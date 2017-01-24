Украина не останется без Жигулей
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Украина не останется без Жигулей
Январь 24 15:10 2017

Пресс-служба концерна «АвтоВАЗ» официально опровергла новость об окончании поставок продукции на территорию Украины.

Как говорится, политика политикой, а бизнес есть бизнес. Поэтому поставки автомобилей продолжаются согласно годовому плану. Тем более, что в «УкрАвтоВАЗ» сообщили, что прибыль от поставок автомобилей превышает возможные убытки.

VAZ-UA

И это вполне естественно, ведь легковые автомобили эконом класса всегда были, есть и будут востребованы на территории всего постсоветского пространства, благодаря низкой начальной стоимости, надежности в условиях плохих дорог, дешевизне запчастей и возможности самостоятельного ремонта.

Как бы кто ни стремился к продвижению даже бюджетных иномарок, еще живо то поколение (воспитавшее на тех же принципах своих детей), которое твердо уверено в том, что свое, пусть и среднего качества, намного удобнее, чем иностранное с непонятными надписями. В этом может убедиться любой житель любой столицы, отъехав от нее хотя бы на 500 километров в провинцию.


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АВТОВАЗ
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AMSRUS
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