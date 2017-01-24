Toyota на подиуме ралли Монте-Карло WRC! 27

Ралли Монте-Карло, традиционно открывающее программу чемпионата мира, не только одна из наиболее престижных, но и, пожалуй, еще самая сложная гонка в календаре.

Узкие дорожки, постоянно меняющиеся погодные условия, сама специфика зимнего этапа, когда в некоторых поворотах гонщики едут по сухому асфальту, а в других их может поджидать коварная наледь, – все это заставляет пилотов и штурманов выкладываться на 100 % своих возможностей.

Для Toyota GAZOO Racing WRC Ралли Монте-Карло было важным вдвойне. Ведь именно с этой гонки начинает отсчет новая программа участия Toyota в чемпионате мира по ралли. Совершенно новый автомобиль, новый регламент, новые соперники – нынешний сезон в чемпионате мира по ралли еще задолго до старта обещал стать самым сложным и непредсказуемым за долгое время.

Накануне сезона четырехкратный чемпион мира Томми Мякинен, возглавляющий раллийную программу Toyota, был крайне осторожен в прогнозах:

«Наша главная задача в Монте-Карло – набраться опыта и добраться до финиша. Здесь, как ни на одном другом ралли, все зависит от дорожных условий, а они могут измениться в любую секунду».

Ведущий пилот Toyota GAZOO Racing WRC Яри-Матти Латвала также призвал болельщиков команды не торопиться и набраться терпения:

«Новый Yaris WRC производит сильное впечатление, но в любом случае первый сезон для новой команды – это обучение. В Монте-Карло главным для нас будет финишировать. И только к середине сезона мы сможем рассчитывать на место на пьедестале».

Впрочем, на самой трассе от скромности экипажей Toyota GAZOO Racing WRC не осталось и следа. Уже после второго спецучастка первого дня Юха Хяннинен, второй пилот команды, занимал третью строчку в абсолютном зачете! Финский пилот, на плечи которого в прошлом сезоне лег основной объем работы по доводке гоночного Toyota Yaris WRC, уверенно держался на призовой позиции вплоть до пятого допа. Но здесь коварные дорожки Монте-Карло продемонстрировали свой непредсказуемый характер. Хяннинен поскользнулся перед входом в поворот и врезался в дерево. Несмотря на сход с дистанции, экипаж Хяннинен – Линдстрем на второй день смог вернуться в гонку по правилам Супер-Ралли, разрешающим продолжить борьбу с временным гандикапом. В итоге второй Toyota Yaris WRC благополучно добрался до финиша, добавив в багаж инженеров и механиков команды бесценные тестовые километры. Кроме того, Юха Хяннинен смог заработать три зачетных очка благодаря призовому месту на специальном допе Power Stage, телетрансляция которого велась в прямом эфире.

В свою очередь Яри-Матти Латвала, с самого начала выбравший максимально аккуратную стратегию, добился поистине сенсационного успеха. По итогам первых двух дней пилот Toyota Yaris WRC уверенно занимал четвертую позицию. После третьего переместился на призовое место, а уже под занавес ралли стал вторым.

На финише Латвала уже не скрывал эмоций:

«Всего два месяца назад я и представить не мог, что выйду на старт Монте-Карло за рулем Тойоты! А сейчас в первой же для нового автомобиля гонке мы смогли финишировать на втором месте. Это потрясающе! Я несказанно благодарен команде – все в Toyota GAZOO Racing WRC проделали фантастическую работу и заслужили этот прекрасный результат». «Я счастлив, что уже на первой гонке после возвращения в ралли мы показали значительно более успешный результат, чем изначально рассчитывали. Ведь для Toyota стремление к постоянному улучшению – это путь, а не цель, – добавил Коей Сага, управляющий директор Toyota GAZOO Racing. – Очевидно, что у нашей команды и автомобиля огромный потенциал, но в то же время не надо забывать о том, насколько сильны соперники. Чтобы составить им реальную конкуренцию предстоит

еще много и упорно работать. И мы будем стараться изо всех сил!»

Прекрасный результат в Монте-Карло – это только начало сезона. Меньше чем через три недели участников чемпионата мира ждет новое испытание – знаменитое своими низкими температурами и высокими скоростями Ралли Швеции.



