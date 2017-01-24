Skoda объявила российские цены на новую Octavia
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Skoda объявила российские цены на новую Octavia
Январь 24 20:08 2017

Российский офис чешской марки Skoda объявил о начале приема заказов и российские цены на линейку модели Octavia. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Новая Octavia доступна к заказу в кузове лифтбэк и универсал. Впервые для российского рынка предлагается полноприводная версия модели в кузове лифтбэк. Новая Octavia будет доступна по цене от 940 000 руб., Octavia Combi – от 1 207 000 руб.

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Для обновленных Octavia и Octavia Combi доступна линейка из трех бензиновых двигателей. Агрегат 1,6 MPI (110 л.с.) предлагается с 5-МКП и 6-АКП, версии 1,4 TSI (150 л.с.) и 1,8 TSI (180 л.с.) сочетаются с 6-МКП и роботизированной коробкой DSG-7. Полноприводные Octavia и Octavia Combi оснащаются двигателем 1,8 TSI (180 л.с.) в сочетании с коробкой DSG-6.

Российские цены на модели Octavia стартуют с 940 000 руб., Octavia Combi – с 1 207 000 руб.

Все автомобили будут оборудованы системой ЭРА-ГЛОНАСС. Первые машины появятся в шоу-румах дилеров 1 апреля 2017 года.


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AMSRUS
AMSRUS

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