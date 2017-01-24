В России начали разработку «летающего автомобиля» 29

В России начали разработку «летающего автомобиля», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ведущего консультанта направления физико-технических исследований Фонда перспективных исследований Яна Чибисова.

«Нам нужен ‘летающий автомобиль’ — по доступности, по возможности управления. Речь идёт о полноценном летательном аппарате, но с транспортной и пилотируемой доступностью автомобиля, — пояснил господин Чибисов. — До сих пор существует большая разница между пилотом и водителем автомобиля. Эту разницу надо стереть — такая сверхзадача».

До 28 апреля 2017 года все желающие могут представить свой вариант аппарата с вертикальным или сверхкоротким взлётом и посадкой. Летательный аппарат должен иметь грузоподъёмность от 100 кг до одной тонны, быть готовым к перевозке пассажиров и грузов, возможность совершать взлёт и посадку на площадку не более 50 на 50 метров.

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