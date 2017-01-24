В 2016 году количество автодилеров в России снизилось на 8% 23

Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» провело исследование дилерских сетей автопроизводителей, представленных на российском рынке. Согласно результатам исследования, по состоянию на январь 2017 года в России в общей сложности насчитывается около 3,5 тыс. официальных дилерских центров по продаже и обслуживанию легковых автомобилей. Это на 8% меньше, чем год назад, когда их число составляло примерно 3,8 тыс. штук.

Самую крупную дилерскую сеть в стране традиционно имеет отечественный бренд LADA, которая насчитывает 327 автосалонов. Далее следует другой российский производитель – УАЗ, у которого числится 182 дилера. Третье место в общем зачете и лидерство среди иностранных марок принадлежит корейской KIA, которая в нашей стране представлена 174 дилерами. В ТОП-10 по объему дилерских сетей также входят: Renault (170 шт.), Hyundai (163 шт.), GM-AVTOVAZ (154 шт.), Lifan (148 шт.), Nissan (143 шт.), Skoda (128 шт.) и Volkswagen (121 шт.). Кроме них, можно еще отметить Mitsubishi, Ford и Toyota, которые имеют более сотни дилеров.

Сильнее всего за год сократилась дилерская сеть корейской марки SsangYong, у которой стало на 72 дилера меньше (до 29 шт.). Также заметное количество дилеров потеряли Great Wall (-55) и Chevrolet (-42). У Mitsubishi стало на 13 автоцентров меньше, у Chery и Changan – на 11, а у Citroen и Geely – на 10.

Вместе с тем, у некоторых производителей наблюдается расширение дилерских сетей. При этом сильнее всего оно коснулось узбекского бренда Ravon, дилерская сеть которого увеличилась на 28 автосалонов, или в 2,5 раза. На 12 дилеров больше стало у отечественного УАЗа, на 8 – у Hyundai, на 7 – у KIA. Шестью новыми автосалонами обзавелись LADA, GM-АВТОВАЗ и Datsun.

Примечание: учитывались только официальные дилерские центры по продаже и обслуживанию легковых автомобилей на территории РФ (за исключением сервисных центров).

Автостат



