Компания Bridgestone выводит на российский рынок бренд Firestone 37

Компания ООО «Бриджстоун СНГ» официально анонсировала выход дочернего бренда Firestone в сегменте легковых шин на российский рынок c летней моделью Touring FS 100.

Шина Touring FS 100 придется по нраву автолюбителям, которые ориентированы на умеренную цену, однако нуждаются в продукте высокого качества. Новинка идеально подойдет для ежедневного вождения и обеспечит высокий уровень управляемости и комфорта при движении по сухой и влажной поверхности.

История марки Firestone начинается в начале 1900-х годов, а ее продукция по сей день, неоднократно подтверждала свое высокое качество и надежность. Компания Firestone – североамериканская шинная компания, основанная в 1900 году Харви Файерстоуном и начавшая производство c пневматических шин для вагонов, двуместных колясок и прочего колесного транспорта, используемого в те времена. Продукция компании выделялась высокими показателями скорости и управляемости, что впоследствии позволило компании стать пионером в массовом производстве шин для автомобилей.

История Firestone тесно связана и с производством шин для спортивных автомобилей. Известность продукции Firestone в большом спорте появилась после того, как в начале 1890-х г-н Файерстоун оснастил свой новый кабриолет гоночными шинами собственного производства и выиграл гонку.

В 1911 году директор филиала в Индианаполисе предлагает оснастить спорткары для гонок «Indianapolis 500» в целях продвижения бренда Firestone. Оценив потенциал этой идеи, Харви Файерстоун одобрил данное предложение и в том же самом году началось восхождение марки – победителями заездов раз за разом становились автомобили, оснащенные шинами Firestone. За всю историю гонок в Индианаполисе шины Firestone выигрывали 67 раз (это больше всех других производителей шин, вместе взятых) и до сих пор компания продолжает участие в этой исторической гонке. В настоящее время Firestone является официальным поставщиком шин для гоночных серий «Indianapolis 500» и «Verizon IndyCar».

В ходе своей деятельности компания Firestone создала ряд новшеств, сформировавших тренды массового производства шин в двадцатом веке. Так, компания впервые произвела шину низкого давления, обод со съёмным бортом, противоскользящий рисунок протектора (являющийся промышленным стандартом по сей день), пневматические шины для тракторов, радиальные шины со стальным каркасом, позволяющие продолжать движение при отсутствии давления (впоследствии – Run Flat).

Компания Firestone с 117-летней историей продолжает свое развитие, занимая лидирующие позиции в производстве шин для мотоспорта и является одним из известнейших брендов в США. Отметим, что 1988 году компания была приобретена японским шинным производителем Bridgestone. Для Bridgestone это поглощение, а также дальнейшие инвестиции в развитие ресурсов и технологий компании стали очередным важным шагом к приобретению статуса глобальной корпорации.

На российском рынке продукция Firestone давно известна и признана многими операторами грузовой, крупногабаритной и сельскохозяйственной техники. К сезону «Лето 2017» компания «Бриджстоун СНГ» порадует и владельцев легковых автомобилей, представив на российском рынке летнюю модель Touring FS 100.



