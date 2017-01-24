В России начали разработку «летающего автомобиля»
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В России начали разработку «летающего автомобиля»
Январь 24 12:03 2017

В России начали разработку «летающего автомобиля», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ведущего консультанта направления физико-технических исследований Фонда перспективных исследований Яна Чибисова.

«Нам нужен ‘летающий автомобиль’ — по доступности, по возможности управления. Речь идёт о полноценном летательном аппарате, но с транспортной и пилотируемой доступностью автомобиля, — пояснил господин Чибисов. — До сих пор существует большая разница между пилотом и водителем автомобиля. Эту разницу надо стереть — такая сверхзадача».

DeLorean

До 28 апреля 2017 года все желающие могут представить свой вариант аппарата с вертикальным или сверхкоротким взлётом и посадкой. Летательный аппарат должен иметь грузоподъёмность от 100 кг до одной тонны, быть готовым к перевозке пассажиров и грузов, возможность совершать взлёт и посадку на площадку не более 50 на 50 метров.

Автопилот новости


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AMSRUS
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3 комментария

  1. Leonid Markin
    Январь 24, 17:48 #1 Leonid Markin

    Это что бы дороги не строить?

  2. Sergey Kuzmichev
    Январь 24, 23:14 #2 Sergey Kuzmichev

    Так уже было таких проектов в РФ. Тот же Ларк…

  3. Никита Хромов
    Январь 25, 16:20 #3 Никита Хромов

    «возможность совершать взлёт и посадку на площадку не более 50 на 50 метров», — такие автомобили уже есть, называются «компактные вертолёты» и «роторфлай».

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