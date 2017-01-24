Ford открывает школу боевых искусств для владельцев F-150 Raptor
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Ford открывает школу боевых искусств для владельцев F-150 Raptor
Январь 24 17:11 2017

Прежде, чем летать, нужно научиться ползать, ходить и бегать.

Ford F-150 Raptor второго поколения, вышедший в 2016 году (как 2017 модельный год) — это отличная покупка для поклонников настоящей мощности. Мало того, что вас под капотом 450 «лошадей», чтобы громогласной ракетой сорваться со светофора, оставив всех благоговейно смотреть вам вслед, так этот монстр к тому же может пронести вас через пустыню на скорости, за которую предполагается лишение прав и расстрел. Хотя откуда в пустыне дорожный патруль?

2E4A1237-sky-1200x500pxВот только одна беда — далеко не у всех имеются навыки управления тяжелым гоночным пикапом, тем более — на больших скоростях на пересеченной местности. Для того, чтобы исправить эту ситуацию, Ford запускает программу Raptor Assault в своем учебном центре Ford Performance Racing School в штате Юта.

Цель программы — научить владельцев получать максимальную отдачу и удовольствие от Ford Raptor.

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Как и уже успешно действующие программы GT350 Track Attack, ST Octane Academy и RS Adrenaline Academy, Raptor Assault будет проходить в Utah Motorsports Campus — на той же площадке, что и прошлая программа обучения Raptor, проходившая после выпуска первого поколения пикапа. Программа включает в себя теоретические занятия в аудитории, заезды на время, преодоление каменистой местности, гонки в стиле Баха, тренировки по спуску и подъему с большим уклоном, а также различные приемы торможения на разных покрытиях.

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Занятия в Ford Performance Racing School будут проходить на собственных Ford Raptor школы, чтобы владельцы случайно не повредили свои пикапы. Участникам будут предоставлены защитные шлемы и перчатки. Занятия для владельцев новых 2017 Ford F-150 Raptor будут бесплатными, нужно будет лишь оплатить проезд до кампуса и проживание. Возможно будет также остаться на второй день и пройти обучение вождению на Ford Mustang GT, однако это уже за дополнительную плату.


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AMSRUS
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