о запрете стоянки: зона ограничения останется прежней, но будет обозначена одним знаком и желтой полосой у бордюра.

Провести эксперимент поручил первый вице-премьер Игорь Шувалов в декабре 2016 года. Инициаторами выступили ЦОДД и экспертный центр Probok.net. В Москве, говорят авторы, сегодня нагромождение дорожных знаков, многие из них слишком крупные (знак «P» с двумя табличками занимают суммарно почти 1,5 м в высоту), в результате портится внешний вид улиц.

Эксперимент продлится примерно полгода, после чего будет принято решении о повсеместном использовании новых указателей. В ЦОДД уже отметили возможный экономический эффект: сокращение количества и размеров знаков позволит уменьшить расходы на их приобретение и установку. В 2016 году, например, ЦОДД заключил несколько контрактов на поставку знаков и стоек стоимостью несколько десятков миллиардов рублей. Представитель Игоря Шувалова в разговоре с «Ъ» предположил, что впоследствии уменьшенные знаки будут востребованы и в других городах.

Отметим, что все применяемые в России знаки должны соответствовать ГОСТу 2004 года. В ЦОДД «Ъ» пояснили: документом допускается применение нестандартных указателей по согласованию с ГИБДД. Как пояснили «Ъ» в Росстандарте, впоследствии будут приняты новые «предварительные» стандарты со сроком действия три года: по итогам мониторинга применения их переведут в режим нацстандартов.

«Наоборот, сегодня очень часто знаков не хватает либо их плохо видно,— заявил «Ъ» лидер «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин.— Надо не уменьшать размеры указателей, а поработать над их читаемостью». Господин Похмелкин считает, что нововведения могут запутать водителей. «Далеко не все помнят правило, что машину по умолчанию надо ставить вдоль тротуара,— объяснил он.— Более того, если один ошибается и ставит машину «елочкой», то все сразу повторяют за ним».

По мнению координатора движения «Синие ведерки» Петра Шкуматова, сокращать количество знаков о запрете стоянки нельзя: желтую полосу вдоль бордюра часто не видно из-за грязи и снега, поэтому водители постоянно будут в зоне риска становиться нарушителями.

Коммерсант



