Чем российская Lada покорила немцев 74

В 2016-м машины АвтоВАЗа разошлись в Германии тиражом 1 686 экземпляров, тогда как в 2015-м — 1 181. Динамика роста продаж составила 43 процента.

Успехом в ФРГ российский автогигант обязан Lada Granta: ее выбрали 569 покупателей — это в три раза больше результата позапрошлого года. «Вести ФМ» узнали, кто покупает в Германии Lada и почему.

Оказалось, что лесники, фермеры, охотники давно знают преимущества Lada 4×4. Это надежная, непритязательная и главное — недорогая машина. Представитель Волжского автозавода в Германии Михаил Титов также не скрывает, что Lada 4×4 уступает другим внедорожникам по интерьеру и многим другим качествам. Однако однозначно выигрывает в цене. Модель стоит в ФРГ 10 тысяч евро — вдвое дешевле самого недорогого конкурента.

Кроме того, перед продажей автомобили доводят до ума в специальном подготовительном центре под Гамбургом.

Cуществует и клуб любителей Lada. Сегодня в нем — 300 участников из Германии, Австрии и Швейцарии. Годовой взнос символический — 30 евро. За эти деньги поклонники российской марки получают скидки на автозапчасти и приглашения на регулярные встречи.

Но особенно радует продавцов успех Lada Granta. И хорошие результаты седана не ограничиваются только ФРГ. В 2015 году АвтоВАЗ вновь вышел на рынок Венгрии и уже в прошлом году обогнал по продажам такие марки, как Seat и Citroen. В лидерах — Lada Granta.

На прошлой неделе в Москве представители АвтоВАЗа подвели итоги прошлого года и рассказали о задачах в 2017 году. Компания будет активно развивать экспортные поставки, планируят увеличить объемы продаж автомобилей и машинокомплектов за рубеж на 50% — до 40 тысяч автомобилей. Учитывая, что рынок РФ восстанавливается не очень быстрыми темпами — это здравое решение.

«В ближайшие недели начнутся продажи Vesta в Германии. У нас есть там партнер, которые реализует наши автомобили. У него собственная дилерская сеть. Эта сеть способна обеспечить должный уровень сервиса нашим клиентам. В прошлом году было увеличение продаж в ФРГ. Компания рассчитывает, что Vesta внесет свой вклад в экспорт в этом году», — отметил исполнительный вице-президент по продажам и маркетингу АвтоВАЗа Ян Птачек.

Ожидается, что в Германии можно будет купить седан с безальтернативным 1,6-литровым двигателем ВАЗ-21129 мощностью 106 л.с. с «механикой» или «роботом». Автомобили для Европы могут получить боковые подушки безопасности уже в базовой комплектации.

В то же время Птачек добавил, что еще одна новинка российской компании — Lada Xray — пока продаваться в Германии не будет. Как отметил топ-менеджер АвтоВАЗа, у Vesta экспортный потенциал больше, чем у Xray.

Отметим, что по итогам 2016 года реализация седана Lada Vesta составила 55 174 автомобиля, что обеспечило флагманской модели АвтоВАЗа четвертое место среди бестселлеров российского авторынка.



