В России начали разработку «летающего автомобиля»

«Нам нужен ‘летающий автомобиль’ — по доступности, по возможности управления. Речь идёт о полноценном летательном аппарате, но с транспортной и пилотируемой доступностью автомобиля, — пояснил господин Чибисов. — До сих пор существует большая разница между пилотом и водителем автомобиля. Эту разницу надо стереть — такая сверхзадача».
До 28 апреля 2017 года все желающие могут представить свой вариант аппарата с вертикальным или сверхкоротким взлётом и посадкой. Летательный аппарат должен иметь грузоподъёмность от 100 кг до одной тонны, быть готовым к перевозке пассажиров и грузов, возможность совершать взлёт и посадку на площадку не более 50 на 50 метров.
Автопилот новости
amsrus.ru
Это что бы дороги не строить?
Так уже было таких проектов в РФ. Тот же Ларк…
«возможность совершать взлёт и посадку на площадку не более 50 на 50 метров», — такие автомобили уже есть, называются «компактные вертолёты» и «роторфлай».
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